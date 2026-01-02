Synology bestätigt Teilnahme Pwn2Own Ireland 2025 für umfassende Sicherheit

Synology wird an Pwn2Own Ireland 2025 teilnehmen und würdigt Beiträge von Sicherheitsforschern, die durch verantwortungsbewusste Berichterstattung Sicherheitslücken aufgedeckt haben. Diese Initiative belegt das ungebrochene Engagement des Unternehmens für den weltweiten Schutz von Nutzerdaten. Mithilfe internationaler Experten kooperiert der Hersteller, um Schwachstellen frühzeitig zu identifizieren und zu beheben. Automatische Softwareaktualisierungen und das eigene Bug-Bounty-Programm stärken die Abwehrmechanismen zusätzlich. Seit 2015 initiiert das Unternehmen weltweite Sicherheitsinitiativen zur Verbesserung der Produktresilienz. Kontinuierliche Optimierungen.



Synology bestätigt Teilnahme an Pwn2Own Ireland 2025, ehrt Sicherheitsforscher

Synology hat heute offiziell bestätigt, dass es an Pwn2Own Ireland 2025 teilnimmt und würdigt in einer Pressemitteilung die Arbeit von Sicherheitsforschern, die im Rahmen verantwortungsvoller Offenlegung Schwachstellen identifiziert haben. Durch das Engagement dieser Experten konnte die Datensicherheit für Nutzer verbessert werden. Die Ankündigung unterstreicht Synologys fortwährende Verpflichtung, sichere, zuverlässige Datenmanagementlösungen bereitzustellen. Mit dem Fokus auf proaktive Sicherheitsstrategien baut der Hersteller sein globales Programm zur Schwachstellenbeseitigung weiter aus, weltweit für Kunden.

Synology betont fortlaufende Sicherheitsverantwortung durch enge Kooperation mit Forschern

Nach Ansicht von Hanen Lin, Manager der Infrastructure Division bei Synology, ist Sicherheit nicht als einmalige Funktion zu verstehen, sondern als fortlaufende Verpflichtung, die kontinuierlich gepflegt werden muss. Er hebt hervor, dass eine enge Kooperation mit spezialisierten Sicherheitsforschern im Rahmen der Pwn2Own-Wettbewerbe eine Kultur der verantwortungsbewussten Meldung von Schwachstellen etabliert. Dieser Ansatz sorgt für nachhaltige Verbesserungen in der Produktsicherheit und schützt Anwender vor potenziellen Bedrohungen und stärkt weltweit das Vertrauen.

Seit 2015 kooperiert Synology weltweit mit Sicherheitsexperten gegen Bedrohungen

Seit dem Jahr 2015 engagiert sich Synology kontinuierlich in globalen Cybersicherheitsprogrammen und kooperiert dabei eng mit Sicherheitsexperten rund um den Globus. Dabei liegt der Fokus darauf, mögliche Sicherheitslücken frühzeitig zu erkennen, bevor sie ausgenutzt werden können, und umgehend Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Durch diese proaktive Herangehensweise wird das Sicherheitsniveau der Produkte nachhaltig gesteigert und ein zuverlässiger Schutz sensibler Kundendaten gewährleistet, wodurch Vertrauen und Stabilität gefördert werden und kontinuierlicher Weiterentwicklung des Produkts.

Synology dankt Forschern und prüft gemeldete Schwachstellen jetzt unverzüglich

Synology spricht allen beteiligten Sicherheitsforschern der Teams Summoning Team, Synacktiv und Verichains Cyber Force sowie unabhängigen Experten und den Organisatoren von Pwn2Own Ireland ausdrücklich seinen Dank aus. Das Unternehmen hat bereits mit der Analyse der übermittelten Schwachstellen begonnen und wird in Kürze automatisierte Sicherheitsupdates bereitstellen. Nutzer werden dringend darauf hingewiesen, ihre Geräte regelmäßig auf dem neuesten Stand zu halten, um maximalen Schutz, zuverlässige Systemstabilität und Systemverfügbarkeit lückenlos dauerhaft zu gewährleisten.

Synology erweitert Sicherheitsinitiative mit offenem globalem Bug Bounty Programm

Mit dem Security Bug Bounty Program erweitert Synology seine Sicherheitsstrategie über die Teilnahme an Pwn2Own hinaus. Hierzu werden internationale Expertinnen und Experten eingeladen, entdeckte Schwachstellen ihrer Software verantwortungsvoll zu melden. Eindeutige Richtlinien regeln die Prozessschritte von der Einreichung bis zur Validierung. Ein transparentes Belohnungssystem honoriert erfolgreiche Meldungen fair und motiviert zur langfristigen Zusammenarbeit. So wird das Synology-Ökosystem kontinuierlich gegen Angriffe gestärkt. Sicherheitsstandards erhöht sowie Vertrauen bei Nutzerinnen und Nutzern gefestigt.

Synology stärkt Datensicherheit mit Teilnahme an Pwn2Own Ireland 2025

Die aktive Teilnahme Synologys an Pwn2Own Ireland 2025 signalisiert ein starkes Engagement für IT-Sicherheit und schützt Nutzer effektiv. Kombiniert mit dem kontinuierlich erweiterten Bug Bounty Program stärkt der Hersteller seine Abwehrmechanismen durch Kooperationen mit globalen Sicherheitsexperten und verantwortungsvolle Offenlegung neu entdeckter Schwachstellen. Automatische Updates sorgen für zeitnahe Behebung potenzieller Risiken und kontinuierliche Innovationsfortschritte – so profitieren Unternehmen und Privatanwender von zuverlässigen, widerstandsfähigen Datenmanagementlösungen, die langfristiges Vertrauen schaffen und Datensicherheit nachhaltig gewährleisten.