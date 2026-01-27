Systec präsentiert auf Analytica Next-Generation-Autoklaven mit modularem, energieeffizientem Design

Auf der Analytica 2026 in München stellt die Systec GmbH & Co. KG ihre Next Generation Autoklaven der DX- und VX-Serie vor und ergänzt das Portfolio um das digitale Systec Connect DS. Beide Systeme bieten eine intuitive Touch-Display-Steuerung, ergonomische Gehäusegestaltung und modulare Nachrüstmöglichkeiten für Vakuum, Kühlung oder Filtration. Effiziente Energiesparfunktionen reduzieren Wasser- und Stromverbrauch. FDA-konforme Dokumentation mit digitalen Signaturen und AuditTrail gewährleistet vollständige Rückverfolgbarkeit. Ergonomische Extras steigern den Bedienkomfort nachhaltig.



Next Generation Autoklaven bieten Touch-Displaysteuerung, robustes Design und Effizienz

Die neuen Autoklaven der Systec DX- und VX-Serie verfügen über eine moderne Touch-Display-Steuerung, die sämtliche Bedienabläufe klar strukturiert darstellt und die Handhabung vereinfacht. Ihr neu gestaltetes Innenleben optimiert die Durchströmung und Wärmeverteilung, während das funktionale Design die Reinigung erleichtert. Der ergonomisch gestaltete Aufbau reduziert körperliche Belastungen. Hochfeste pharmazeutische Edelstahltanks gewährleisten bei bis zu 5 bar Druck und 150 °C Stabilität. Leistungsfähige Sicherheits- und Energiemanagement-Systeme gewährleisten hocheffiziente und zuverlässige Sterilisationsprozesse.

Energieeffiziente Autoklaven reduzieren Strom- und Wasserverbrauch sowie Prozesszeiten deutlich

Die neuen Autoklaven reduzieren den Strom- und Wasserverbrauch durch den Einsatz effizienter Energie- und Ressourcenschonungstechnologien. Kürzere Prozesszyklen optimieren Abläufe und steigern die Laboreffizienz, während USB-, Ethernet- und optionale WLAN-Schnittstellen eine stabile Netzwerkintegration ermöglichen. Dokumentationsdaten lassen sich im PDF- oder CSV-Format exportieren, und der integrierte Speicher archiviert alle Prozessinformationen revisionssicher für mindestens zehn Jahre. Benutzerfreundliche Bedienung gewährleistet einfache Handhabung, während automatische Sicherheitsprüfungen die Verlässlichkeit und Reproduzierbarkeit der Sterilisationsprotokolle sicherstellen. Langfristige Investitionssicherheit.

Systec garantiert FDA-konforme Sterilisationsdokumentation mit digitalen Signaturen und AuditTrail

Durch den Einsatz digitaler Signaturen, umfassender Audit-Trail-Protokolle und einer manipulationssicheren Dokumentationsarchitektur gewährleistet Systec vollständige Integrität aller Daten. Integrierte Benutzerverwaltung mit differenzierten Rollen und Zugriffsrechten stellt sicher, dass nur autorisiertes Personal Prozessschritte anstoßen oder einsehen kann. Jeder Sterilisationszyklus wird lückenlos protokolliert und ist jederzeit rückverfolgbar. Diese Funktionen erfüllen die Anforderungen der FDA 21 CFR Part 11 sowie weiterer internationaler Pharma-Richtlinien und fördern Compliance und Datensicherheit in Laborumgebungen gemäß gültiger Zertifizierungsstandards zusätzlich.

DX-, VX- und HX-Serien bieten modulare Kapazitäten flexibel zukunftssicher

Das Produktportfolio beinhaltet kompakte Tischautoklaven der DX-Serie mit Volumina von 25 bis 200 Litern, vertikale VX-Autoklaven mit Kapazitäten zwischen 40 und 150 Litern sowie horizontale HX-Systeme, die 65 bis 1580 Liter fassen und optional als 2D-Durchreiche für Reinraumzonen ausgelegt sind. Das innovative modulare Konzept gestattet die nachträgliche Integration zusätzlicher Funktionen und Ausstattungen zu jedem Zeitpunkt. Dadurch bleibt die Investition langfristig flexibel, erweiterbar und zukunftssicher gegen steigende technische und wirtschaftliche Anforderungen.

