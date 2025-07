Modularer shielded SS-69000-001 Jack vereint SPE und PoDL-Stromversorgung effizient

Der shielded SS-69000-001 Modular Jack von Stewart Connector/Bel vereint Single Pair Ethernet (SPE) und Power-over-Data-Line (PoDL) für die gleichzeitige Übertragung von Daten und Strom bis 1000Base-T1. Sein kompaktes, abgeschirmtes Gehäuse aus PBT-Material mit vergoldeten Kontakten gewährleistet dauerhafte Zuverlässigkeit in Umgebungen von -20 bis +60 °C. Die einfache horizontale Durchgangslochmontage und integrierter Lichtleiter optimieren Installation, Kosten und Skalierbarkeit intelligenter Gebäude- und Industrieanwendungen. Zusätzlich reduziert der modulare Aufbau EMI-Einflüsse effektiv und steigert Energieeffizienz nachhaltig.



Atlantik Elektronik präsentiert modularen zukunftsfähigen SS-69000-001 SPE-Steckverbinder mit PoDL

Atlantik Elektronik erweitert sein Portfolio um den modularen, geschirmten SS-69000-001 Single Pair Ethernet Buchsenstecker von Stewart Connector/Bel. Diese Buchse überträgt Daten und Energie gleichzeitig über ein einziges verdrilltes Adernpaar bis zu 1000Base-T1. Durch Power-over-Data-Line-Technologie entfallen getrennte Stromleitungen, was die Installation vereinfacht und Kosten reduziert. Der Steckverbinder adressiert Anforderungen moderner Gebäudeautomation und industrieller Steuerungssysteme, indem er Komplexität verringert und Effizienz steigert. Er unterstützt flexible Layouts und erhöht Sicherheit durch verbesserte Abschirmung.

Einzelnes verdrilltes Kabelpaar vereinfacht Verkabelung und senkt Materialkosten deutlich

Durch den Einsatz eines einzelnen verdrillten Kabelpaars anstelle eines herkömmlichen 4-Paar-Ethernet-Systems reduziert sich die Aderanzahl deutlich, wodurch Installationsaufwand und Materialbedarf sinken. Diese vereinfachte Verkabelung ermöglicht schnellere Installation, geringere Lager- und Transportkosten sowie eine übersichtlichere Infrastruktur. Gleichzeitig führt die geringere Signalabschirmung zu erhöhter Reichweite und größerer Flexibilität bei der Leitungsführung in Gebäuden, was modularere Layouts, optimierte Raumausnutzung sowie zukunftssichere Netzwerkarchitekturen begünstigt. Die reduzierte Komplexität trägt zu kürzeren Inbetriebnahme- und niedrigeren Wartungskosten.

Class-15-PoDL ermöglicht direkte Stromversorgung und Datenübertragung über einziges Ethernetkabel

Die PoDL-Unterstützung bis zur Klasse 15 ermöglicht es, angeschlossene Geräte wie Sensoren, Steuerungsmodule, Beleuchtungseinheiten und Embedded-Module direkt über ein einziges Ethernet-Kabel mit Strom zu versorgen. Dadurch entfallen separate Stromversorgungsleitungen, was Installationsaufwand und Materialkosten deutlich reduziert. Gleichzeitig erhöht sich die Flexibilität bei der Anordnung von Komponenten innerhalb von Gebäuden. Durch die optimierte Energieverteilung lässt sich zudem der Gesamteffizienzgrad in Smart-Building-Umgebungen nachhaltig steigern. Installateure profitieren von einem geringeren Aufwand und verbesserter Wartungsfreundlichkeit.

PBT-Gehäuse, vergoldete Kontakte: Robuste Verbindungen bei extremen Temperaturen garantiert

Die robuste Bauweise des Steckverbinders vereint ein widerstandsfähiges PBT-Kunststoffgehäuse mit hochbeständigen, vergoldeten Kontakten, die auch bei extremen Betriebstemperaturen von minus zwanzig bis plus sechzig Grad Celsius für eine zuverlässige Strom- und Datenübertragung sorgen. Das abgeschirmte Design minimiert elektromagnetische Störungen effektiv, während die vollständige Konformität mit dem IEC 63171-1 Standard die industrielle Tauglichkeit und Langlebigkeit selbst in anspruchsvollen Fertigungs- und Automatisierungsumgebungen gewährleistet. Dies gewährleistet dauerhaften Schutz vor Korrosion und mechanischer Beanspruchung.

Horizontale 90° Durchgangsloch-Montage mit integriertem Lichtleiter und externen LEDs

Die Buchse ermöglicht eine horizontale 90°-Durchgangsloch-PCB-Montage und kann optional mit einem integrierten Lichtleiter ausgestattet werden. So lassen sich externe LED-Anzeigen anschließen, die am Gehäuse eine direkte visuelle Netzrückmeldung liefern. Diese Anzeigen vereinfachen das Monitoring, da sie den aktuellen Betriebszustand auf einen Blick sichtbar machen. Zudem unterstützen sie die Fehlersuche, indem sie Störungen oder Spannungsanomalien unmittelbar anzeigen und so zur Effizienzsteigerung und höheren Betriebssicherheit in Automationssystemen beitragen.

Kompakte Bel SS-69000-001 Buchse ermöglicht effiziente Steuerung moderner Automationsanlagen

Das kompakte Design der Bel SS-69000-001 Single Pair Ethernet Buchse ermöglicht eine platzsparende Integration in verschiedene Netzwerkkomponenten wie Ethernet-Switches und bietet gleichzeitig ausreichend Leistung für moderne Automatisierungsanwendungen. Durch die Kombination aus platzsparender Bauform und hoher Übertragungskapazität lassen sich intelligente Beleuchtungssysteme, Sicherheitseinrichtungen, Zugangskontrollen sowie HLK-Steuerungen und Sensoren in Gebäuden und Fabriken mit minimalem Platzbedarf zuverlässig verbinden und versorgen. Dies optimiert Installationsaufwand und Systemeffizienz nachhaltig. Die robuste Konstruktion gewährleistet langfristige dauerhafte Betriebssicherheit.

Kompakter geschirmter SS-69000-001 SPE-Steckverbinder mit PoDL bis Klasse 15

Der shielded SS-69000-001 Single Pair Ethernet Steckverbinder von Stewart Connector/Bel kombiniert Übertragungs- und Stromleitungen in einem platzsparenden und kostengünstigen Modul. Dank Power-over-Data-Line bis Klasse 15 versorgt er Sensoren, Leuchten und Steuerungskomponenten direkt über dasselbe verdrillte Kabelpaar. Das Gehäuse aus PBT-Kunststoff mit vergoldeten Kontakten entspricht dem IEC 63171-1-Standard und gewährleistet Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen. Das einfache Montagekonzept mit 90°-Durchgangslochbefestigung vereinfacht Installation und Wartung erheblich. Es eignet sich hervorragend für smarte Gebäudeautomatisierungen.