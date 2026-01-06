Synology präsentiert ActiveProtect Manager 1.1 mit erweiterten Sicherheitsfunktionen heute

Synology hat kürzlich die Version ActiveProtect Manager 1.1 veröffentlicht, welche Unternehmen eine verbesserte Datensicherungsplattform bietet. Das Update integriert erweiterte Sicherheitsrichtlinien für Netzwerke sowie granulare Zugriffskontrollen, um Risiken während sensibler Backup-Phasen zu reduzieren. Zudem ermöglicht es geografisch verteilte Datenspeicherung zur Einhaltung regionaler Compliance-Vorgaben. Die Batch-Bereitstellung für Proxmox-Umgebungen vereinfacht Installationen, während Data-Tiering und neue Remote-Ziele wie Wasabi Cloud langfristige Aufbewahrungskosten reduzieren. Damit steigert Synology nach eigenen Angaben die Cyber-Resilienz und optimiert Betriebskosten.



Synology veröffentlicht APM 1.1 zur effizienten Optimierung Unternehmensdatensicherungsstrategien jetzt

Mit der heutigen Freigabe von ActiveProtect Manager 1.1 erweitert Synology seine Plattform um Funktionen, die Unternehmen eine verbesserte Datensicherungsstrategie ermöglichen. Das Update basiert auf den etablierten Lösungen ActiveProtect und Active Backup, die bereits mehr als 30 Millionen Workloads weltweit schützen. Executive Vice President JiaYu Liu hebt hervor, dass integrierte, abgesicherte und skalierbare Architekturen mit hohem Return on Investment (ROI) für Unternehmen unverzichtbar sind. Die positive Marktresonanz bestätigt Synologys fortwährende Innovationskraft.

Synology ActiveProtect und Active Backup sichern dreißig Millionen Workloads

Synologys ActiveProtect und Active Backup haben weltweit über dreißig Millionen Workloads gesichert. Im August 2025 erhielt ActiveProtect auf Gartner Peer Insights eine Bewertung von 4,9 von fünf Sternen sowie eine Empfehlungsrate von 99 Prozent. Zusätzlich wurde Synology im Gartner Market Guide 2025 als Representative Vendor für Enterprise Backup Storage Appliances aufgeführt. Diese Anerkennungen bestätigen die hohe Stabilität der Lösung und verdeutlichen das ausgeprägte Vertrauen, das Kunden in die Plattform setzen.

Zentrale Plattform vereint Hardware Software und senkt Betriebskosten drastisch

ActiveProtect kombiniert nahtlos spezialisierte Hardware und umfassende Softwarekomponenten auf einer einzigen Verwaltungsebene, wodurch sich die Gesamtbetriebskosten deutlich senken lassen. Über eine zentrale Konsole können Unternehmen bis zu 150.000 Workloads verteilt an bis zu 2.500 Standorten administrieren – dazu zählen virtuelle Maschinen, physische Server, Datenbanken, Endpunkte und SaaS-Anwendungen. Sicherheitsfunktionen wie WORM-Speicher, physische Air-Gap-Backups und automatische Integritätsprüfungen verhindern Datenmanipulation und gewährleisten zuverlässigen Schutz gegen vielfältige Cyber-Bedrohungen. Die Lösung skaliert flexibel mit Unternehmensanforderungen.

Synology APM 1.1 aktiviert erlaubten Zugriff nur während Backups

Synology integriert in APM 1.1 den Allow Access Mode, der Sicherungsvorgänge auf vorher konfigurierte IP-Adressen beschränkt. Während Backups dürfen nur diese definierten Adressen das System erreichen, wodurch unautorisierte Zugriffe verhindert werden. Sobald der Backup-Prozess beendet oder unterbrochen wird, wechselt das System automatisch in einen vollständigen Isolationszustand. Durch diese präzise Netzwerksteuerung reduziert sich das Risiko potenzieller Angriffsflächen signifikant, während IT-Teams sensible Daten optimal und umfassend schützen können dauerhaft effektiv und zuverlässig.

Update ermöglicht standortübergreifende Backups zur Einhaltung lokaler Compliance-Anforderungen rechtssicher

Mit dem neuen Update lassen sich Backups standortübergreifend konfigurieren und speichern, sodass Unternehmen Daten an spezifischen geografischen Orten ablegen können. Diese Funktion unterstützt die Einhaltung nationaler Datenschutzgesetze und gewährleistet die erforderliche Datenresidenz. Durch die gezielte Verteilung von Sicherungskopien auf verschiedene Länder erfüllen Firmen länderspezifische Compliance-Vorgaben. Insbesondere globale Konzerne profitieren von der Möglichkeit, sensible Informationen innerhalb definierter Regionen zu speichern, wodurch Vertrauen in umfangreiche Backup-Strategien auf Unternehmensebene gestärkt wird. absolut verlässlich

APM 1.1 optimiert Batch-Bereitstellung von Agenten in Proxmox-Umgebungen effizient

Mit APM 1.1 können IT-Teams Agenten in einem einzigen Vorgang als Batch bereitstellen und so Proxmox-Umgebungen in kürzester Zeit sichern. Durch parallele Konfiguration mehrerer Systeme reduziert sich der administrative Aufwand erheblich. Die Automation optimiert den Rollout-Prozess, minimiert menschliche Fehler und beschleunigt die Inbetriebnahme. Selbst in komplexen heterogenen Infrastrukturen bleibt das Management dank zentralisierter Steuerung übersichtlich. Dadurch profitieren Unternehmen von einer effizienten, zeitsparenden Sicherungsstrategie für virtuelle Umgebungen und dabei robuste Kontrolle.

Automatisches Tiering verschiebt Daten effizient in gewünschte Remote-Ziele weltweit

Mit der neuen Tiering-Unterstützung werden Daten automatisch in das gewählte Remote-Ziel verschoben, um gesetzliche Aufbewahrungsfristen zuverlässig zu erfüllen und gleichzeitig Speicherkosten zu reduzieren. Neben lokalen Synology-Systemen der SA- und HD-Serie können Unternehmen nun Cloud-Plattformen wie C2 Storage, Amazon S3 und neu hinzugefügte Wasabi Cloud nutzen. Zusätzlich unterstützt das Update ausgewählte XS- und XS+-Modelle und ermöglicht damit die Umsetzung flexibler Speicherhierarchien für skalierbare und kosteneffiziente Langzeit-Backup-Strategien. Zudem steigert es die Effizienz.

Synology APM 1.1 optimiert Datensicherung und steigert Cyber-Resilienz nachhaltig

Synologys APM 1.1 bietet eine umfassend optimierte Plattform für Datensicherung und Cyber-Resilienz, die Unternehmen jeder Größe eine flexible und zukunftssichere Lösung bereitstellt. Das Update integriert granulare Netzwerkzugriffssteuerung, standortspezifische Compliance-Optionen sowie automatisierte Massenbereitstellung für heterogene Umgebungen. Durch Data-Tiering und vielseitige Remote-Zielspeicher, einschließlich Wasabi Cloud, lassen sich Risiken minimieren und Betriebskosten senken. Dank hoher Nutzerbewertungen und anerkannter Funktionen gewährleistet die Software maximale Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit. Sie unterstützt moderne Workloads und optimiert Backup-Workflows.