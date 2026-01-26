Robustes Windows-Tablet mit IP65 Schutz und Intel N100 Performance

Das RUGGED Tab 10 N100 Entry von SPO-Comm überzeugt mit IP65-Schutz, MIL-STD-810H-Zertifizierung und einem 10,1? WUXGA-Glove-Touch-Display sowie aktivem Staub- und Wasserschutz. Dank des energieeffizienten Intel Processor N100 und Windows 11 gewährleistet es langanhaltende Leistung und effizienten Dauerbetrieb. Die integrierte aktive Kühlung stabilisiert Temperaturen auch unter Dauerlast, während zahlreiche Schnittstellen wie USB 3.2 Gen 1, HDMI, SIM-Slot, LAN und microSD flexible Anbindung bieten. Optionale Barcode-Scanner, Dockingstation und Fahrzeughalterung unterstützen individuelle Einsätze.



Effizientes Intel N100 Tablet mit Win11 und aktiver Kühlung

Das Tablet nutzt den energieeffizienten Intel Processor N100 mit vier Kernen und Taktraten zwischen 0,8 und 3,4 Gigahertz bei sechs Watt TDP. In Kombination mit Windows 11 Professional oder Windows 11 IoT Enterprise LTSC ergibt sich ein optimales Verhältnis von Leistung und Energieeffizienz. Dank aktiver Kühlung werden selbst unter Dauerlast konstante Betriebstemperaturen gewährleistet. Dadurch bleibt das Gerät auch in rauen Industrie- und Außendienstumgebungen zuverlässig einsatzfähig. Es meistert höchste Anforderungen zuverlässig.

RUGGED Tab 10 N100 bietet Anschlüsse für reibungslose Integration

Das RUGGED Tab 10 N100 Entry stellt mit einer Vielzahl an Schnittstellen sicher, dass Anwender es flexibel in jede Systemumgebung integrieren können. Ein USB-3.2-Gen-1-Port ermöglicht schnelle Datenübertragungen, während der Mini-HDMI-2.0-Ausgang hochauflösende Videoinhalte an externe Monitore leitet. Zusätzlich stehen ein microSD-Slot zur Speichererweiterung, ein SIM-Kartenslot für mobile Konnektivität, USB-Typ-C für Laden und Daten sowie Gigabit-LAN und eine Line-Out-Buchse bereit. Er gewährleistet dadurch nahtlose Einbindung in bestehende IT-Landschaften und Prozessabläufe reibungslos.

Modernste WLAN-6- und Bluetooth-5.2-Technologie für stabile und zuverlässige Datentransfers

Das Tablet bietet durch integriertes WLAN 6 und Bluetooth 5.2 hochschnelle, stabile Funkverbindungen, die selbst in stark frequentierten Umgebungen zuverlässige Datenübertragungsraten garantieren. Dank des zusätzlichen SIM-Kartenslots ist eine optionale LTE-Konnektivität verfügbar, um mobil unabhängig vom lokalen Netz zu arbeiten. Insbesondere in Lagerhallen, auf Baustellen und im Außendienst gewährleistet das Gerät jederzeit nahtlosen Zugriff auf Cloud-Dienste, Echtzeitkommunikation und die effiziente Erfassung von Daten ohne Unterbrechungen. Optimierte Prozessabläufe werden durch diese Technologien.

Integrierter Barcode-Scanner Dockingstation und Fahrzeughalterung erweitern die mobilen Einsatzmöglichkeiten

Das RUGGED Tab 10 N100 Entry bietet spezifische Erweiterungsmodule wie einen integrierten Barcode-Scanner, eine erweiterbare Dockingstation mit zusätzlichen Schnittstellen und eine robuste Fahrzeughalterung. Diese Add-ons optimieren Arbeitsabläufe in Lagerverwaltung, Wartungseinsätzen und mobilen Datenerfassungsprozessen. Dank der flexiblen Modulauswahl lässt sich das Tablet nahtlos in unterschiedlichste Umgebungen integrieren, erleichtert die digitale Dokumentation vor Ort und erhöht Effizienz und Zuverlässigkeit bei täglichen Aufgaben in Industrie und Außendienst gleichermaßen und minimiert Stillstandszeiten effektiv nachhaltig.

Tablet mit 8 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Flash

Ausgestattet mit 8 GB LPDDR5-RAM und 128 GB eMMC-Flash-Speicher bietet das Tablet zuverlässige lokale Datenspeicherung und schnelle Zugriffszeiten. Der HDMI-Anschluss unterstützt externe Bildschirme mit Auflösungen bis 3840×2160 Pixeln bei 60 Hz, wodurch auch anspruchsvolle 4K-Anwendungen flüssig dargestellt werden. Mit Abmessungen von 188,7×274,9×22,2 mm präsentiert sich das Gerät kompakt und mobil. Sein Betriebsklima von -20 °C bis +40 °C und der Idle-Verbrauch von nur 9,6 W garantieren dauerhaften und energieeffizienten Einsatz.

RUGGED Tab 10 N100 Entry jetzt erhältlich bei SPO-Comm

Das RUGGED Tab 10 N100 Entry ist ab sofort auf spo-comm.de verfügbar und bietet Anwendern eine robuste, leistungsfähige Tablet-Lösung für den Industriebereich. Als Hersteller und Systemintegrator unterstützt SPO-Comm Kunden mit maßgeschneiderten Konfigurationen, die sich an branchenspezifischen Anforderungen orientieren. Neben Hardware-Anpassungen steht ein umfassendes Portfolio an Erweiterungen und Zubehörkomponenten bereit. So begleitet SPO-Comm Unternehmen von der Beratung über die Auswahl bis hin zur Implementierung passender Systemlösungen. Dank schneller Lieferoptionen und technischem Support gewährleistet SPO-Comm einen reibungslosen Einsatz.

Robustes RUGGED Tab 10 N100 Entry für anspruchsvolle Industrie-Einsätze

Das RUGGED Tab 10 N100 Entry bietet mit seiner robusten Gehäusekonstruktion, aktiver Kühlung und dem energieeffizienten Intel Processor N100 eine ausgewogene Mischung aus Langlebigkeit und Performance für den professionellen Einsatz. Umfangreiche Schnittstellen wie USB 3.2 Gen1, HDMI 4K-Ausgang und Gigabit-LAN ermöglichen flexible Konnektivität. WLAN 6, Bluetooth 5.2 und LTE sorgen für stabile Funkverbindungen. Erweiterbare Module wie Barcode-Scanner, Dockingstation oder Fahrzeughalterung passen das Gerät individuell an industrielle, logistische serviceorientierte Anwendungen an.