steute-Leantec präsentiert jetzt neue nexy-Funknetzwerkversion exklusiv auf LogiMAT 2026

steute-Leantec präsentiert auf der LogiMAT 2026 die aktuelle Generation seines nexy-Funknetzwerks, das mit optimierter Funkreichweite und stabilerer Verbindung den Datentransport effizient maximiert. Dank neuer VDA 5050-konformer Schnittstellen lassen sich verschiedene Fahrerlose Transportsysteme und Autonome Mobile Roboter heterogener Hersteller wie SYNAOS, Agilox, Hartwall und MHP nahtlos anbinden. Die Plattform integriert AMS, e-Kanban und Dolly-Management mit ERP- und MES-Systemen, während umfassendes Logging sowie Cyber-Resilience-Funktionen den Sicherheitsstandard erhöhen und erfüllt zukünftige regulatorische Vorgaben.



Aktuelle nexy-Version verbessert Funkkonnektivität für FTS und vielseitige AMR-Anwendungen

Die neueste Version von nexy optimiert die drahtlose Infrastruktur in intralogistischen Automatisierungsprojekten durch erweiterte Konnektivität. Funksensoren in Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) und Autonomen Mobilen Robotern (AMR) übernehmen Funktionen des Automatischen Materialabrufsystems (AMS). Über eine Sensor Bridge werden freie Palettenstellplätze, aktuelle Füllstände in Behältern sowie abzuholendes Leergut erfasst und direkt an ERP-, LVS- und MES-Systeme gemeldet. Dadurch werden Materialfluss und Bestandsverwaltung transparent und effizient gesteuert. Das ermöglicht eine nachverfolgbare und reaktionsschnelle Logistik.

steute integriert nexy via VDA 5050 in heterogene FTS-AMR-Flotten

Mit den neuen, auf VDA 5050 basierenden Schnittstellen von steute lässt sich das nexy-System ohne Steuerungsunterbrechung in unterschiedlich konfigurierte Flotten aus Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) und Autonomen Mobilen Robotern (AMR) einbinden. Dabei werden nahtlose Verknüpfungen zur SYNAOS-Plattform sowie direkte Anbindungen an Agilox-, Hartwall- und MHP-Systeme realisiert. Die gewonnenen Betriebsdaten stehen Flottenmanagern in Echtzeit auf ihren Dashboards zur Verfügung, was eine optimierte Prozesskoordination und deutlich erhöhte operative Effizienz in der Intralogistik sicherstellt.

nexy-Software erfüllt pharmaindustrielle Sicherheitsanforderungen inklusive lückenloser Logging- und Cybersecurity-Funktionen

Die aktuelle nexy-Software erfüllt die hohen Sicherheitsanforderungen der Medizingeräte- und Pharmaindustrie. Alle Materialanforderungen vom Shop Floor bis zum SAP-System werden in Echtzeit und lückenlos protokolliert. Anwender haben die Möglichkeit, manuell Bestellungen in das System einzuspeisen, wodurch Prozesse flexibel bleiben. Zusätzliche Cybersecurity-Maßnahmen wie Verschlüsselung, Authentifizierung und Netzwerk-Monitoring bereiten das Funknetzwerk auf künftige gesetzliche Vorgaben wie den Cyber Resilience Act vor. Systemintegratoren profitieren von detaillierten Audit-Trails und automatisierten Alarmfunktionen, die eine schnelle Reaktion auf Sicherheitsvorfälle ermöglichen.

Nexy vereint AMS, e-Kanban, Dolly-Management und FTS-Integration multifunktional flexibel

Das nexy-Funknetzwerk erweitert den AMS-Einsatz um e-Kanban-Steuerung, Rollwagenverwaltung und Übergabestellen zwischen stationärer Fördertechnik und fahrerlosen Transportsystemen. Schaltgeräte und Funksensoren erfassen Materialanforderungen und melden Status direkt an die Leittechnik. Spezifische Endgeräte für Kanban-Regale gewährleisten bedarfsgerechte Nachschubsteuerung. Funk-Handbediengeräte ermöglichen mobile Bedienung und Statusabfragen. Durch modulare Konfiguration lässt sich das System individuell an unterschiedliche Materialflüsse anpassen. Die bidirektionale Kommunikation zwischen Sensorik und ERP-Systemen optimiert Prozesssteuerung in Echtzeit.

