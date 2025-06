Terberg startet europaweite Demotour der neuen emissionsfreien RT253EV Schwerlastzugmaschine

Seit 2013 fördert Terberg mit vollelektrischen YT-Zugmaschinen eine nachhaltige Logistik. Jetzt präsentiert das Unternehmen auf einer europaweiten Demotour seine neue RT253EV 4×4 Ro/Ro-Zugmaschine. Das emissionsfreie Schwerlastfahrzeug vereint bewährtes RT-Design mit moderner YTEV-Technologie. Es liefert bis zu 235 kW Leistung, bietet flexibles Handling und hohe Sicherheit. Akustische Warnsysteme sowie geplante Lade- und Wartungspakte unterstützen Betreiber beim Übergang zu emissionsfreiem Betrieb in Häfen und Logistikzentren. Terbergs Tests und Feedback machen Serienproduktion noch robuster.



Terberg demonstriert emissionsfreie RT253EV 4×4 auf ausgewählten europäischen Logistikhöfen

Terberg erprobt aktuell die vollelektrische RT253EV 4×4 auf ausgewählten Logistikflächen in Europa. In enger Abstimmung mit Hafenbetreibern und Experten für Distribution absolviert die emissionsfreie Zugmaschine praxisnahe Demonstrationseinsätze. Vor der geplanten Markteinführung im Jahr 2025 nutzt Terberg diese Tests, um fundiertes Feedback aus verschiedenen Betriebsabläufen zu gewinnen. Die Erkenntnisse stammen aus realen Einsatzbedingungen und tragen zur Effizienzsteigerung in großen Logistiknetzwerken bei und unterstützen die Optimierung von Betriebskosten sowie nachhaltige Planung. Laufend.

RT253EV bietet 235 kW Leistung und ungebrochen vertrautes RT-Design

Mit ihrer Antriebsleistung von bis zu 235 kW ermöglicht die RT253EV das mühelose Ziehen schwerer Auflieger über Rampen oder in Frachträume, vergleichbar mit den Dieselmodellen der RT-Baureihe. Trotz knapper Batterieunterbringung wurde das bewährte RT-Design nahezu vollständig unverändert übernommen. Damit genießen Betreiber und Fahrer das gewohnte Handling, hohe Flexibilität sowie uneingeschränkte Betriebssicherheit und maximale Leistung. Elektrischer Antrieb und bewährte Architektur schaffen so eine effiziente und zuverlässige Lösung für anspruchsvolle Rangierarbeiten.

Terberg nutzt 2013 YTEV-Konzept zur optimalen Batterieauswahl für Ro/Ro

Terberg baute auf das erprobte YTEV-Kon­zept aus 2013 und simulierte realistische Einsatzzyklen mit Fahrzeiten, Leerlaufphasen und Lastwechseln. Diese Simulationen ermög­lichten eine gezielte Dimensionierung und Auswahl von Batteriesystemen für Ro/Ro-Anwendungen. Der RTEV-Pro­totyp absolvierte bei mehreren europäischen Betreibern anspruchsvolle Belastungs- und Dauertests und überzeugte rundum. Die ausgiebigen Prüfungen bestätigten Leistungsfähigkeit, Reichweite und Betriebssicherheit. Gleichzeitig erwies sich die modulare Konstruktion als wartungsfreundlich, robust, kosteneffizient, energieeffizient und zukunftsfähig.

Terberg RT253EV: AVAS und visuelle Systeme erhöhen Logistik Sicherheit

Der nahezu geräuschlose elektrische Antrieb der RT253EV wirft neue Sicherheitsfragen auf, da herkömmliche Warnklänge entfallen. Deshalb implementierte Terberg ein Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS), das automatisch akustische Signale erzeugt und so Fußgänger und Bediener im Umkreis warnt. Ergänzend wurden auch gut sichtbare LED-Anzeigen und akustische Signale im unmittelbaren Betriebsbereich angebracht, um Gefährdungssituationen mit eingeschränkter Sicht zu entschärfen. Auf diese Weise bleibt das Sicherheitsniveau auf Logistikhöfen im E-Betrieb stets unverändert hoch.

Produktion der RTEV-Vorserie läuft, Demonstrationen und integrierter Service beginnen

Nachdem der Proof of Concept erfolgreich abgeschlossen wurde, ist die Produktion einer Vorserie des RTEV zur Durchführung von Kundendemonstrationen bereits gestartet. Gleichzeitig erarbeitet Terberg umfassende Konzepte für Ladeinfrastruktur und Wartungsdienstleistungen, die auf die neuen Elektrofahrzeuge abgestimmt sind. Betreiber erhalten in Zukunft maßgeschneiderte Servicepakete, die Batterie- und Wartungsmanagement beinhalten, und profitieren so von einem ganzheitlichen Angebot aus einer Hand. Dies garantiert einen reibungslosen und effizienten Übergang zur Elektromobilität ohne zusätzliche Belastungen.

Terberg startet Demotour mit emissionsfreier RT253EV 4×4 innovativer Schwerlastzugmaschine

