Ford Trucks präsentiert F-MAX, vollelektrischen F-LINE E erstmals europaweit

Solutrans 2025 präsentiert Ford F-MAX und F-LINE E erstmals

Als zentrale europäische Leitmesse versammelt die Solutrans Fachpublikum aus Transport und Logistik. In diesem Jahr steht die offizielle Enthüllung des neuen Ford F-MAX im Fokus des Messeauftritts. Ergänzt wird das Programm durch die Premiere des vollelektrischen F-LINE E, das für komplett emissionsfreien Warentransport in urbanen und regionalen Anwendungen konzipiert ist. Interessierte Besucher erhalten die Gelegenheit, beide Fahrzeugmodelle aus nächster Nähe zu inspizieren und erste technische Details direkt vor Ort kennenzulernen.

One Ford Vision zeigt Trucker-Palette: Produkte, Services und Technologien

Im Rahmen der One Ford Vision stellen Ford Trucks International und Ford Pro gemeinsam ihr aktuelles Portfolio aus Fahrzeugmodellen, digitalen Dienstleistungen und Servicepaketen vor. Flottenmanager und Logistikbetreiber erhalten einen umfassenden Überblick über moderne Antriebstechnologien, vernetzte Assistenzsysteme und maßgeschneiderte Serviceangebote. Ziel ist es, Betriebskosten zu senken, Flottenausfallzeiten zu minimieren und Effizienzpotenziale voll auszuschöpfen. Die Präsentation betont innovative Vernetzungsplattformen, präventive Wartungslösungen und flexible Mietoptionen für nachhaltigen Transport im Praxisalltag und für Zukunftssicherheit.

Ford F-MAX: Aerodynamisches Design trifft moderne Antriebstechnik für Effizienz

Das neue Ford F-MAX Flaggschi? beeindruckt durch ein aerodynamisch optimiertes Fahrerhaus, das den Luftwiderstand minimiert und Kraftsto?verbrauch reduziert. Der hauseigen entwickelte Motor der neuesten Generation ermöglicht Einsparungen von bis zu elf Prozent. Präzise gefertigte Getriebe aus eigener Produktion gewährleisten Langlebigkeit, während hochentwickelte Assistenzsysteme Sicherheit, Stabilität und Komfort auf langen Fernverkehrsritten steigern. Die anpassbaren Sitze, Klimaautomatik und Geräuschdämmung verringern Ermüdungserscheinungen und erhöhen die Zufriedenheit von Fahrpersonal erheblich. Ergonomie und effiziente Navigation.

F-LINE E ermöglicht geräuschlosen, nachhaltigen Warentransport in städtischen Regionen

Der vollelektrische F-LINE E gewährleistet emissionsfreien Transport in Städten und Regionen. Seine geräuscharme Fahrweise reduziert Lärmbelastung und ermöglicht diskrete Nachtlieferungen. Dank effizienter Batterietechnologie erzielt er hohe Reichweiten und minimiert Energieverluste. Mit null lokalen CO?-Emissionen trägt das Fahrzeug signifikant zur Dekarbonisierungsstrategie von Ford Trucks bei. Wartungsintervalle verlängern sich durch den Wegfall von Verbrennungsteilen, was Kosten senkt und Betriebssicherheit erhöht. Ideal für umweltbewusste Logistikunternehmen. Die Ladeinfrastruktur lässt sich flexibel anpassen und skalieren.

Ford Trucks stärkt Marktposition durch vollständige Eigenentwicklung von Antriebssystemen

Emrah Duman, Vice President von Ford Trucks, hebt hervor, dass die Eigenfertigung von Motoren und Getrieben ein entscheidender Wettbewerbsvorteil sei. Durch die vollständige Inhouse-Produktion könne Ford Trucks seine Position auf dem europäischen Markt nachhaltig festigen. Die vertikale Integration ermögliche gleichbleibend hohe Qualitätsstandards, senke die Gesamtbetriebskosten und erhöhe die Lebensdauer der Fahrzeuge. Damit unterstreicht das Unternehmen sein Engagement, leistungsstarke und wirtschaftliche Transportlösungen anzubieten. Zudem profitiert der Kunde von robusten Komponenten nachhaltig.

Solutrans 2025 in Lyon: Transportbranche trifft sich zu Innovationen

Die Solutrans 2025 findet vom 18. bis zum 22. November in Lyon statt und richtet sich an Entscheidungsträger, Fahrer sowie Flottenmanager der Transport- und Logistikbranche. Im umfangreichen Programm sind fachspezifische Vorträge sowie praxisorientierte Demonstrationen zu sehen. Darüber hinaus bietet die Messe zahlreiche Gelegenheiten zum Netzwerken. Aussteller stellen neueste Entwicklungen in Fahrzeugtechnik, digitale Anwendungen und Konzepte für nachhaltige Mobilität vor, um effiziente und zukunftsweisende Lösungen zu präsentieren und Wissensaustausch sowie Workshops.

