STW präsentiert hochautomatisierte Sensorfusion und IoT-Lösung auf iVT Expo

Vom 11. bis 12. Juni präsentiert STW auf der iVT Expo in Köln hochautomatisierte Lösungen und IoT-Services für Land-, Forst-, Bau-, Kommunal- und Sondermaschinen. Im Zentrum steht die HPX.ai-vision Plattform, die KI-gestützte Sensorfusion aus Kamera-, Radar- und LIDAR-Daten ermöglicht und bis zur ASIL-B-Zertifizierung erweiterbar ist. Ergänzend verbindet das TCG-4 Modul Maschinen über LTE, Bluetooth und WLAN sicher mit AWS. Der modulare Systembaukasten bietet funktionale Sicherheit, Cyber-Resilienz und OTA-Updates ohne Mehraufwand.



HPX.ai-vision Hochleistungsplattform verarbeitet simultan acht Kameras, Radar- und LIDAR-Daten

Die HPX.ai-vision Hochleistungsplattform verarbeitet parallel Datenströme von bis zu acht Kameras sowie Radar- und LIDAR-Sensoren. Ein breites Spektrum an Schnittstellen erlaubt die Integration externer Peripheriegeräte und optional kompatibler Kameras. STW liefert die Plattform bereits vorkonfiguriert aus, bietet jedoch vielfältige Anpassungsmöglichkeiten. Entwickler können so binnen kurzer Zeit prototypische Systeme zur Umfelderfassung realisieren, ohne verschiedene Steuerungseinheiten kombinieren oder zusätzliche Hardwarelösungen implementieren zu müssen. Auf diese Weise verkürzen sie Entwicklungszyklen und reduzieren Integrationsaufwand erheblich.

Multicore-Prozessor mit FPGA und KI-Beschleuniger sorgt für sichere Roboteranalysen

Ein integrierter Multicore-Microprozessor kombiniert mit einem FPGA und einem dedizierten KI-Beschleuniger liefert signifikante Rechenleistung und gewährleistet funktionale Sicherheit in sicherheitskritischen Anwendungen. Ohne Performanceeinbußen unterstützt die Plattform von Haus aus Cyber-Resilienz, um Angriffe zu erkennen und abzuwehren. Optional lässt sich die Lösung bis zur ASIL-B-Zertifizierung erweitern. Mobile Robotiksysteme profitieren dadurch von zuverlässigen, echtzeitfähigen Umgebungsanalysen und erhöhen ihre Betriebssicherheit nachhaltig. Die modulare Architektur ermöglicht flexible Integration in verschiedenste Geräte und anpassbare Systeme.

HPX.ai-vision arbeitet lüfterlos und robust, IP6K7 geschützt unter Extrembedingungen

Trotz der Integration einer QuadCore-CPU, eines FPGA-Moduls und eines KI-Beschleunigers verzichtet die HPX.ai-vision-Plattform vollständig auf aktive Lüftungskomponenten. Ihr robustes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss erfüllt die Schutzklasse IP6K7 und widersteht selbst anhaltender Staubbelastung, starken Vibrationen und extremen Temperaturschwankungen. Die effiziente Wärmeableitung über den Metallkörper gewährleistet dauerhafte Betriebssicherheit und minimiert Ausfallrisiken, sodass Anlagen in land- und bautechnischen Umgebungen auch unter härtesten Bedingungen zuverlässig arbeiten und langfristig wartungsarm sowie ohne Leistungseinbußen betrieben werden können.

Vorkonfiguriertes Umfelderfassungssystem mit Linux-Support und eigener KI-Entwicklungsumgebung für Entwickler

STW liefert die Plattform als vorkonfiguriertes Umfelderfassungssystem mit umfassendem Linux-Support und integrierter KI-Entwicklungsumgebung. Dank dieser vorkonfigurierten Lösung reduzieren Entwickler den Initialaufwand erheblich und können ihre Algorithmen direkt testen. Die Architektur stellt standardisierte Schnittstellen bereit, um erfasste Sensordaten nahtlos an übergeordnete Steuerungen oder Cloud-Services zu übertragen. Dadurch lassen sich Analyse- und Visualisierungsprozesse beschleunigen. Die modulare Systemstruktur gewährleistet Flexibilität bei der Anpassung an projektspezifische Anforderungen und vereinfacht zukünftige Erweiterungen. Entwicklerteams profitieren deutlich.

