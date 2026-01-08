Praxisnahe Weiterbildung für Fuhrparkleiter: Digitale Fahrtenschreiber, VO561/2006 und Datenanalyse

Die praxisorientierte Veranstaltung von TachoPlus Fleet-Solutions und SBS Fleet-Competence richtet sich an Fuhrpark- und Verkehrsleiter und vermittelt fundiertes Wissen zu digitalen Fahrtenschreibern, VO (EG) 561/2006 sowie korrekter Auswertung von Lenk- und Ruhezeiten. Experten wie Olaf Horwarth erläutern aktuelle Rechtsänderungen und räumen Mythen zum ‚Smart Tacho‘ aus. Burghard Toschek zeigt die Anwendung der TachoPlus-Software und SBS Fleet-App für Datenanalysen. In Fragerunden klären Teilnehmer individuelle Anwendungsfälle. Spedition Emil Höfler unterstützt die Demo.



TachoPlus und SBS Fleet-Competence erklären Regeln intelligenter Tachographendiagnose praxisnah

Praktische Schulungsreihe für Fuhrparkleiter um digitale Tachographenpflicht und Auswertung

TachoPlus Fleet-Solutions und SBS Fleet-Competence organisieren mehrfach jährlich praxisnahe Schulungen, die speziell auf Fuhrpark- und Verkehrsleiter zugeschnitten sind. Angesichts der verpflichtenden Einführung digitaler Tachographen gemäß EU-Verordnung 165/2014 und der einschlägigen Sozialvorschriften vermitteln die Experten alle relevanten Verantwortlichkeiten. Neben aktuellen Gesetzesänderungen liegt der Schwerpunkt auf der präzisen Analyse von Fahrerkarte und Tachographendaten. Teilnehmer erhalten praxisorientierte Leitlinien zur Datengewinnung, Auswertung und Dokumentation, um Regelverstöße zu vermeiden und Compliance nachhaltig effektiv zu sichern.

Olaf Horwarth erläutert wichtige Sozialvorschriften-Änderungen und intelligente Tacho-Mythen ausführlich

Im ersten Programmpunkt erläutert Olaf Horwarth, Autor des Fachbuchs Digitale Fahrtenschreiber von A-Z und Geschäftsführer von SBS Fleet-Competence, die jüngsten Anpassungen der Sozialvorschriften, die sich aus aktuellen europäischen und nationalen Vorgaben ergeben. Er weist nachdrücklich auf mögliche Dispositionsfehler hin, die entstehen, wenn unterschiedliche Vorschriften parallel angewendet werden, und beseitigt gängige Irrglauben über den sogenannten Smart-Tacho aus früheren BKF-Schulungen. Die Teilnehmer beantworten und diskutieren intensiv praxisbezogene Fragen direkt während der Veranstaltung.

TachoPlus-Software präsentiert rechtskonforme, effiziente Tachographendatenanalyse mit neu integriertem App-Modul

Unter der Leitung von Burghard Toschek, Vertriebsleiter bei TachoPlus Fleet-Solutions, wird die TachoPlus-Software praxisnah vorgestellt. Dabei stehen die Funktionen zur rechtskonformen Auswertung digitaler Tachographendaten im Vordergrund. Fuhrparks unterliegen der EU-Verordnung 165/2014 und VO (EG) 561/2006 und erhalten einen detaillierten Leitfaden zur periodischen Prüfung von Lenk- und Ruhezeiten. Zusätzlich integriert die SBS Fleet-App einen neuen Modul zur effizienten Dokumentation und langfristigen Nachverfolgung von Fahrerbelehrungen und optimiert gesetzliche Compliance-Anforderungen vollständig und nachhaltig.

Emil Höfler Spedition stellt Sattelzugmaschine und SBS-Auflieger praxisnah bereit

Die Spedition Emil Höfler aus Herdwangen-Schönach steuert im Rahmen der Fachveranstaltung eine Sattelzugmaschine und einen SBS-Auflieger bei, um praxisnahe Einblicke in die Handhabung moderner Transporttechnik zu ermöglichen. Durch diese kontinuierliche Unterstützung profitieren Teilnehmer von realitätsnahen Demonstrationen relevanter Abläufe im Bereich der Bio-Lebensmittellogistik. Gleichzeitig trägt die Kooperation wesentlich dazu bei, die Fachveranstaltung in der Logistikbranche sichtbarer zu machen und das Netzwerk unter Fachleuten zu stärken. Die beteiligten Experten schätzen diese Unterstützung.

Kooperative Schulungsreihe liefert praxisgerechte Rechtssicherheit, Datenanalyse und effiziente Fahrerbelehrungen

