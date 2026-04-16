ESS 076 Sensor misst dreiphasig kontaktlos Energieeffizienz und Lastflüsse

Der dreiphasige Smart Sensor Strom ESS 076 von STEGO misst berührungslos alle drei Phasen in einem kompakten Gehäuse. Er wandelt Ströme über integrierte Wandler in elektrische Signale um und stellt diese analog per 4-20 mA sowie digital via IO-Link bereit. Dank einfacher Einbindung in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme ermöglicht er lückenloses Monitoring, erkennt Schieflasten und bildet die Grundlage für nachhaltige Verbrauchsoptimierung. Installationsaufwand und Kabelaufwand sowie Platzbedarf im Schaltschrank sinken signifikant deutlich.



Dreiphasiges Monitoring mit ESS 076 optimiert Betriebskosten und Energieeffizienz

Elektrische Energiekosten stellen vielfach einen der größten Posten im Betrieb dar. Effizienter Anlagenbetrieb erfordert transparente Erfassung von Energieverbrauch, Leistungsaufnahme und Lastprofilen. Der kompakte dreiphasige Smart Sensor Strom ESS 076 von STEGO übernimmt diese Aufgabe: Er misst kontaktlos gleichzeitig drei Phasen in einem Gerät, liefert zuverlässige Echtzeitdaten über IO-Link oder 4-20 mA-Schnittstelle und bildet so die Grundlage für fundierte Analysen zur Prozessoptimierung und Kostensenkung im industriellen Umfeld. Die systematische Überwachung ermöglicht.

ESS 076 erfasst kontaktlos drei Leiter gleichzeitig und präzise

Der ESS 076 erfasst alle drei Leiter gleichzeitig und berührungslos durch integrierte Stromwandler, selbst bei unsymmetrischer Belastung. Ungleichmäßige Lasten, Stromspitzen und Leistungsverluste werden zuverlässig diagnostiziert. Das Gerät wertet intern die erfassten Parameter aus und gibt sie wahlweise analog über eine standardisierte 4-20 mA-Schnittstelle oder digital via IO-Link aus. Diese flexible Kommunikationsmöglichkeit erlaubt die nahtlose Ergänzung bestehender Steuerungssysteme sowie die unkomplizierte Integration in moderne Automatisierungslösungen, schnell, effektiv betriebliche Effizienzsteigerungen zu ermöglichen.

ESS 076 vereint drei Sensoren, reduziert Aufwand und Platzbedarf

Der dreiphasige ESS 076 kombiniert alle bislang erforderlichen Einzelstromsensoren in einem kompakten Gerät und ermöglicht dadurch erheblichen Platzgewinn im Schaltschrank. Durch die reduzierte Anzahl an Messpunkten sinkt der Verkabelungsaufwand deutlich. Dank IO-Link-Kommunikation reicht ein einziger Master-Port aus, sodass Schnittstellen und Leitungswege um bis zu zwei Drittel weniger werden. Dies beschleunigt die Inbetriebnahme und vereinfacht Wartungsarbeiten sowie die Fehlersuche nachhaltig. Optimierte Integration spart Zeit, reduziert Fehlerquellen und steigert Effizienz signifikant nachhaltig.

Sensorfassung: Drei Leiter durch Öffnungen, galvanisch getrennte Messwerte zuverlässig

Die drei Leiter werden einfach durch die im Sensor vorgestanzten Öffnungen geführt. Im Inneren wandeln integrierte Stromwandler die Ströme galvanisch getrennt in elektrische Signale um. Der Smart Sensor ESS 076 nimmt Leiter mit maximal elf Komma vier Millimeter Durchmesser auf. Anschließend verarbeitet die Elektronik die Signale digital und analog und liefert präzise Messwerte an übergeordnete Systeme. Die Leitersicherheit bleibt während der gesamten Messung vollständig erhalten. Eine Kalibrierung ist werkseitig gewährleistet.

ESS 076 überträgt Prozess-, Geräte- und Diagnosedaten via IO-Link

Der ESS 076 liefert über die IO-Link-Schnittstelle nicht nur präzise Stromwerte, sondern zusätzlich umfassende Prozessinformationen, Geräte-Parameter und Diagnosedaten direkt an Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme. Dieser detaillierte Datensatz erlaubt eine lückenlose Analyse des Lastverhaltens von Maschinen und Anlagen in Echtzeit. Hersteller und Betreiber profitieren von frühzeitigen Hinweisen auf Abnutzung, Fehlfunktionen oder Effizienzverluste. Dadurch lassen sich Instandhaltungsintervalle optimieren und Energieeinsparpotenziale nachhaltig realisieren. Die automatisierte Datenerfassung verbessert Entscheidungsprozesse und reduziert ungeplante Stillstandszeiten. effizient zuverlässig.

Der dreiphasige Smart Sensor Strom ESS 076 von STEGO misst sämtliche drei Phasen kontaktlos in einem kompakten Gehäuse. Er wandelt Ströme galvanisch getrennt über integrierte Wandler, verarbeitet die Messwerte intern und stellt sie wahlweise analog per 4-20 mA oder digital über IO-Link bereit. Die Installation erfordert nur eine Leitung und spart Platz im Schaltschrank. Dank unsymmetrischer Lastanalyse, Lastspitzen und Schieflasten erkannt optimiert er den Energieverbrauch und unterstützt vorausschauende Instandhaltung, Effizienzsteigerung und Nachhaltigkeit.