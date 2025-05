Größter Solarpark Rheinland-Pfalz mit 380000 Modulen ans Netz geschaltet

Im Frühling 2024 hat ein Konsortium aus Enovos Renewable, den Stadtwerken Trier und einer regionalen Bürgergenossenschaft in der südlichen Eifel den größten Solarpark Rheinland-Pfalzs in Betrieb genommen. Insgesamt 380 000 Photovoltaik-Module liefern sauberen Strom für etwa 60 000 Haushalte. Die 30 Kilometer lange Kabeltrasse realisierte man mit Schenk AG Heldswil im Horizontalspülbohrverfahren und installierte SIMONA(R) PE 100-Kabelschutzrohre, um hohe Temperatur- und Korrosionsbeständigkeit sowie einfache Wartung zu gewährleisten. Langfristige Zuverlässigkeit gewährleistet einen nachhaltigen Betrieb.



Solarpark in der Eifel: Zwei Quadratkilometer anspruchsvoller Trassenquerung realisiert

Der Solarpark in der südlichen Eifel erstreckt sich über eine Fläche von zwei Quadratkilometern und wurde auf elf Standorten errichtet. Über steinige Hänge, landwirtschaftliche Flächen und unter Straßen hindurch verlief die Trassenführung anspruchsvoll. Eine rund 500 Meter lange Querung unter der Mosel erforderte den Einsatz des Horizontalspülbohrverfahrens. Der Projektbetreiber beauftragte dafür die Schweizer Spezialisten der Schenk AG Heldswil, die mit Erfahrung und effizienter Expertise innovative Bohrlösungen dank hochpräziser Verfahren lieferte.

SIMONA PE 100 Rohre in SDR7.4/11 gewährleisten hundertjährige Temperaturbeständigkeit

SIMONA PE 100 Rohre der Dimension d 225 in den Ausführungen SDR 7,4 und SDR 11 mit einer Länge von jeweils 12 m kommen in anspruchsvollen Kabelschutzanwendungen zum Einsatz. Das hochwertige PE-Material gewährleistet über Jahrzehnte hinweg Temperaturbeständigkeit selbst bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Gleichzeitig bieten die Rohre hohe Korrosions- und Verschleißfestigkeit sowie Zugfestigkeit. So sind sie ideal geeignet, um elektrische Leitungen vor mechanischen Beanspruchungen zuverlässig zu schützen und langfristig betriebsbereit zu halten.

Große Rohrsegmente ermöglichen schnelle Installation und Wartung von Leitungen

Durch den Einsatz vorkonfektionierter Rohrsegmente verkürzt sich die Montagezeit entlang der horizontalen Bohrpfade erheblich. Die präzise gefertigten, großformatigen Abschnitte lassen sich passgenau einziehen und verbinden, wodurch Arbeitsaufwand und Materialverschleiß minimiert werden. Nach dem Einzug bieten die Schutzrohre einfachen Zugang zu den darin verlegten Kabeln. Ausgestattet mit Inspektionsmöglichkeiten ist es möglich, Leitungen ohne aufwändige Erdarbeiten zu prüfen oder auszutauschen. Betreiber von Smart-Grid- und IoT-Netzen profitieren so von reduzierten Betriebskosten und erhöhter Systemverfügbarkeit.

Schenk und SIMONA gewährleisten präzise Produktwahl dank gebündelter Bohrverfahrenserfahrung

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen Schenk AG Heldswil und SIMONA wird eine exakte Abstimmung von Produktauswahl und Technologietransfer gewährleistet. Beide Partner nutzen ihre jahrzehntelange Erfahrung im Horizontalspülbohrverfahren und profitieren von einem umfangreichen Portfolio an Kabelschutz- und Rohrleitungslösungen. Diese Synergie minimiert Prozessrisiken, beschleunigt Projektphasen und gewährleistet einen störungsfreien Ablauf. Betreiber erhalten robuste, langlebige Infrastrukturen, die selbst unter anspruchsvollen Bedingungen hohe Zuverlässigkeit bieten und langfristig maximale Betriebssicherheit sichern. Sie optimiert zudem Wartungsprozesse.

SIMONA-Rohre decken verschiedene Durchmesser zehn bis zwölfhundert Millimeter ab

SIMONA stellt neben bewährten Kabelschutzrohren ein umfangreiches Sortiment an mono- und coextrudierten Kunststoffrohren bereit. Dazu zählen PE 100-, PE 100 RC- sowie PE 100 RT- und PP-H-AP-Varianten. Die Rohrdurchmesser reichen flexibel von zehn bis 1 200 Millimetern. Dank unterschiedlich spezifizierter Werkstoffklassen eignen sie sich gleichermaßen für die Verlegung in der Landwirtschaft, für strom- und trinkwasserversorgende Leitungsnetze sowie für anspruchsvolle Sanierungs- und Erschließungsprojekte in kommunalen und industriellen Anwendungen. Sie überzeugen durch Langlebigkeit, Korrosionsschutz und hohe mechanische Belastbarkeit.

Nachhaltige Infrastruktur durch Schenk Bohrtechnik und SIMONA PE Rohre

Durch die enge Zusammenarbeit erfahrener Projektpartner, die leistungsfähige Horizontalspülbohrtechnik der Schenk AG Heldswil und hochbeständige SIMONA(R) PE100-Kabelschutzrohre entsteht eine verlässliche Infrastruktur für erneuerbare Energien. Die innovativen Rohrlösungen gewährleisten eine einfache Wartung und flexible Inspektion ohne umfangreiche Erdarbeiten. Mit einer erwarteten Lebensdauer von mehr als einhundert Jahren bieten sie IoT- und Smart-Grid-Anwendungen langfristige Sicherheit. Betreiber profitieren so von kosteneffizienten, umweltfreundlichen Trassen mit hoher mechanischer und chemischer Beständigkeit und höchster Qualität.