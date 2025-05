Anqa Roadshow bietet praxisnahe Einblicke in Managed Security Services

Im Studio five-Oh in Kölner Südstadt eröffnete Anqa IT-Security ihre Roadshow „360° IT-Sicherheit für Systemhäuser“ mit rund dreißig Fachteilnehmern. Nach einem Barista-Workshop und gemeinsamem Frühstück diskutierten Systemhaus-Experten und Partner praxisorientiert über Managed Security Services, Notfallmanagement und neue regulatorische Vorgaben wie DORA und CRA. Abgerundet wurde der Tag durch Pre-Sales-Impulse sowie Monitoring und MDR-Einblicke von Enginsight, WithSecure und severeye. So wurden partnerschaftliche Netzwerke gestärkt.



Anqa IT-Security startet Roadshow mit praxisnahen Security- und Monitoring-Highlights

Anqa IT-Security eröffnete die Roadshow unter dem Leitmotiv persönlich, praxisnah und partnerschaftlich, um systemhausorientierte IT-Sicherheitslösungen zu vermitteln. Barista-Workshop diente als Einstieg, bevor eine erfolgreiche Umfrage unter den rund 30 Teilnehmern durchgeführt wurde. Dabei kam zutage, dass sämtliche Anwesenden auf Monitoring-Tools setzen, neunzig Prozent Notfallmanagementstrategien erörtern, achtzig Prozent Managed Detection and Response-Services anbieten und knapp zwei Drittel nach innovativen Ansätzen suchen, um Kunden und Teams für Managed Security Services zu gewinnen.

Matthias Winter liefert überzeugende Pre-Sales-Impulse für Vertriebsgespräche mit Praxisbeispielen

Matthias Winter, verantwortlich für Pre-Sales bei Anqa IT-Security, vermittelte überzeugende Argumente für Verkaufsgespräche. In interaktiven Workshops tauschten die Teilnehmern ihre erprobten Erfolgsstrategien aus und erhielten fundierte Einblicke in anstehende regulatorische Anforderungen wie DORA und CRA. Technologiepartner Enginsight, WithSecure und severeye stellten umfassende Services vor, darunter gemanagte Schwachstellenscans, Penetrationstests, Managed Detection and Response sowie kontinuierliche Monitoring-Lösungen für den Alltag von Systemhäusern. Dabei förderten praxisnahe Demonstrationen und Best-Practice-Beispiele effektive Integration von Sicherheitsservices.

Karsten Agten zeigt Systemhaus-Aufbau, effiziente Awareness implementieren ohne Zusatzpersonal

Nach der Mittagspause präsentierte Karsten Agten, ehemaliger Geschäftsführer von IT-on.net, Einblicke in die Unternehmensstruktur und Wachstumsstrategien seines Systemhauses. Anschließend demonstrierten Projektmanager Nils Kreidler und Dariush Ansari praxisorientierte Methoden zur Integration von Security-Awareness-Programmen für Endkunden, die ohne zusätzlichen Personalaufwand umsetzbar sind. Durch diesen Best-Practice-Ansatz wurde verdeutlicht, wie sich sensibilisierende Maßnahmen wirkungsvoll gestalten lassen, um Sicherheitsbewusstsein zu fördern und begrenzte Ressourcen effizient einzusetzen. Zudem erhielten die Teilnehmer Tipps zur Umsetzung vor Ort.

Offener Austausch stärkt IT-Sicherheitsbewusstsein und fördert Vernetzung beim Kickerturnier

Die Teilnehmern würdigten den intensiven Dialog und die offene Gesprächskultur während der Veranstaltung. Christoph Stauffer von Stauffer Medien & IT GmbH hob hervor, wie derartige Veranstaltungsformate praxisnah vermitteln und das Verständnis für IT-Sicherheitskonzepte bei Mitarbeitern und Führungskräften nachhaltig stärken. Den Abschluss bildeten ein freundschaftliches Kickerturnier und ein gemeinsames Grill&Chill, welche nicht nur für eine entspannte Stimmung sorgten, sondern auch informelle Kontakte und wertvollen persönlichen Austausch förderten, unter Kollegen nachhaltig gestärkt.

Roadshow-Fahrplan 2024: Hannover, Berlin, Stuttgart liefert Systemhäusern praxisnahe Impulse

Die Roadshow setzt ihre Reise fort und macht am 28. Mai in Hannover Station. Am 30. September können Interessierte in Berlin teilnehmen, gefolgt von einem weiteren Termin am 19. November in Stuttgart. Systemhäuser profitieren von praxisnahen Vorträgen, Networking-Gelegenheiten und individuellen Lösungsansätzen. Fachvorträge und Best-Practice-Beispiele vermitteln wertvolle Impulse für die tägliche IT-Sicherheitspraxis. Anmeldung und weitere Informationen stehen online unter www.anqa-itsecurity.de zur Verfügung. Jetzt frühzeitig Plätze sichern und von Experten direkt profitieren.

Roadshow vereint Workshops, Monitoring, Awareness, Managed Security Services, DORA-Updates

Die Roadshow von Anqa IT-Security vereint praxisnahe Workshops, interaktive Sessions und renommierte Technologiepartner wie Enginsight, WithSecure und severeye zu einem praxisorientierten Veranstaltungsformat. Teilnehmer erhalten praxisrelevante Lösungswege für Managed Security Services, automatisiertes Monitoring und Awareness-Schulungen. Durch fundierte Updates zu den regulatorischen Anforderungen von DORA und CRA bleiben Systemhäuser rechtlich abgesichert. Die Veranstaltung fördert langfristige Partnerschaften und implementiert IT-Sicherheitsstrategien nachhaltig im Alltag von Systemhäusern. Die Teilnehmern profitieren von individuellen Best-Practice-Ansätzen und Networking-Möglichkeiten.