Spectra IMB-1247 Mini-ITX: Intel Core Ultra und maximale DDR5-Power

Das Spectra IMB-1247 Mini-ITX-Board vereint Intel Core Ultra Prozessoren und DDR5-RAM zu einer kompakten Plattform, die datenintensive Anwendungen und Echtzeitprozesse optimal bewältigt. Eine integrierte Thunderbolt-4-Schnittstelle kombiniert schnelle Datenübertragung mit hochauflösender Videoausgabe. Zusätzliche DisplayPort- und HDMI-Anschlüsse, Dual-Gigabit-LAN, mehrere USB-Ports sowie serielle Schnittstellen gewährleisten vielseitige Vernetzung. M.2-Steckplätze erlauben Erweiterungen für NVMe-Speicher und Funkmodule. Das robuste Design operiert von -20 °C bis +70 °C zuverlässig. Es minimiert Ausfallzeiten und vereinfacht Wartungsabläufe. im Industrieumfeld.



Spectra IMB-1247 kombiniert Intel Core Ultra und DDR5 effizient

Das Spectra IMB-1247 Mini-ITX-Board nutzt aktuelle Intel Core Ultra Prozessoren und schnellen DDR5-Arbeitsspeicher, um eine herausragende Rechenleistung zu bieten. Diese Kombination bewältigt datenintensive Anwendungen und Echtzeitprozesse mühelos und reduziert Integrationsaufwand in industrielle Systeme. Durch den kompakten Mini-ITX-Formfaktor gewinnt der Anwender wertvollen Platz, ohne Leistungseinbußen oder Stabilitätsrisiken in Kauf nehmen zu müssen. Optimierte Energieeffizienz und zuverlässige Komponenten gewährleisten langfristigen Betrieb selbst unter anspruchsvollen Bedingungen und unterstützen modulare Erweiterungen für zukünftige Anforderungen.

Integriertes Thunderbolt 4 ermöglicht schnelle Datenübertragung und hochauflösende Videoausgabe

Die integrierte Thunderbolt-4-Schnittstelle ermöglicht neben herkömmlichen USB-Datenübertragungsraten auch die Ausgabe hochauflösender Videosignale und unterstützt Schnellladefunktionen für angeschlossene Endgeräte. Durch die Kombination mit HDMI- und DisplayPort-Anschlüssen lassen sich anspruchsvolle Visualisierungssysteme realisieren. Multi-Display-Setups und externe Peripheriegeräte lassen sich einfach integrieren. Die Schnittstelle bietet bis zu 40 Gbit/s Bandbreite und gewährleistet niedrige Latenzen bei der Daten- und Videoübertragung. Sie unterstützt zudem den DisplayPort-Modus und ermöglicht Daisy-Chain-Kopplungen zur Reduzierung von Kabeln und Steckplätzen in Systemarchitekturen.

IMB-1247 ermöglicht Dual-LAN, USB 3.2, RS-232, M.2-Erweiterung und Funkmodule

Das IMB-1247 verfügt über zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse im Dual-LAN-Modus, USB-Ports gemäß USB 3.2 Gen 1 und Gen 2, serielle Schnittstellen (RS-232, RS-422, RS-485) sowie M.2-Slots für NVMe-Speicher und Funkmodule. Dank dieser Konnektivität lassen sich bestehende Automatisierungsumgebungen problemlos integrieren, wobei hohe Datenraten und stabile Kommunikation gewährleistet sind. Die modularen Erweiterungsmöglichkeiten bieten zudem flexible Skalierbarkeit und Anpassung an spezifische Anforderungen in Industrie- und IoT-Anwendungen. Diese Vielseitigkeit unterstützt anspruchsvolle Edge-Computing-Aufgaben und optimiert Prozesse mittels schneller Datenerfassung.

Zuverlässiger Dauerbetrieb von -20 °C bis +70 °C garantiert

Das IMB-1247 Board ist speziell für den kontinuierlichen Betrieb in anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt. Es arbeitet in einem Temperaturbereich von -20 °C bis +70 °C ohne Leistungseinbußen. Durch den Einsatz hochwertiger Bauteile und eines lüfterlosen Kühlsystems werden Ausfallrisiken reduziert und Wartungsintervalle verlängert. Dies gewährleistet höchste Zuverlässigkeit in industriellen Fertigungsanlagen oder bei Outdoor-Einsätzen und ermöglicht eine langfristige Nutzung, selbst unter extremen klimatischen Bedingungen und staubbelasteten Umgebungen, ohne zusätzliche Kühlkomponenten und zuverlässig.

Das Spectra IMB-1247 zeichnet sich durch seine hohe Rechenleistung und Speicherbandbreite aus und adressiert anspruchsvolle Workloads in industriellen und privaten Anwendungen gleichermaßen. Intel Core Ultra Prozessoren und DDR5 liefern schnelle Datenverarbeitung, während die kompakte Mini-ITX-Bauform in beengten Gehäusen Platz findet. Die Thunderbolt-4-Schnittstelle ermöglicht rasche Datentransfers und Videoausgaben. Vielfältige Anschlüsse und M.2-Erweiterungen reduzieren den Integrationsaufwand und gewährleisten flexible Anpassung an unterschiedliche Einsatzszenarien. Energieeffizienz und fortschrittliches Kühlkonzept sichern kontinuierlichen, dauerhaften, zuverlässigen Betrieb.