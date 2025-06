SOCOMEC präsentiert innovative SoLive PRO Monitoring-Plattform mit prädiktiver KI-Analysefunktion

Der Energiespeicherhersteller SOCOMEC hat auf der ees Europe in München erstmals die neue Version seiner Monitoring-Plattform SoLive PRO vorgestellt. Diese Lösung für SUNSYS-Energiespeichersysteme kombiniert ein Echtzeits-Dashboard mit Push-Alarme und ISO27001-zertifizierte Cloud-Server, um Betreibern präzise Einblicke in den State of Health und Safety ihrer Batterien zu liefern. Dank der Integration von PowerUps KI-basierter Analyse lassen sich Degradations- und Sicherheitsrisiken bis zu neun Monate vorab erkennen, wodurch intelligente Wartungsstrategien zur Verlängerung der Batterielebensdauer ermöglicht werden.



SoLive PRO bietet umfassende Echtzeit-Überwachung und prädiktive intelligente Analysefunktionen

Die SoLive PRO Plattform von SOCOMEC bietet einen umfassenden Monitor für SUNSYS-Energiespeichersysteme und vermittelt Echtzeit-Einblicke in alle relevanten Betriebsparameter. Durch die Integration der KI-basierten PowerUps-Analyse lassen sich potenzielle Degradations- und Sicherheitsrisiken bis zu neun Monate vor ihrem Eintreten erkennen. Anwender profitieren von präzisen Prognosen und übersichtlichen Visualisierungen, die eine zielgerichtete Wartung ermöglichen. Die offizielle Premiere erfolgte zwischen dem 7. und 9. Mai auf der ees Europe in München messeintern publikumsnah.

SoLive PRO kombiniert Werte und Echtzeitdaten für präzise Batteriesicherheit

Im Unterschied zu klassischen Monitoring-Werkzeugen integriert SoLive PRO nicht ausschließlich die Sollwerte des Batteriemanagementsystems, sondern analysiert zusätzlich dynamische Datenströme. Dazu zählen unregelmäßige Lastspitzen, wechselnde Umgebungstemperaturen und wiederkehrende Betriebsunterbrechungen unter realen Einsatzbedingungen. Mithilfe von künstlicher Intelligenz erfolgt eine detaillierte Auswertung dieser Betriebsparameter. Dadurch entstehen präzisere Aussagen zum tatsächlichen Gesundheitszustand und zur Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien, was eine optimierte Wartungsplanung und Risikominimierung ermöglicht. Die Plattform liefert somit fundierte Entscheidungsgrundlagen für Betreiber und Investoren.

SoLive PRO überwacht Sicherheitsparameter kontinuierlich und warnt per Push-E-Mail

Die Monitoring-Plattform erfasst durchgängige Sicherheitskennzahlen einschließlich Temperaturkurven, Spannungsabweichungen und Stromstärken in Echtzeit. Sobald Abweichungen auftreten, werden detaillierte Push-Benachrichtigungen per E-Mail versandt, die präzise Informationen zu betroffenen Zellen und möglichen Fehlerquellen enthalten. Diese frühzeitige Anomalieerkennung unterstützt vorausschauende Wartungsmaßnahmen, minimiert ungeplante Anlagenstillstände und erhöht die Verfügbarkeit. SoLive PRO verbessert dadurch nachhaltig die Betriebssicherheit und trägt langfristig zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Speicherbatterien bei. Darüber hinaus ermöglicht es eine optimierte Ressourcenplanung und Kosteneinsparungen effizient.

SoLive PRO nutzt 30 Prozent Teilausladung für reale Einsatzumgebungen

SoLive PRO ermöglicht bereits ab einer teilweisen Zellentladung von dreißig Prozent eine zuverlässige Überwachung in anspruchsvollen Praxisumgebungen, in denen vollständige Lade- und Entladezyklen oft weder möglich noch wirtschaftlich sind. Über benutzerfreundliche Dashboards haben Anwender permanenten Zugriff auf Echtzeitmesswerte zur Batterieperformance und zum Sicherheitsstatus. Gleichzeitig werden sämtliche sensiblen Betriebs- und Nutzungsdaten verschlüsselt in Frankreich gehosteten Cloud-Servern gespeichert, die gemäß ISO27001 Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit erfüllen. Dabei garantiert die Lösung Verfügbarkeit.

SoLive PRO ermöglicht vorausschauende KI-Überwachung für Batteriesicherheit und Effizienz

Mit SoLive PRO erhalten IoT-Enthusiasten und Betreiber von Energiespeichersystemen umfassende Einblicke in den Zustand und die Sicherheit von Lithium-Ionen-Batterien. Die Plattform kombiniert prädiktive KI-basierte Analysen mit Echtzeit-Datenvisualisierung und individueller Kalibrierung, um potenzielle Fehler frühzeitig zu erkennen, Wartungsprozesse optimal zu gestalten und die Lebensdauer der Batterien zu verlängern. Gleichzeitig sorgen ISO27001-zertifizierte Cloud-Server für sichere Speicherung, Datenschutz und vollständige Compliance bei allen Betriebsabläufen. Neben automatisierten Berichten ermöglicht SoLive PRO eine effiziente Ressourcenplanung.