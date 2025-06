Symeo GmbH feiert zwanzig Jahre industrielle Radarsensorik und Innovation

Symeo GmbH feiert zwanzig Jahre als Vorreiter industrieller Radarsensorik. Die aus einem Siemens-Forschungsprojekt hervorgegangene Firma entwickelte mit patentierter LPR(R)-Technologie widerstandsfähige Sensorlösungen für Häfen, Stahlwerke und Bergbau. Selbst in extrem rauen, verschmutzten Umgebungen liefern Produkte im Frequenzspektrum von 5,8 bis 120 Gigahertz zuverlässige Messwerte. Mit über 120 Patenten, bahnbrechendem MIMO- und Imaging-Radar sowie der bevorstehenden LPR-SAFE-Zertifizierung prägt Symeo den digitalen Wandel und fördert innovative Automatisierungsprozesse. Sie ermöglicht effizientere Logistik, höchste Betriebssicherheit.



Mit Siemens gestartetes Sensorikprojekt legte 2001 Grundstein für Symeo

Im Jahr 2001 startete Symeos Erfolgsgeschichte mit einem gemeinsam mit Siemens durchgeführten Sensorikprojekt, das als technischer Ausgangspunkt diente. 2005 erfolgte die Gründung der Symeo GmbH in Neubiberg bei München, um fortschrittliche Radartechnologie zu entwickeln und zu vermarkten. Bereits ein Jahr später stellte das Team den ersten standardisierten 5,8-GHz-Radarsensor vor, der präzise Distanzmessungen ermöglichte. Bis 2010 trug Symeo zur Realisierung von globalen Hafen- und Stahlwerksprojekten bei und etablierte neue Standards für Zuverlässigkeit.

Symeo erweitert Portfolio um innovative 24-, 61-Gigahertz und MIMO-Radarsensoren

Symeo hat sein Produktportfolio kontinuierlich und innovativ erweitert und deckt nun Radarsensoren in den Frequenzen 24 und 61 GHz ab sowie ein Multi-Channel-Radar (MIMO). Bis dato wurden mehr als 120 Patentanmeldungen eingereicht. Nach der Integration als Teil von Analog Devices im Jahr 2018 und der Beteiligung an indie Inc. 2022 brachte das Team 2023 den ersten 120-GHz-Radarsensor auf den Markt und stellte vor Kurzem das Konzept eines hochauflösenden Imaging-Radars vor.

Robuste Radarsensoren meistern widrige Bedingungen in Häfen, Stahlwerken, Bergwerken

Die robuste Radartechnologie von Symeo bewährt sich insbesondere in anspruchsvollen Umgebungen mit Schmutz, Staub, Feuchtigkeit und extremen Witterungsbedingungen. Ihre Sensorlösungen ermöglichen die zuverlässige Erfassung und Lokalisierung von Fahrzeugen und Containern im Hamburger Hafen, verhindern wirksam Zusammenstöße bei der voestalpine AG und steuern automatisierte Krane in Stahlwerken rund um den Globus. Darüber hinaus gewährleisten sie im Bergbau und in der Schüttgutlogistik exakte Abstandsmessungen sowie optimale Prozessstabilität und garantieren dauerhafte Betriebssicherheit zuverlässig.

Mit LPR-SAFE setzt Symeo neue Standards funktionaler Sicherheit 2025

Im Jubiläumsjahr 2025 liegt der Fokus auf funktionaler Sicherheit. Mit LPR-SAFE bietet Symeo die einzige industrielle Radarlösung nach EN ISO 13849 PLd. Die bevorstehende Zertifizierung bestätigt die Einhaltung strengster Sicherheitsanforderungen und dokumentierter Schutzmaßnahmen. Sie gewährleistet zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen. Darüber hinaus ermöglicht diese Normkonformität den Einsatz in Anwendungen, bei denen nachverfolgbare und robuste Sicherheitsfunktionen zwingend vorgeschrieben sind. Neue Märkte und Risiken können sicher, effizient und skalierbar adressiert werden.

Radar sichert Hubschrauberlandungen und Containerlogistik weltweit seit zwei Jahrzehnten

Dr. Peter Gulden, Geschäftsführer der Symeo GmbH, hebt hervor, dass Radartechnik in den zurückliegenden zwanzig Jahren entscheidende Sicherheit bei Helikopterlandungen gewährleistete, durch schnelle und verlässliche Distanzmessungen die Effizienz in der Containerlogistik steigerte und selbst unter extremen klimatischen Bedingungen in der Mongolei präzise Daten lieferte. Mit der Integration hochauflösender Bildgebung und Sensorfusionsmethoden beabsichtigt Symeo, den digitalen Transformationsprozess weiter auszubauen und gemeinsam mit Partnern zukunftsweisende Technologien zu entwickeln und marktgerechte Lösungen umzusetzen.

Symeo liefert präzise LPR-Technologie für anspruchsvolle Messungen unter Extrembedingungen

Symeo stellt dank jahrzehntelanger Erfahrung und der patentierten LPR(R)-Technologie zuverlässige Positions- und Distanzmessungen in extremen Einsatzbereichen bereit. Das breite Frequenzspektrum von 5,8 bis 120 GHz ermöglicht flexible Anpassung an vielfältige Anwendungsfälle. Mit über 120 Patenten und der baldigen LPR-SAFE-Zertifizierung nach EN ISO 13849 PLd sichert das Unternehmen höchste funktionale Sicherheit. Durch internationale Projektreferenzen und kontinuierliche Innovationskraft unterstützt Symeo insbesondere Startups als starker Partner bei digitalen Transformationsvorhaben und bietet branchenspezifische Expertise.