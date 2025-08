Symeo stellt auf Schüttgut-Tagung LPR-SAFE Distanzmesssystem mit Sicherheit vor

Auf der 29. Fachtagung Schüttgutfördertechnik am 17. und 18. September 2025 in Magdeburg präsentiert die Symeo GmbH ihr neues Distanzmesssystem LPR-SAFE. In der begleitenden Ausstellung im Hotel Ratswaage demonstriert der Hersteller seine wartungsfreien, staubunempfindlichen Radarsensorlösungen. Besonders im Schüttgutbetrieb sorgen zertifizierte Funktionstechnik nach EN ISO 13849 Performance Level d zusammen mit einer fehlersicheren Siemens-SPS für maximale Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die Tagung wird von der TU München und der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg ausgerichtet.



Symeo präsentiert LPR-SAFE erneut auf europäischer Fachtagung in Magdeburg

Symeo ist erneut Teil der europaweit bedeutenden Fachtagungsreihe und nutzt die Gelegenheit, um Fachbesuchern aktuelle Entwicklungen vorzustellen. Im Hotel Ratswaage präsentiert das Unternehmen in einer begleitenden Ausstellung sein neues LPR-SAFE-Distanzmesssystem. Teilnehmer aus Industrie, Forschung und Praxis erhalten eine exklusive Plattform, um innovative Lösungen der Schüttgutfördertechnik zu erörtern, gemeinsam Erfahrungen auszutauschen und wichtige Impulse für zukünftige Projekte zu gewinnen, die Effizienz und Sicherheit in betrieblichen Abläufen optimieren. Effizient dauerhaft und nachhaltig.

LPR-SAFE kombiniert zertifizierten PL d Funktionsblock mit sicherer Siemens-SPS

Das Distanzmesssystem LPR-SAFE kombiniert einen nach EN ISO 13849 Performance Level d zertifizierten Funktionsblock mit einer fehlersicheren SPS von Siemens und gewährleistet redundant abgesicherte Abstandsmessungen. Symeo Radarsensoren überwachen kontinuierlich Entfernungen in Fördertechnik und speichern Messergebnisse in Echtzeit ab. Die redundante Architektur minimiert Ausfallrisiken und erlaubt den sicheren Betrieb selbst in staubintensiven Bereichen wie Silos, Bunkern und an Förderbändern und erfüllt höchste Sicherheitsanforderungen zuverlässig. Automatisierungsprozesse profitieren so von maximaler dauerhafter Betriebssicherheit.

Wartungsfreie Radarsensoren eliminieren Ausfallzeiten und senken Betriebskosten dauerhaft signifikant

Radarsensorik entfaltet ihre Vorteile besonders in Umgebungen, in denen optische Sensoren aufgrund von Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit unzuverlässig arbeiten. Die wartungsfreien Symeo-Radarsensoren benötigen weder regelmäßige Kalibrierung noch aufwändige Reinigungszyklen, da ihre Leistung unabhängig von externen Verschmutzungen bleibt. Dieses robuste Verhalten reduziert nicht nur ungeplante Stillstände, sondern senkt auch langfristig die Betriebskosten. Betreiber von Schüttgutanlagen profitieren dadurch von höherer Anlagenverfügbarkeit und deutlich geringeren Wartungsaufwendungen. Die Investition amortisiert sich spürbar deutlich.

Symeo LPR-1DHP Sensoren automatisieren zuverlässig Holcims Siggenthal Zementwerk Kranbetrieb

Im Zementwerk Siggenthal der Holcim (Schweiz) AG ermöglicht seit zehn Jahren eine LPR-1DHP-Radarsensorik von Symeo die zuverlässige Automatisierung einer Brückenkransteuerung. Frühere optische Laser und mechanische Geber erforderten regelmäßige Wartung und waren anfällig für Störungen. Heute erfolgt die Sortierung von Klinker, Gips und Kalkstein durch redundante Radarmessung, die vollautomatisch, wartungsfrei und hochpräzise die einzelnen Materialien in die Mahlanlage führt. Dieses System garantiert Betrieb, reduziert Ausfallzeiten und optimiert Prozessabläufe bei energieeffizientem Materialtransport.

Symeo Radarsensorik steigert Sicherheit und Effizienz in staubintensiven Schüttgutbetrieben

Symeos Radartechnologie bietet in der Schüttgutfördertechnik umfassende Vorteile, da das LPR-SAFE-System Sicherheitsanforderungen nach EN ISO 13849 Performance Level d erfüllt und redundante Messungen durch fehlersichere Siemens-SPS gewährleistet. Die wartungsfreie Sensorik liefert zuverlässige Messergebnisse in staub- und schmutzintensiven Umgebungen ohne manuelle Reinigung. Anwendungsbeispiele wie die Kransteuerung bei Holcim zeigen, dass Betreiber von Schüttgutanlagen durch höhere Prozessstabilität, reduzierte Ausfallzeiten und geringere Betriebskosten profitieren und bieten sie transparente Bestandsüberwachung in Silos und Bunkern.