STW-Stand präsentiert Glaskörper-Modell zur sicheren KI-gestützten Sensorfusion und Cloud-Anbindung

Am STW-Stand illustriert ein transparentes Glaskörper-Modell die vollumfängliche Systemintegration, bei der HPX.ai-vision mithilfe künstlicher Intelligenz Objekte zuverlässig erkennt. Gleichzeitig erfassen SMX.igs-a Neigungswerte sowie SMX.dms-a Dehnungsdaten, die in einer ESX.4cl-ag Steuerung gemäß funktionaler Sicherheitsanforderungen verarbeitet werden. Abschließend leitet das TCG-4 Modul sämtliche konsolidierten Maschinendaten drahtlos und sicher in die Cloud weiter, wo sie für Analysen und Fernwartung bereitstehen. Dabei gewährleistet das robuste Design Ausfallsicherheit unter rauen Umweltbedingungen und erleichtert Implementierung Automatisierungslösungen.

TCG-4 stellt LTE, Bluetooth und WiFi für AWS-IoT-Verbindung bereit

Das Connectivity-Modul TCG-4 integriert LTE, Bluetooth und WiFi-Funktionen und greift über das STW Basic IoT Bundle nahtlos auf Amazon Web Services zu. Maschinendaten werden in Echtzeit erfasst, verschlüsselt und nach industriekonformen Standards aufbereitet. So lassen sich die Informationen unmittelbar für KI-basierte Visualisierung, umfassende Datenanalysen, Machine Learning Modelle oder ERP-Systeme bereitstellen. Hersteller profitieren von sicherer, flexibler Konnektivität sowie zentraler Verwaltung und Analyse ihrer Gerätedaten in der Cloud. Zudem ermöglicht es Over-the-Air-Updates.

TCG-4 ermöglicht sichere Over-the-Air Software-Updates gemäß Cyber Resilience Act

Das TCG-4 Connectivity-Modul ermöglicht die drahtlose Verteilung von Software-Updates und Cyber-Security-Patches per Over-the-Air (OTA). Dieser Mechanismus erfüllt die Vorgaben des ab 2027 geltenden Cyber Resilience Act und erlaubt Herstellern, neue Funktionen bequem nachzurüsten sowie Sicherheitslücken schnell zu schließen. Dank der Fernaktualisierung entfallen kosten- und zeitaufwändige Wartungseinsätze vor Ort. So bleiben Maschinen stets aktuell zertifiziert und geschützt, ohne Produktionsunterbrechungen oder manuellen Eingriff. Updates lassen sich zeitgesteuert oder ereignisgesteuert ausführen lassen.

Modularer STW-Baukasten für KI-Assistenz, Sicherheit, Cyberresilienz und nahtlosen Cloud-Support

Der modulare STW-Baukasten vereint leistungsstarke Hardwarekomponenten mit intuitiver Software, um automatisierte Anwendungen effizient zu realisieren. Durch KI-gestützte Assistenzfunktionen werden Umgebungsdaten präzise analysiert und für Fahr- oder Karakteristikanpassungen genutzt. Funktionale Sicherheit sorgt dafür, dass sicherheitskritische Prozesse zuverlässig ablaufen, während integrierter Cyber-Schutz intelligente Verteidigungsmechanismen gegen unbefugte Zugriffe bietet. Mit Cloud-Support lassen sich Daten übersichtlich auswerten und beliebig skalieren, wobei sich der Integrationsaufwand auf ein Minimum reduziert, sodass Hersteller Wettbewerbsvorteile erzielen und agil.

STW Rundum-Lösung für mobile Maschinen mit Sensorik, Steuerung, Cloud

STW bietet ein umfassendes Komplettpaket für mobile Maschinen, das vom präzisen Sensor- und Steuerungsdesign bis zur nahtlosen Cloud-Anbindung sämtliche Entwickleranforderungen erfüllt. Die Integration von HPX.ai-vision und dem TCG-4-Modul ermöglicht eine lückenlose Sensorfusion und Steuerung, gewährleistet ASIL-B-konforme Sicherheit und schützt vor Cyberbedrohungen. Gleichzeitig unterstützen OTA-Updates eine langfristige Systemaktualisierung. Dieses ganzheitliche Konzept optimiert Entwicklungsaufwand und steigert die Wettbewerbsfähigkeit durch zukunftsfähige Automatisierungslösungen. Entwickler profitieren von reduzierten Integrationszeiten und einem robusten Hardware-Software-Baukasten.