Stiebel Eltron erweitert wpnext-Wärmepumpenserie um zusätzliche Leistungsgrößen und Zubehör

Stiebel Eltron erweitert die wpnext-Generation der Luft-Wasser-Wärmepumpen WPL-A um zwei neue Leistungsgrößen mit fünf und siebzehn Kilowatt Nennleistung, ergänzt eine elegante weiße Designvariante und intuitives Zubehör. Die modular aufgebaute Plattform deckt monovalent Heizlasten zwischen zwei und fünfundzwanzig Kilowatt ab, bedient Wohngebäude wie Gewerbeobjekte effizient. R290 als umweltfreundliches Kältemittel sorgt für hohe Leistungszahlen. Durchgängige Systemlogik und verbesserte Montagefreundlichkeit reduzieren Planungs- und Installationsaufwand erheblich. Partnerschaften profitieren von flexiblen Kaskadenlösungen und ökonomisch ressourcenschonend.



Stiebel Eltron stellt wpnext-Generation jetzt mit fünf Heizleistungen vor

Stiebel Eltron erweitert die WPL-A wpnext-Generation um fünf Module mit Heizleistungen von 5, 7, 10, 13 und 17 kW (A-7/W35). Dadurch lassen sich monovalente Heizlösungen für Gebäude mit Lastprofilen von zwei bis 25 kW realisieren. Das Spitzenmodell mit 17 kW deckt Lasten bis 25 kW ab. Mit dem Cascade-Modul AHP-CM können Partner bis zu 150 kW skalieren und erhalten maximale Flexibilität über ein einheitliches System. Dies ermöglicht effiziente, zukunftssichere Plattformlösungen.

Natürliche R290-Kältemittellösung liefert effiziente Wärme für Wohn- und Gewerbe

Die gesamte wpnext-Serie aus Holzminden setzt konsequent auf das natürliche Kältemittel R290 (Propan), das nicht nur ökologisch unbedenklich ist, sondern durch hervorragende thermodynamische Eigenschaften auch hohe Jahresarbeitszahlen ermöglicht. Im Fokus steht jedoch nicht allein die auf dem Typenschild angegebene Heizleistung, sondern die ganzheitliche Systemauslegung. Vertriebschef Burkhard Max unterstreicht, dass nur ein sorgfältig abgestimmtes Zusammenspiel von Komponenten und Regelung eine effiziente und zukunftssichere Wärmeversorgung für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Gewerbebauten garantiert.

Neues Zubehörpaket unterstützt Installateure bei Aufstellung, Anschluss und Montagequalität

Das umfassende Zubehörpaket begleitet Installateure von der Standortanalyse über die präzise Aufstellung bis hin zum hydraulischen Anschluss und gewährleistet eine fehlerfreie Inbetriebnahme. Maßgeschneiderte Sockel erlauben die stabile Positionierung auf unterschiedlichen Untergründen, während formschöne Konsolen die optische Integration in die Gebäudehülle unterstützen. Variable Anschlusshilfen nach unten oder rückseitig passen sich flexibel an bestehende Rohrführungen an, ohne Kompromisse bei der Dichtigkeit oder dem Design einzugehen und vereinfachen den späteren Service und Wartungszugang.

Werkzeuglose Montagewanne, Kreuztragegurte und Fertigfundament erleichtern Installation bei Bauherren

Die speziell konzipierte Kondensatwanne ermöglicht eine werkzeugfreie Montage und kann direkt wasserdicht zum Fallrohr geführt werden. Bei geeigneten Bodenbedingungen lässt sie sich vollständig weglassen, um den Installationsaufwand weiter zu reduzieren. Zur Erleichterung des Transports kommen formstabile Kreuztragegurte zum Einsatz, die zwei Personen eine sichere Handhabung gewährleisten. Das witterungsunabhängig einsetzbare Fertigfundament reduziert die Vorbereitungszeiten markant und eignet sich gleichermaßen für Fachbetriebe und private Bauherren zur Eigenleistung. Außerdem profitieren Anwender von Flexibilität.

WPL-A wpnext spart Montagezeit und überzeugt mit mehrfachen Auszeichnungen

Die WPL-A wpnext-Serie von Stiebel Eltron präsentiert sich als modulares Baukastensystem, das Planungs- und Montageprozesse deutlich beschleunigt. Die durchgängig konzipierten Komponenten ermöglichen schnelle Konfiguration und unkomplizierte Installation. Technische Zuverlässigkeit und ansprechendes Design wurden mehrfach gewürdigt: Auszeichnungen mit dem Red Dot Award und dem German Design Award unterstreichen diesen Anspruch. Die Außenpumpen erreichten in der Stiftung Warentest-Bewertung eine Note von „gut (2,2)“, was die hohe Qualität und den praktischen Nutzen bestätigt.

Die erweiterte WPL-A wpnext-Generation von Stiebel Eltron vereint variable Leistungsgrößen von 5 bis 17 Kilowatt mit ökologisch unbedenklichem Kältemittel R290 sowie Installationszubehör auf einer einheitlichen Plattform. Monteure profitieren von optimierten Montageabläufen, Konsolenlösungen und Anschlussmöglichkeiten. Planer nutzen die standardisierte Systemlogik, die Inbetriebnahme vereinfacht und Fehlkonfigurationen minimiert. Bauherren genießen hohe Jahresarbeitszahlen, elegante Designvarianten in Weiß oder Anthrazit sowie praxisnahe Komfortfeatures wie werkzeuglose Kondensatwannen. Auszeichnungen bestätigen Qualität, Nachhaltigkeit Wirtschaftlichkeit.