Söhner führt neue MegaPack UN Großbehälterserie für Lithium-Akkus ein

Die MegaPack UN Behälter von Söhner Kunststofftechnik kombinieren großvolumige Bauweise und UN-Zertifizierung nach ADR, RID und IMDG zu einer sicheren Verpackungslösung. Sie bieten sieben standardisierte Abmessungen sowie drei Ausstattungsvarianten mit doppelwandigem Ringschutz, feuerfester Innenisolierung und Faltmechanismus. Damit lassen sich leere oder defekte Lithium-Ionen-Akkus gleichermaßen transportsicher verstauen und rückführen. Durch die variable Größe passen Prototypen, intakte oder gebrauchte Akkupacks problemlos in die entsprechenden Varianten der Serie. Die robuste Verarbeitung garantiert Langlebigkeit.



Lithium-Ionen-Akkus vereinen hohe Energiedichte und strenge Gefahrgutvorschriften seit 2009

Moderne Lithium-Ionen-Akkumulatoren ermöglichen heute Fortschritte in der Elektromobilität, Unterhaltungselektronik und in industriellen Anwendungen durch ihre hohe Energiedichte und ihre lange Lebensdauer. Gleichzeitig bergen sie ein erhöhtes Risiko von Bränden und Explosionen, weshalb sie seit 2009 als Gefahrgut der Klasse neun klassifiziert sind. Für den sicheren Transport unterliegen sie strengen Bestimmungen gemäß ADR, RID und IMDG, die sowohl für die Batterieeinheiten selbst als auch für deren Verpackungen präzise gesetzliche Vorgaben definieren.

UN-zertifizierte MegaPack Behälter garantieren sicheren Transport von Lithium-Ionen-Akkus weltweit

Die MegaPack UN Behälter sind nach ADR, RID und IMDG als UN4H2-Verpackung beziehungsweise UN50H-Großverpackung zertifiziert und gewährleisten höchste Sicherheitsstandards. Palette, Deckel und doppelwandiger Kunststoffring absorbieren mechanische Belastungen. In den Ausführungen Basic, Advanced und Premium kommen zusätzlich feuerfeste Innenverpackungen und Brandschutzmittel zum Einsatz. Anwender profitieren von flexiblen Einsatzmöglichkeiten, die sich exakt an den Zustand der Lithium-Ionen-Batterien anpassen lassen. Dadurch wird ein sicherer Transport und Lagerung gefährlicher Akkupacks dauerhaft und verlässlich garantiert.

Sieben MegaPack UN Größen von 1140×595 bis 2800×1800 Millimeter

Mit ihrer Größenpalette von 1140×595 mm bis 2800×1800 mm passt die MegaPack UN Serie ideal in gängige europäische Standard- und Seecontainer. Söhner Kunststofftechnik bietet zusätzlich die Formate 1200×800 mm, 1200×1000 mm sowie XXL-Varianten an. Die modulare Grundausstattung lässt sich durch feuerfeste Einlagen oder Brandschutzmittel aufrüsten. Dadurch entstehen flexible, normgerechte Logistiklösungen für Transport und Rückführung von Lithium-Ionen-Akkus, von frühen Prototypen bis zur schadstoffbelasteten Defektware. Die Behälter erfüllen ADR-, RID- und IMDG-Vorschriften.

Doppelwandiger Kunststoffring absorbiert Stöße, Faltmechanismus spart bis 80 Prozent

Ein doppelwandiger Kunststoffring bildet das zentrale Element der Konstruktion und nimmt Stöße sowie Vibrationen effizient auf. Durch den integrierten Faltmechanismus lässt sich das Volumen im Rücktransport leerer Behälter um bis zu achtzig Prozent verringern, wodurch Lager- und Transportkapazitäten optimal genutzt werden. In den Advanced- und Premium-Ausführungen sorgt eine feuerfeste Nadelmatte aus E-Glasfasern als zusätzliche Innenisolierung für deutlich verbesserten Schutz gegen Hitzebelastungen und reduziert im Brandfall das Risiko von hitzebedingten Beschädigungen.

MegaPack UN Behälter für feste Gefahrgüter II und III

Die MegaPack UN Behälter bieten nicht nur sicheren Transport für Lithium-Ionen-Akkus, sondern sind auch für alle festen Gefahrgüter der Verpackungsgruppen II und III zugelassen. Ihre ADR-, RID- und IMDG-Zertifizierung gewährleistet die vorschriftsmäßige Beförderung auf Straße, Schiene und See. Dank dieser Zulassungen lassen sich vielfältige Anwendungsfälle realisieren, darunter Chemie- und Pharma-Transporte ebenso wie spezielle Logistiklösungen für empfindliche oder hochreine Stoffe unter strenger Einhaltung internationaler Vorschriften und damit effiziente wirtschaftliche Transportprozesse.

MegaPack UN liefert zertifizierten Rundumschutz, flexible Größen und Varianten

Die MegaPack UN Serie von Söhner Kunststofftechnik bietet vollumfänglichen UN-zertifizierten Schutz für Lithium-Ionen-Akkus und andere Gefahrgüter der Verpackungsgruppen II und III. Durch flexible Abmessungen und drei Ausstattungslinien lassen sich Anforderungen für intakte, gebrauchte und beschädigte Batterien exakt erfüllen. Das doppelwandige Ringsystem und feuerfeste Innenverkleidungen minimieren Brandrisiken und schützen vor Stößen. Nutzer schätzen das einfache Handling, die platzsparende Faltfunktion und die Konformität mit ADR/RID/IMDG-Vorschriften im internationalen Transport. Transportlösungen gewährleisten dauerhafte Zuverlässigkeit.