Vakuumsysteme, Ventilator und Filtration steigern Effizienz bei anspruchsvollen Anwendungen

Die Autoklaven lassen sich für anspruchsvolle Probenaufbereitung um spezialisierte Vakuumsysteme ergänzen, die poröse Festkörper und Abfälle effektiv entgasen. Ein integrierter Radialventilator sorgt für beschleunigten Wärmetransport im Kammerinneren, während der Ultraschnellkühler (Ultracooler) die Rückkühlphase deutlich verkürzt. Das Superdry-Modul optimiert den Trocknungsprozess durch Vakuumtrocknung. Zusätzlich gewährleistet ein 0,2-µm-Sterilluftfilter in der Abluftfiltration sicheren Schutz vor biologischen Gefahrstoffen. Die modulare Bauweise erlaubt flexible Anpassung an unterschiedliche Probenvolumina Anforderungen, während ein Aufbau die Nachrüstbarkeit erleichtert.

Systec Connect DS ermöglicht browserbasierte Autoklavenüberwachung ohne externe Cloudanbindung

Das Systec Connect Documentation System ermöglicht die live-Überwachung sämtlicher Autoklavierprozesse direkt im Webbrowser. Ohne zusätzliche Hardware oder externe Cloud-Komponenten werden Prozessdaten sicher verschlüsselt im internen Netzwerk gespeichert. Die intuitive Benutzeroberfläche stellt Echtzeitcharts dar und erlaubt den Export von PDF- und CSV-Berichten. Gleichzeitig gewährleistet das System Datenintegrität und Compliance. Eine ergänzende, kostenfreie Smartphone-App bietet flexiblen mobilen Zugriff auf Prozessinformationen, Alarmmeldungen und Berichtsfunktionen und rundet das digitale Monitoring-Angebot plattformübergreifend vollständig sicher ab.

Systec Mediaprep und Mediafill beschleunigen automatisiert Nährmedienproduktion und Sterilisation

Auf der Analytica 2026 präsentiert Systec das Mediaprep-System zur raschen Herstellung und Sterilisation mikrobiologischer Nährmedien sowie das Mediafill-Füllmodul für Petrischalen und Reagenzgläser. Durch diese Kombination lassen sich Medien effizient und reproduzierbar zubereiten und gleichzeitig präzise befüllen. Der automatisierte Ablauf minimiert manuelle Eingriffe und Kontaminationsrisiken, steigert die Laborproduktivität und garantiert konsistente Ergebnisse über die gesamte Prozesskette vom Nährmedium bis zur Befüllung. Dokumentationsoptionen unterstützen die lückenlose Nachverfolgung aller Arbeitsschritte und Chargen sicher.

Next Generation Autoklaven liefert intuitive Steuerung, Sicherheit und Energieeffizienz

Die neuesten Autoklaven von Systec bieten dank intuitiver Steuerung und ausgefeilten Sicherheitsmechanismen optimierte Sterilisationsprozesse. Sie überzeugen durch hohe Prozesssicherheit, ressourcenschonende Energieeinsparungen sowie vollständige Konformität mit gängigen Regularien. Modular erweiterbar ermöglichen sie individuelle Anpassungen und integrieren nahtlos das digitale Connect DS-Monitoring zur Echtzeitüberwachung. In Kombination mit Mediaprep und Mediafill entsteht eine lückenlose Laborlösung, die Effizienz und Produktqualität entlang sämtlicher Prozessschritte nachhaltig verbessert. Sie schafft Skalierbarkeit, Flexibilität und zukunftssichere Investitionssicherheit. Reduziert Stillstandzeiten.