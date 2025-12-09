96 Prozent überarbeiten wöchentlich ihre KI-Eingaben für bessere Resultate

Laut Pendo-Appinio-Umfrage sehen 80 Prozent der Nutzer in der fehlenden Anleitung den Hauptgrund für ineffiziente KI-Anwendungen. Mangels transparenter Einblicke und intuitiver UX bleiben die erhofften Effizienzgewinne und ROI aus. Ohne gezielte Nutzeranalyse drohen steigende Kosten und sinkende Akzeptanz. Die Pendo-Plattform mit Agent Analytics bietet diese Einblicke in Echtzeit, erkennt Muster im Nutzerverhalten und liefert maßgeschneiderte Optimierungsvorschläge, um den Einsatz von KI-Tools nachhaltig zu verbessern. So sichern Unternehmen langfristig ihre Investitionen.



Pendo-Appinio-Studie deckt erhebliche Diskrepanz zwischen KI-Erwartung und Erfahrung auf

Die Kernaussage der Pendo-Appinio-Studie beleuchtet eine klaffende Lücke zwischen den hohen Erwartungen der Anwender an KI-Funktionalitäten und deren tatsächlicher Bedienbarkeit. Zwar erkennen 85 % der Nutzer das Potenzial von künstlicher Intelligenz, doch 75 % fühlen sich bei der Anwendung überfordert und frustriert. Fehlen zielgerichtete Schulungen, intuitive Oberflächen und UX-Optimierungen, können Unternehmen die erwarteten Produktivitätsgewinne nicht erzielen und gefährden damit die Rentabilität ihrer Investitionen. Dies unterstreicht die Bedeutung nutzerzentrierter Optimierungsstrategien und klarer Guidance.

48 Prozent Nutzen Klassische Suchmaschinen Häufig Bei KI-Tool Misserfolgen

Mit 96 Prozent der regelmäßigen Nutzer, die wöchentlich ihre KI-Anfragen überarbeiten, zeigt sich ein hoher Bedarf an präzisen Inputs. 42 Prozent wiederholen ihre Eingaben so lange bis zur gewünschten Antwort, während 48 Prozent nach mehreren Versuchen auf klassische Suchmaschinen umsteigen. Weitere 18 Prozent geben die Bearbeitung vorzeitig auf und lassen Aufgaben unerledigt. Diese Verhaltensmuster unterstreichen die Notwendigkeit nutzerzentrierter Optimierungen und besserer Hilfestellungen sowie zielgerichteter Trainingsmaterialien und intuitiver Benutzeroberflächen dringend erforderlich.

Wiederholte KI-Anfragen fressen Zeitersparnis auf, Effizienzziele bleiben leider unerreicht

Obwohl mehr als ein Drittel der Befragten dank KI-Tools wöchentlich über sechzig Minuten einsparen, verbleibt dieser Zeitgewinn nicht unvermindert. Wiederholte Anfragen aufgrund unpräziser oder inkonsistenter Antworten führen zu zusätzlichem Aufwand. Nutzer verbringen wertvolle Stunden mit Feintuning ihrer Eingaben, was den ursprünglichen Effizienzgewinn aufzehrt. Infolgedessen bleibt die erwartete Steigerung der Arbeitsproduktivität unvollständig, da die eingesparte Zeit letztlich durch wiederkehrende Nachkorrekturen kompensiert wird. Unternehmen müssen systematisch Analysen durchführen, um Ungenauigkeiten zu reduzieren.

80 Prozent fordern Schulungen für zuverlässige KI-Ergebnisse und Eingaben

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass nur 30 Prozent der Nutzer uneingeschränktes Vertrauen in die Genauigkeit von KI-generierten Inhalten haben. Gleichzeitig sind lediglich 36 Prozent der Anwender sich darüber im Klaren, wie sie effektive und zielgerichtete Eingaben formulieren müssen. Aus diesem Grund betonen acht von zehn Befragten die Notwendigkeit von Unternehmen, umfassende Schulungsmaßnahmen oder detaillierte Gebrauchsanweisungen bereitzustellen, um die Akzeptanz und Zufriedenheit beim Einsatz von KI-Werkzeugen deutlich zu erhöhen, praktisch und didaktisch.

Entwickler müssen Nutzerverhalten analysieren, um UX-Schwachstellen gezielt zu beseitigen

Unzureichende Nutzererfahrung kann zu erheblichen Fehlinvestitionen, ungenutzten Funktionalitäten und abnehmender Motivation bei den Anwendern führen. Todd Olson, Mitgründer von Pendo, betont, dass die KI nicht mangelhaft sei, sondern eine ungenügende UX den Erfolg bremst. Entwickler sollten daher Nutzungsdaten detailliert analysieren, Nutzerpfade optimieren und Interface-Elemente gezielt anpassen. Durch solche Maßnahmen lassen sich Nutzerfrustration verringern, Ergebnisse verbessern und der zu erwartende Return on Investment sicherstellen, um nachhaltig Akzeptanz und Zufriedenheit zu steigern.

Pendo Agent Analytics analysiert Nutzerverhalten und optimiert KI-Erlebnis automatisch

Die Pendo-Plattform mit integrierter Agent Analytics ermöglicht eine umfassende Echtzeit-Überwachung von SaaS- und agentenbasierten Applikationen. Dabei werden sämtliche Nutzerinteraktionen transparent erfasst und analysiert, um Schwachstellen und Nutzungshürden sofort aufzudecken. Basierend auf den erhobenen Daten stellt die Software automatisiert Verbesserungsvorschläge bereit, mit denen Unternehmen ihre KI-Funktionalitäten zielgerichtet verfeinern können. Durch diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess werden Effizienzsteigerungen erzielt und der Return on Investment langfristig gesichert. Zusätzlich optimiert es strategische Entscheidungen und erhöht Nutzerbindung.

Nutzer-Frustration bei KI-Einsatz: Fehlende Schulungen mindern Effizienz und ROI

Nach Angaben der Pendo-Appinio-Studie scheitern viele Unternehmen daran, den vollen Nutzen aus ihren KI-Lösungen zu ziehen, weil Mitarbeitende ohne ausreichende Schulungen und mit unübersichtlichen Benutzeroberflächen arbeiten. Pendo setzt mit Agent Analytics an, um Nutzerinteraktionen detailliert zu erfassen, Engpässe aufzuspüren und individuelle Verbesserungsvorschläge auszugeben. So werden Reibungsverluste reduziert, Arbeitsprozesse beschleunigt und die Akzeptanz von KI-Lösungen erhöht, was letztlich zu einer Steigerung der Effizienz und einem nachhaltigen ROI führt.