Synology und Acronis bieten dreijährige Schutzlizenz für private Anwender

In Kooperation bündeln Synology und Acronis ihre Expertise, um den Datenschutz in Privathaushalten sowie kleinen Büros spürbar zu optimieren. Alle BeeDrive, BeeStation und BeeStation Plus Modelle beinhalten ab sofort eine Acronis True Image Essentials Lizenz über drei Jahre. Anwender können damit lokale Komplettsystem Backups anlegen, inklusive Betriebssystem, Anwendungen, Dokumente und persönlicher Einstellungen. Dank integrierter Ransomware Abwehr und leistungsfähiger Wiederherstellungstools ist ein zuverlässiger Schutz aller Daten jederzeit gewährleistet und effiziente Skalierbarkeit.



Synology und Acronis bieten dreijährige True Image Essentials Lizenz

Synology und Acronis haben ihre Expertisen vereint, um Anwendern eine umfassende Backup- und Sicherheitsplattform bereitzustellen. Alle BeeDrive-, BeeStation- sowie BeeStation Plus-Geräte enthalten nun eine kostenfreie dreijährige Lizenz für Acronis True Image Essentials, gültig für einen Computer. Diese Lizenz muss innerhalb von 90 Tagen nach erstmaliger Anmeldung über ein Synology-Konto aktiviert werden und ist spätestens bis September 2028 einzulösen. Anwender profitieren dadurch von lokal gespeicherten System-Backups, leistungsfähigem zuverlässigem integriertem Ransomware-Schutz.

Systembackups lokal speichern inklusive Betriebssystem Anwendungen Dokumente und Einstellungen

Die Software Acronis True Image Essentials ermöglicht Nutzern das Anlegen vollständiger Systemabbilder direkt auf einem Synology-Speichergerät. Dabei werden Betriebssystem, installierte Anwendungen, persönliche Dokumente und individuelle Systemeinstellungen erfasst und gesichert. Durch die lokal gespeicherten Backups behalten Anwender die volle Kontrolle über ihre Daten. Eine integrierte Abwehr gegen Ransomware schützt vor unbefugtem Zugriff, während zuverlässige Wiederherstellungsfunktionen im Ernstfall eine schnelle und unkomplizierte Rücksicherung gewährleisten. Priorisierte Dateiauswahl optimiert Speicherkapazitäten, dynamisch und selektiert Daten.

BeeDrive fungiert als persönlicher Backup-Hub mit integrierter intelligenter KI-Dateisuche

BeeDrive fungiert als zentraler Backup-Hub für Desktop- und Mobilgeräte und bietet mit Deep Search eine integrierte, KI-gestützte Dateisuche. Anhand von Textfragmenten, inhaltlichen Beschreibungen oder spezifischen Speicherorten lassen sich Dateien sofort auffinden – ohne zusätzliche Software. Die geräteinterne künstliche Intelligenz durchsucht Metadaten und Inhalte automatisch, um relevante Ergebnisse zu liefern. So profitieren Anwender von effizientem Datenmanagement, schnellem Zugriff auf gesicherte Dokumente und Medien sowie hoher Zuverlässigkeit im täglichen Betrieb, ohne Kompromisse, jederzeit.

BeeStation privater Cloud-Server ermöglicht nahtlosen Dateizugriff und KI-gestützte Fotoverwaltung

BeeStation agiert als privater Cloud-Server für Haushalte und kleine Teams und speichert Daten zentral im lokalen Netzwerk. Anwender nutzen einfach nahtlos Dateiabrufe unabhängig vom genutzten Endgerät und teilen Dokumente oder Medien unkompliziert mit anderen Nutzern innerhalb des Netzwerks. Die integrierte KI-gestützte Fotoverwaltung erkennt automatisch Motive, erstellt Alben nach Datum und versieht Fotos mit Schlagworten, um umfangreiche Bildbestände schnell zu ordnen, zu durchsuchen und den Überblick über gespeicherte Fotos zu behalten.

Dreijährige Acronis True Image Essentials-Lizenz jetzt regional begrenzt erhältlich

Die dreijährige Lizenz für Acronis True Image Essentials wird bei allen BeeDrive-, BeeStation- und BeeStation-Plus-Modellen in bestimmten Regionen kostenfrei beigelegt und bietet umfassenden Schutz vor Datenverlust. Vor dem Kauf sollten Nutzerinnen und Nutzer die aktuelle Liste unterstützter Regionen auf der Herstellerseite prüfen, um sicherzustellen, dass das Angebot in ihrem Gebiet verfügbar ist. Synology und Acronis behalten sich vor, diese Aktion innerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmens zu verändern, auszusetzen oder beenden.

Synology und Acronis liefern leistungsstarken Schutz durch lokale Backups

Die Kooperation von Synology und Acronis bietet Anwendern eine vollständige Sicherheitsinfrastruktur, die KI-basierte Dateiverwaltung mit zuverlässigen lokalen System-Backups kombiniert. Integrierter Schutz gegen Ransomware und effiziente Wiederherstellungsverfahren sorgen für schnelle Datenrettung bei Bedrohungen. Eine dreijährige Lizenz gewährt langfristigen Datenschutz, während flexible Aktivierungszeiträume zusätzlichen Komfort bieten. Dank der nahtlosen Integration von Acronis True Image Essentials profitieren Privatanwender und kleine Büros von einer signifikanten Erhöhung der Datenkontrolle und Unabhängigkeit und umfassender Kontrolle jederzeit.