Jürgen Pfitzer präsentiert Biowerkstoffe ARBOFORM, ARBOFILL und ARBOBLEND Peking

Jürgen Pfitzer, Mitgründer und CEO der TECNARO GmbH sowie der ARBOTRADE GmbH, repräsentiert erneut pflanzenbasierte Biowerkstoffe beim China-Germany Hidden Champions Forum in Peking-Shunyi. Die Veranstaltung findet vom 25. bis 27. Mai 2025 statt und fokussiert auf ESG-Aspekte, Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz sowie neue Energiesysteme. Unter der Leitung von Dr. Walter Döring fördert die Konferenz nachhaltige Europa-China-Kooperation. Pfitzer stellt die bewährten Biomaterialien ARBOFORM, ARBOFILL und ARBOBLEND als zukunftsfähige Alternativen anschaulich vor.



Jürgen Pfitzer CEO beim Hidden Champions Forum in Shunyi

Als CEO und Gründer von TECNARO und ARBOTRADE begibt sich Jürgen Pfitzer gemeinsam mit Helmut Nägele zum Hidden Champions Forum im Pekinger Bezirk Shunyi. Die Veranstaltung vereint über 600 Teilnehmer, darunter mehr als 200 europäische Entscheider, und fördert den fachlichen Austausch zu innovativen Mittelstandslösungen. In seiner Funktion als bereits ernannter Senior Consultant trägt Pfitzer maßgeblich zur Diskussion nachhaltiger Werkstoffentwicklung bei und präsentiert praxistaugliche Konzepte für zukunftsorientierte Wertschöpfungsprozesse und kooperative Ansätze.

ESG, Kreislaufwirtschaft, KI und erneuerbare Energien stärken Europa-China Kooperationen

Die Konferenz legt ihren Schwerpunkt auf ESG-Kriterien, geschlossene Materialkreisläufe, digitale Wertschöpfung, Künstliche Intelligenz sowie erneuerbare Energiesysteme. Im Zentrum stehen intelligente Industriekooperationen zwischen China und Europa, die im fachlichen Dialog von Prof. Jivka Ovtcharova (KIT) und Prof. Michael Braungart (Cradle to Cradle) begleitet werden. Durch diese integrative Ausrichtung entstehen nachhaltige Geschäftsmodelle, die langfristige Investitionsentscheidungen unterstützen, Innovationspotenziale erschließen und die globale Wettbewerbsfähigkeit europäischer und chinesischer Mittelständler stärken in Forschung, Produktion und Vertrieb.

Rohstoffwende in Kunststoffindustrie: Pfitzer stellt ARBOFORM, ARBOFILL, ARBOBLEND vor

Im Rahmen seines Vortrags über die Rohstoffwende in der Kunststoffindustrie stellt Pfitzer die pflanzenbasierten Biowerkstoffe ARBOFORM, ARBOFILL und ARBOBLEND vor. Er betont ihre hohe Leistungsfähigkeit in mechanischen Anwendungen sowie die etablierte Marktfähigkeit durch erfolgreiche Produktion und Handel. Parallel hebt er die Kosteneffizienz hervor, die gegenüber fossilen Alternativen überzeugt. Diese praxiserprobten Materialien reduzieren deutlich den CO?-Fußabdruck und verringern die Abhängigkeit von Rohöl, ohne Kompromisse bei Stabilität und Verarbeitbarkeit. Nachhaltig und effizient.

TECNARO erhält ESG-Preis in Frankfurt vor prominentem chinesischem Generalkonsul

Im vergangenen Jahr wurde den Pionieren von TECNARO in Frankfurt der China-Europe Best ESG Case Award verliehen, würdigend im Beisein des chinesischen Generalkonsuls. Die Auszeichnung honoriert den seit 1998 konsequent verfolgten Weg nachhaltiger Materialwirtschaft und Umweltschutzstrategien. In Kooperation mit dem multinationalen Konzern Sinopec demonstriert TECNARO praxisnahe Fortschritte in der Polymerforschung für umweltfreundliche Kunststoffe und etabliert neuartige Maßstäbe im Bereich grüner Chemie und Kreislaufwirtschaft. Die Anerkennung stärkt internationale Glaubwürdigkeit und Innovationskraft.

Instabile Weltlagen erfordern verlässliche Partnerschaften für Mittelstand in Asien

Vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheiten, verschärft durch aktuelle US-Politik, hebt Pfitzer hervor, wie essenziell belastbare und verstärkte Partnerschaften sind. Das Forum unter Führung von Dr. Walter Döring und Prof. Ming Yang verdeutlicht konkrete Handlungsempfehlungen für strategische Allianzen. Durch tiefgreifende Projektkooperationen zwischen europäischen Mittelständlern und asiatischen Unternehmen werden stabile effektive Netzwerke etabliert. Branchenübergreifende Synergien auf Augenhöhe fördern nachhaltige Innovationszyklen und sichern europäischen Firmen dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg und Marktzugang in asiatischen Schlüsselregionen.

Die Teilnahme von TECNARO und ARBOTRADE auf dem China-Germany Hidden Champions Forum verdeutlicht den Nutzen pflanzenbasierter Kunststoffe für Umwelt und Wirtschaft. Die biobasierten Materialien ARBOFORM, ARBOFILL und ARBOBLEND überzeugen durch hohe Stabilität, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und günstige Herstellungskosten. Durch den Einsatz geschlossener Materialkreisläufe tragen sie zur Reduktion des CO2-Fußabdrucks sowie zur Unabhängigkeit von fossilen Rohstoffen bei. Internationale Auszeichnungen und intensiver Fachaustausch stärken die Kooperation zwischen Europa und China nachhaltig, deutlich signifikant.