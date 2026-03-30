SonicWall erweitert SecureFirst-Partnerprogramm für umfassendes planbares Wachstum und Sicherheit

Das erweiterte SecureFirst-Partnerprogramm von SonicWall bietet ab sofort umfassende Schulungs- und Unterstützungsangebote, die Partnern planbares Wachstum durch abonnementsbasierte Geschäftsmodelle ermöglichen. Durch automatisierte Abrechnung und mehrstufige Incentives lassen sich wiederkehrende Umsätze systematisch steigern. Die Integration neuer Enablement-Tools reduziert operative Komplexität und minimiert zusätzlichen Personalbedarf. Unter der Leitung von Patrick ODonnell als Chief Revenue Officer beschleunigt SonicWall die Transformation von Hardware-Firewalls zu plattformbasierter Cybersicherheit und Managed Services sowie kontinuierliche Leistungsoptimierungen und Prozesse.



Patrick ODonnell leitet weltweite Umsatz- und Partnerstrategie bei SonicWall

Patrick ODonnell ist als Chief Revenue Officer bei SonicWall weltweit für Vertrieb, Partner und Umsatzstrategie verantwortlich. Er fokussiert sich auf die Partnerförderung, um deren Wachstum gezielt zu steigern. Mit umfassender Expertise in der Skalierung partnerbasierter Geschäftsmodelle optimiert er das SecureFirst-Programm für ein ergebnisorientiertes Ökosystem. Zudem definiert er die Go-to-Market-Strategie neu und begleitet Partner eng bei der Implementierung und Vermarktung neuer Dienstleistungen mit maßgeschneidertem Support. und beschleunigter Umsatzsteigerung auf globaler Ebene

Jetzt SonicWall integriert Enablement, Incentive-Programme und Support nahtlos miteinander

SonicWall integriert Enablement, Incentive-Programme und Support in einen durchgängigen Workflow, sodass Partner unmittelbar auf praxisnahe Tools, spezialisierte Trainings und gezielte finanzielle Anreize zugreifen können. Diese Verzahnung soll Entscheidungsprozesse beschleunigen, operative Abläufe vereinfachen und ermöglicht den Ausbau des Angebotsportfolios um wertschöpfende Dienstleistungen. Ziel ist es, nachhaltige und profitable Kundenbeziehungen zu etablieren, während zusätzlicher Personalaufwand und komplexe Prozessstrukturen minimiert werden. Zudem fördert dieses Modell skalierbare Geschäftsprozesse und stärkt langfristig Wettbewerbsfähigkeit im Partnernetzwerk.

Neues SecureFirst-Programm steigert Abonnementsumsätze und schützt Deals zuverlässig effektiv

Das aktualisierte SecureFirst-Programm basiert auf einem Abonnementmodell, das wiederkehrende Umsätze stimuliert und Partnern zuverlässige Erlösströme bietet. Ein integrierter Deal-Schutz minimiert Geschäftsrisiken, während spezialisierte Initiativen die Anbindung von Services fördern. Multi-Tenant-Management ermöglicht effiziente Administration mehrerer Mandanten über eine zentrale Plattform. Automatisierte Abrechnungsvorgänge vereinfachen Abrechnungsprozesse und steigern die Effizienz. Rollenbasierte On-Demand-Akkreditierungen beschleunigen die Schulung von Vertriebs- und Technikteams und wandeln Fachwissen rasch in Umsatzerlöse um. ohne zusätzlichen administrativen und personellen Aufwand effizient.

SonicWall startet Enterprise-Spezialisierungen mit flexiblen Lernpfaden und umfassenden Zertifizierungen

Mit den neuen Spezialisierungsangeboten auf Unternehmensebene ermöglicht SonicWall Partnern, fundierte Zertifizierungen in Bereichen wie Netzwerksicherheit, Security-Service-Edge, SonicSentry XMDR, Managed Protection Security Suite und Endpoint-Security zu erwerben. Parallel dazu stehen rollenbasierte Akkreditierungen für Vertriebs-, Pre-Sales- und Post-Sales-Teams bereit, die über flexible On-Demand-Lernpfade absolviert werden können. Dieser Ansatz verringert die Abhängigkeit von einzelnen Experten, fördert die Teamvielfalt und beschleunigt den Aufbau skalierbarer, leistungsfähiger Cybersecurity-Teams im Partnerumfeld effektiv ohne zusätzliches externes Fachpersonal einzustellen.

Neues Partner-Onboarding mit Checklisten, Trainingsinhalten und KI-gestützten Ressourcen effizient

Das neu gestaltete Partner-Onboarding bietet strukturierte Checklisten, kuratierte Trainingsmodule und anschauliche Leitfäden. Die überarbeitete SonicWall-University-Plattform setzt KI ein, um auf individuelle Bedürfnisse zugeschnittene Tools und Lernressourcen automatisiert bereitzustellen. Der erweiterte CSE-Katalog ermöglicht es Partnern, direkt Live-Sessions mit SonicWall-Experten für laufende Kundenprojekte zu buchen. Begleitend profitieren Endkunden von exklusiven Serviceleistungen, schnelleren Reaktionszeiten und dedizierter Unterstützung, wodurch die Implementierungs- und Supportprozesse effizienter gestaltet werden und kontinuierliche Optimierung durch regelmäßige Feedbackzyklen sowie Reviews.

Aktualisierte SecureFirst-Anforderungen starten 1. März 2026 und enden Januar

Ab dem 1. März 2026 treten die neuen SecureFirst-Anforderungen in Kraft und müssen bis spätestens 31. Januar 2027 erfüllt sein. Bereits jetzt stehen erste Akkreditierungen zur Verfügung, während im Verlauf der ersten Jahreshälfte zusätzliche Qualifizierungen und Zertifizierungsoptionen freigeschaltet werden. Partner gewinnen transparente Einblicke in ihren Zertifizierungsstatus, verfügbare Tools und exklusive Vorteile über das SonicWall-Partnerportal unter https://sonicwall.my.site.com/partner/SwLogin, wo Fortschritte jederzeit nachverfolgt werden können und damit eine verlässliche Planungsbasis für alle Beteiligten.

SecureFirst-Partnerprogramm ermöglicht planbares Wachstum dank abonnementbasierter Modelle und Unterstützung

Das überarbeitete SecureFirst-Partnerprogramm von SonicWall ermöglicht Planbarkeit und nachhaltiges Wachstum durch abonnementbasierte Lizenzmodelle. Partner profitieren von automatisierten Verwaltungsprozessen, die operative Skalierbarkeit sicherstellen, ohne zusätzlichen Personalaufwand. Dank rollenbasierter On-Demand-Akkreditierungen werden Vertriebs- und Technikerteams schneller einsatzbereit, wodurch die Markteinführung neuer Sicherheitsservices beschleunigt wird. Integrierte Trainingsangebote, technische Ressourcen und finanzielle Anreize unterstützen langfristige Kundenbindung. Unter der Leitung von CRO Patrick ODonnell steht ein ergebnisorientiertes Ökosystem bereit, das Partner zum Erfolg im Cybersecurity-Markt führt.