Synology BC800Z 4K Bullet-Kamera mit variabler Brennweite und KI

Die Synology BC800Z erweitert professionelle Videoüberwachung durch hochauflösende 4K-Aufnahmen mit variabler Brennweite von 4,38 bis 9,33 Millimetern und erweiterte KI-Analysen direkt an der Kamera. Ein 1/1,8-Zoll-Starlight-Sensor gewährleistet exzellente Low-Light-Performance, während hybride Weiß- und Infrarotbeleuchtung auch bei Dunkelheit brillante Bilder liefert. IP66-, IP67- und IK10-Zertifizierungen sichern vor Staub, Wasser und Vandalismus. HTTPS- und SRTP-Verschlüsselung schützt Daten, microSD-Failover garantiert Aufzeichnung bei Netzwerkstörungen. Modulare Lizenzmodelle und NDAA- beziehungsweise TAA-Konformität runden das Konzept ab.



Synology BC800Z liefert beeindruckende 8MP 4K-Aufnahmen bei stabilen 30FPS

Die BC800Z von Synology setzt neue Maßstäbe in der professionellen Videoüberwachung. Die Bullet-Kamera liefert Aufnahmen mit acht Megapixeln in 3840 mal 2160 Pixeln bei 30 Bildern pro Sekunde. Dank eines variablen Zoomobjektivs mit Brennweiten von 4,38 bis 9,33 Millimetern lassen sich Bildausschnitte flexibel anpassen. Darüber hinaus sorgt die integrierte KI-gestützte Analyse direkt am Edge für verkürzte Reaktionszeiten und eine spürbar verbesserte Qualität der Überwachungsbilder. Unternehmen profitieren dadurch nachhaltig und operativ.

Starlight-Sensor und hybride Weiß-IR-Beleuchtung garantieren klare Bilder nachts

Der 1/1,8″-Starlight-Sensor ermöglicht durch eine innovative hybride Weiß- und Infrarotbeleuchtung gestochen scharfe Bilder auch bei minimaler Umgebungshelligkeit. Das robuste Gehäuse aus reinem Aluminium erfüllt die Schutzstandards IP66, IP67 und IK10, wodurch es sowohl gegen Staub als auch gegen Wasser und Vandalismus resistent ist. Diese Eigenschaften machen das Gerät besonders geeignet für anspruchsvolle Außeneinsätze, bei denen Zuverlässigkeit und Bildqualität jederzeit gewährleistet sein müssen. Der Sensor steigert so die Effizienz von Überwachungssystemen erheblich.

BC800Z erkennt Kennzeichen, Rauch, Personen und Fahrzeuge direkt on-device

Die BC800Z verarbeitet Kennzeichen-, Rauch-, Personen- und Fahrzeugerkennung direkt im Kameragerät. Diese On-Device-Analysen reduzieren Netzwerkverkehr und minimieren Serverbelastung. Integrierte Einbruchserkennung erkennt unbefugte Zugriffe und generiert sofort Alarme, während Instant Search schnelle Videodurchsuchungen zulässt. Auto Tracking folgt automatisch erkannten Objekten und verbessert lückenlose Überwachung. Alle Funktionen arbeiten lokal für maximale Datensicherheit und ermöglichen Unternehmen eine zuverlässige, reaktionsschnelle und skalierbare Videoüberwachung ohne zusätzliche Infrastruktur. Dadurch sinken Betriebskosten und Installationsaufwand, während Effizienz steigt.

HTTPS und SRTP bieten Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für Videodaten und Telemetriedaten

Die Kamera verschlüsselt über HTTPS und SRTP sämtliche Videostreams und Telemetriedaten von der Erfassung bis zur Wiedergabe vollständig Ende-zu-Ende. Dank integriertem microSD-Failover werden alle Aufzeichnungen automatisch lokal gesichert, wenn die Netzwerkverbindung unterbrochen wird. Durch die Einhaltung der NDAA- und TAA-Richtlinien erfüllt sie strenge Anforderungen für den Einsatz in sensiblen Behörden- und Unternehmensumgebungen und gewährleistet höchste Datensicherheit sowie rechtliche Konformität. Gleichzeitig lassen sich Verschlüsselungszertifikate zentral verwalten und Updates automatisiert durchführen. reibungslos.

Synology trennt Geräte- und Kameralizenzen: mehr Transparenz und Skalierbarkeit

Synology führt künftig eine getrennte Lizenzierung für Geräte und Kameras ein, um Anwendern mehr Flexibilität zu bieten. In NAS- und DVA-Systemen sind ab Werk entsprechende Lizenzen enthalten, sodass sofort der volle Funktionsumfang nutzbar ist. Bei Bedarf lassen sich weitere Kameralizenzen einfach und bedarfsgerecht hinzubuchen. Die neue Struktur sorgt für transparente Kostenübersicht, erleichtert die Skalierung von Überwachungsinstallationen und bietet ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis für wachsende Sicherheitsinfrastrukturen und erhöht gleichzeitig die Planungssicherheit dauerhaft.

Synology BC800Z liefert 4K, Low-Light, robuste Bauweise und KI-Analysen

Die Synology BC800Z bietet 8-Megapixel-4K-Auflösung mit 30 FPS und variofokalem Zoomobjektiv für flexible Überwachungsbereiche. Ein 1/1,8″-Starlight-Sensor kombiniert mit hybrider Weiß-/IR-Beleuchtung liefert selbst bei schlechten Lichtverhältnissen klare Bilder. Onboard-KI ermöglicht Kennzeichen-, Personen- und Fahrzeugerkennung direkt am Edge, was Latenz reduziert und Reaktionszeiten verbessert. HTTPS- und SRTP-Verschlüsselung schützen Daten während der Übertragung. MicroSD-Failover garantiert Aufzeichnungen bei Netzwerkausfällen. Modulare Lizenzierung sowie NDAA-/TAA-Konformität runden die zukunftssichere Lösung ab. Unternehmen und Behörden profitieren von hoher Skalierbarkeit.