Passiv gekühlter Mini-PC spo-comm BOX C475 für robuste Digital-Signage-Anwendungen

Die spo-comm BOX C475 integriert einen Intel Alder Lake-N Prozessor in ein ultrakompaktes Gehäuse von nur 114,8 × 76 × 27,1 Millimetern. Das passive Kühlsystem ohne Lüfter ermöglicht einen völlig lautlosen Betrieb bei geringem Wartungsaufwand. Duale HDMI-2.0-Anschlüsse liefern jeweils 4K bei 60 Hz. Gigabit-LAN, WiFi 6 und Bluetooth 5.2 sorgen für schnelle, flexible Konnektivität. Flexible OS-Optionen erhöhen die Einsatzmöglichkeiten umfassend. Robuste Bauweise garantiert Zuverlässigkeit in rauen Industrieumgebungen und geräuschsensiblen Innenräumen.



Robust passivgekühlte BOX C475 gewährleistet zuverlässigen Betrieb bei 0-40°C

Die BOX C475 arbeitet zuverlässig in anspruchsvollen Einsatzbereichen dank eines erweiterten Temperaturbereichs von null bis vierzig Grad Celsius. Das passive Kühlsystem kommt ohne bewegliche Komponenten aus und eliminiert somit jegliches Risiko von Lüfterverschleiß. Das vollständig geschlossene Gehäuse verhindert das Eindringen von Staub und Schmutzpartikeln. Dadurch wird eine langfristige Betriebssicherheit gewährleistet. Diese Widerstandsfähigkeit prädestiniert das System für Industrieanlagen und stark frequentierte öffentliche Standorte. Unter extremen Bedingungen arbeitet sie lautlos und zuverlässig.

Box C475 liefert Dual-HDMI 4K60, USB3.2 Ports und Gigabit-LAN

Die BOX C475 bietet für Digital­Signage­Installationen oder Mehrschirm­arbeitsplätze zwei HDMI-2.0-Schnittstellen, die simultan 4K-Inhalte mit 60 Hz ausgeben. Zwei USB-3.2-Gen-2×1-Anschlüsse ermöglichen den Anschluss von Touchscreens, Scannern oder externen Speichermedien. Ein Gigabit-LAN-Port garantiert zuverlässige kabelgebundene Netzwerkverbindungen, während WiFi 6 und Bluetooth 5.2 drahtlose Kommunikation mit hoher Übertragungsrate und minimaler Latenz sicherstellen. Diese Ausstattung sorgt für flexible Peripherie­integration und stabile Bild­darstellung in anspruchsvollen Umgebungen. Sie unterstützt Konfiguration und Dauerbetrieb selbst in rauen Einsatzszenarien.

Vierkern-Intel N100 liefert starke Leistung bei lediglich sechs Watt

Der Intel Processor N100 bietet vier energieeffiziente Kerne mit Taktraten bis zu 3,4 GHz und einer TDP von lediglich 6 W. In Kombination mit 8 GB LPDDR5/X Arbeitsspeicher erzielt die BOX C475 eine ausgewogene Leistungsentfaltung bei minimalem Energieverbrauch. Bereits im Leerlauf begnügt sie sich mit nur 7,5 W. Diese hervorragende Effizienz senkt Betriebskosten und sichert langfristigen, geräuschlosen Dauerbetrieb selbst unter anspruchsvollen Bedingungen von Digital-Signage-Installationen. Die energieoptimierte Architektur garantiert konstante Performance und Ausfallsicherheit im Dauerbetrieb.

Flexibler M.2-Slot ermöglicht SATA und NVMe PCIe 3.0×4 SSDs

Der freie M.2-Slot unterstützt SATA-SSDs und NVMe-SSDs im PCIe-3.0×4-Standard, was schnelle Datentransfers und flexible Speichererweiterung sichert. Nutzer haben die Wahl zwischen Windows-11-Pro, Windows-10/11-IoT-Enterprise-LTSC oder Ubuntu, um diverse Softwarekonfigurationen abzubilden und ihre Arbeitsumgebung optimal anzupassen. Diese Vielseitigkeit macht das System ideal für Kiosk-Systeme, leistungsstarke Edge-Computing-Installationen und moderne Industrie-Automation. Die Kombination aus hoher Performance und einfacher Konfiguration reduziert Integrationsaufwand und Betriebskosten.

Neue spo-comm BOX C475 online shoppen und individuell konfigurieren

Die neue BOX C475 kann nun direkt im spo-comm Webshop unter der Adresse www.spo-comm.de bestellt werden. Kunden erhalten ein vollständig modulares System, das sie nach eigenen Anforderungen zusammenstellen, beispielsweise durch Auswahl verschiedener SSD-Module oder Betriebssysteme. Der Bestellvorgang erfolgt online in wenigen Schritten. Durch den modularen Aufbau und den Einsatz bewährter Bauteile profitieren Anwender von schnellen Lieferzeiten und einem verlässlichen technischen Support, der bei allen Fragen unterstützt, kompetent und praxisnah berät.

Kompakter passiv gekühlter Mini-PC mit hoher Effizienz für Digital-Signage

Die spo-comm BOX C475 beeindruckt durch ihre kompakten Abmessungen und passiv gekühlte Architektur, die einen geräuschlosen Betrieb garantiert. Das robuste Gehäuse widersteht Staub und Temperaturschwankungen im weiten Betriebsspektrum und sichert langfristige Verfügbarkeit. Ausgestattet mit der energieeffizienten Intel N100 CPU, Dual-HDMI-4K-Ausgänge und vielseitigen Speicher- sowie Betriebssystemoptionen, eignet sie sich optimal für anspruchsvolle Digital-Signage-Projekte, Industrie-Kioske und Edge-Computing-Szenarien. Betriebskosten bleiben niedrig, Ausfallzeiten minimiert. Zusätzliche USB-3.2-Ports und Gigabit-LAN ermöglichen flexible Peripherieintegration sowie WiFi. Bluetooth.