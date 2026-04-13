Telemeter Electronic präsentiert neues L-Band LWL-Sendemodul für RFoF Anwendungen

In professionellen RF-Installationen stoßen Koaxialkabel häufig an Reichweiten- und Signalstabilitätsgrenzen. Das neue L-Band/Wideband LWL-Sendemodul von Telemeter Electronic wandelt HF-Signale von 50 MHz bis 3 GHz verlustfrei in optische Impulse um und ermöglicht so zuverlässige Übertragungen über Glasfaser. Anwender haben die Wahl zwischen Einkanal- und Zweikanalversionen mit schaltbarer LNB-Spannungsversorgung. Zusätzliche Monitoring-Optionen, manuelle oder automatische Gain Control sowie In-Band Monitoring über Web-Interface gewährleisten konstante Qualität über große Distanzen. Optionales CWDM/DWDM-Multiplexing erlaubt den parallelen Betrieb mehrerer Kanäle.



Telemeter stellt neues L-Band/Wideband LWL-Sendemodul für professionelle RFoF-Installationen vor

Telemeter Electronic präsentiert ein L-Band/Wideband LWL-Sendemodul, das HF-Signale zwischen 50 MHz und 3 GHz verlustfrei in optische Signale umwandelt. Dank modularer Bauweise lässt sich das Gerät flexibel als Einkanal- oder Zweikanal-Version einsetzen und bietet optionales Gain Control sowie LNB-Versorgung für angeschlossene Komponenten. Integriertes In-Band Monitoring und CWDM/DWDM-Multiplexing ermöglichen skalierbare Glasfasernetze über große Distanzen. Seine robuste Konstruktion und präzise Schnittstellen garantieren hohe Signal-Integrität in Satellitenbodenstationen und Teleports. Selbst über mehrere Kilometer Glasfaser.

Modularer HF-Sender verarbeitet 50?MHz bis 3?GHz mit flexibler Versorgung

Die modulare Architektur des Sendemoduls ermöglicht die Verarbeitung von Hochfrequenzsignalen im Frequenzbereich zwischen 50 MHz und 3 GHz und erweitert damit klassische L-Band-Anwendungen erheblich. Es steht als Einkanal- oder Zweikanalausführung zur Verfügung und verfügt an jedem Eingang über eine schaltbare LNB-Stromversorgung in wahlweise 13 V oder 18 V DC. Dadurch lassen sich angeschlossene Signalquellen direkt speisen, was zusätzliche Netzteile überflüssig macht und Installationsaufwand minimiert. Die flexible Konfiguration gewährleistet rasche Einrichtung und zuverlässigen Dauerbetrieb dauerhaft.

Manuelle oder automatische Verstärkungsregelung bietet 0 bis +30?dB Spielraum

Das LWL-Sendemodul bietet eine flexible Verstärkungsregelung zur exakten Feinabstimmung des Signalpegels. Anwender wählen manuell zwischen 0 und +30 dB Anpassung oder aktivieren die automatische Pegelkontrolle (AGC) für konstante Ausgangswerte. Auf der Frontplatte befindet sich ein dedizierter HF-Monitoring-Anschluss, der schnelle externe Pegelmessungen ermöglicht. Dies geschieht, ohne dass der Signalpfad unterbrochen wird. So bleiben Signalqualität und Durchsatz unberührt und Störungen werden frühzeitig erkannt und vermieden. Zudem unterstützt es eine kontinuierliche Überwachung wichtiger Systemparameter.

1310 nm DFB-Laser CWDM/DWDM-fähig für bis zu 40 Kanäle

Das LWL-Sendemodul nutzt serienmäßig integrierte 1310-Nanometer-DFB-Laser und bietet damit eine zuverlässige optische Signalquelle. Anwender können bei Bedarf die Laserarchitektur auf CWDM- oder DWDM-Multiplexverfahren umstellen, um mehrere Wellenlängen parallel zu übertragen. Mit dieser Flexibilität ist es möglich, bis zu vierzig unabhängige Lichtkanäle über eine einzelne Glasfaser zu realisieren. Diese Fähigkeit unterstützt den Aufbau hocheffizienter und beliebig skalierbarer Netzwerktopologien in anspruchsvollen Kommunikationsinfrastrukturen und erhöht die Übertragungskapazität signifikant für moderne Glasfasernetze und Anwendungen.

HF-Leistung, Temperatur und Laserstatus über Web-Interface oder SNMP abrufbar

Wesentliche Betriebsdaten, darunter die aktuelle HF-Eingangsleistung, die Gerätetemperatur und der Laserstatus, lassen sich komfortabel aus der Ferne über ein integriertes Web-Interface oder per SNMP-Protokoll abfragen. Das integrierte In-Band Monitoring überträgt automatisch alle relevanten Statusinformationen direkt über die bestehende Glasfaserstrecke zum Empfänger. Auf diese Weise entfallen zusätzliche Datenkabel vollständig, wodurch Installationsaufwand und -kosten reduziert werden und gleichzeitig eine lückenlose, störungsfreie Überwachung des Systems gewährleistet ist und Echtzeitdiagnosen sowie Fernwartungen und Alarmierung.

Verlustfreie L-Band Signalübertragung über Kilometer für Bodenstationen und Teleport-Verbindungen

Die Module werden in Satellite Ground Stations und Teleports eingesetzt, um L-Band-Signale über Strecken von mehreren hundert Metern bis zu einigen Kilometern verlustfrei zu übertragen. Direkt an der Antennenanlage installiert, wandeln sie HF-Signale in optische Signale um und leiten diese präzise in den zentralen Technikraum. Dank modularer Bauweise und integrierter Verstärkungsregelung bleibt die Signalqualität konstant hoch, selbst bei anspruchsvollen Umgebungsbedingungen und langen Übertragungsstrecken. Ein integriertes Monitoring ermöglicht zudem kontinuierliche Zustandsüberwachung.

Telemeter Electronic Experten beraten umfassend bei RF-Systemauslegung und Infrastrukturoptimierung

Das Team von Telemeter Electronic bietet maßgeschneiderte Beratung für anspruchsvolle RF-Projekte und begleitet Interessenten dabei umfassend. Bereits in der Konzeptphase analysieren die Fachleute Anforderungen wie Frequenzbereiche, Übertragungsstrecken und Redundanzansprüche. Darauf basierend erstellen sie eine detaillierte Auslegungsplanung, wählen geeignete Komponenten aus und optimieren Parameter für höchste Signalqualität. Während der Implementierung stehen sie mit technischem Know-how und Best Practices zur Verfügung, um eine nachhaltige, skalierbare und effiziente RF-Infrastruktur zu gewährleisten und langfristig.

Das L-Band/Wideband LWL-Sendemodul von Telemeter Electronic stellt eine robuste optische Übertragungslösung bereit, die HF-Signale zwischen 50 MHz und 3 GHz verlustfrei konvertiert. Dank modularem Aufbau lässt es sich als Ein- oder Zweikanal-System einsetzen und bietet an jedem Eingang eine wählbare 13 V oder 18 V LNB-Versorgung. Integrierte manuelle oder automatische Gain-Control sichert stabile Verstärkung, während HF-Monitoring und In-Band Monitoring per Web und SNMP jederzeit umfassende Statusdaten liefern, um optimale Signalqualität bei Satelliten-Downlinks zu garantieren.