WORTMANN präsentiert TERRA MOBILE GAMER ELITE 3 A High-End-Notebook

Die WORTMANN AG stellt das TERRA MOBILE GAMER ELITE 3 A vor, ein Notebook, ausgestattet mit dem AMD Ryzen AI 7 350 Octa Core Prozessor, der über eine KI Architektur verfügt und Beschleunigung, Streaming sowie Content Creation beschleunigt. Hinzu kommen 32 GB DDR5 RAM, erweiterbar auf 64 GB, eine NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU mit Raytracing und CUDA Kernen sowie ein mattes 16 10 Display mit 2560 × 1600 Pixeln.



TERRA Gamer Elite 3 A enthält AMD Ryzen AI

Das TERRA MOBILE GAMER ELITE 3 A integriert den neuen AMD Ryzen AI 7 350 Octa-Core-Prozessor, der bei Bedarf mit bis zu 5,00 GHz arbeitet und über einen 16 MB großen Cache verfügt. Seine AI-basierte Architektur beschleunigt Plugins, Streaming-Vorgänge und Content-Creation-Tools deutlich. Ab Werk sind 32 GB DDR5-Arbeitsspeicher installiert, der sich über zwei separate Slots problemlos auf insgesamt 64 GB aufrüsten lässt, um auch komplexe Multitasking-Szenarien sehr effizient zu bewältigen.

NVIDIA GeForce RTX 5060 liefert flüssige Frameraten und Echtzeit-Raytracing

Die NVIDIA GeForce RTX 5060 mit acht Gigabyte GDDR6-Speicher ermöglicht flüssige Bildraten in aktuellen Spielen und aktiviert Echtzeit-Raytracing für realistische Beleuchtungseffekte sowie Reflexionen. Ihre CUDA-Kerne beschleunigen professionelle 3D-Renderings, während KI-basiertes Upscaling Inhalte in höherer Auflösung skaliert. Dadurch profitieren Videobearbeitungen und Grafikprojekte unterwegs von optimierter Performance, genauer Darstellung und verkürzten Renderzeiten ohne Kompromisse beim Detailgrad oder bei der Bildqualität selbst unter anspruchsvollen Bedingungen und verbessern Workflow-Effizienz sowie Kreativitätsfreiheit dauerhaft in Echtzeit.

16-Zoll IPS-Display im 16:10-Format mit 2560×1600 hochauflösenden Pixeln entspiegelt

Das 16 Zoll große IPS-Panel im 16:10-Format zeigt eine native Auflösung von 2.560 × 1.600 Pixeln und ist mit einer entspiegelten Non-Glare-Beschichtung versehen. Dank der erhöhten Bildschirmhöhe im Vergleich zu herkömmlichen 16:9-Displays entsteht ein größerer Arbeitsbereich. Die hohe Pixeldichte sorgt für feine Details, während intensive Farben und kontraststarke Darstellung ein visuelles Erlebnis ermöglichen. Durch die Blendfreiheit wird Ermüdung reduziert und die Augen werden auch bei langen Sessions geschont. Gaming-Nutzung optimiert.

1 TB PCIe-NVMe-SSD plus zwei M.2-Steckplätze für grenzenloses Speicherpotenzial

Das Notebook ist mit einer leistungsstarken 1 TB PCIe-NVMe-SSD ausgestattet, die eine hohe Datenübertragungsrate und extrem kurze Boot- sowie Ladezeiten gewährleistet. Ergänzend bietet das System zwei freie M.2-Steckplätze, die sich einfach mit weiteren SSD-Modulen bestücken lassen. Damit lässt sich der Speicher mühelos erweitern, um etwa große Spielebibliotheken abzuspeichern oder umfangreiche Projektdateien optimal zu verwalten. Die flexible Lösung passt sich individuellen Anforderungen an und erhöht die Produktivität. So bleiben Speicherengpässe aus.

Notebook bietet Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 und Gigabit-Ethernet Anschluss

Das Notebook integriert modernste Funk- und Kabeltechnologien und ermöglicht drahtlose Verbindungen über Wi-Fi 6E für hohe Datendurchsätze. Bluetooth 5.3 sorgt für stabile Verknüpfung mit Peripheriegeräten und kabellosen Headsets. Zusätzlich steht ein Gigabit-Ethernet-Port zur Verfügung, um kabelgebundene Netzwerkverbindungen mit niedriger Latenz zu gewährleisten. Die Anschlussausstattung umfasst zudem einen USB4-Anschluss mit DisplayPort- und Power-Delivery-Unterstützung, einen HDMI-2.1-Ausgang, drei USB-A-Buchsen und einen microSD-Kartenleser für flexibles Arbeiten.

Aluminiumgehäuse wiegt 2,1 kg und bietet acht Stunden Akkulaufzeit

Das Gehäuse des TERRA MOBILE GAMER ELITE 3 A besteht aus hochwertigem Aluminium, wodurch das Gerät besonders robust und leicht zugleich ist. Mit einem Gewicht von nur 2,1 Kilogramm lässt es sich problemlos transportieren und eignet sich ideal für den Einsatz unterwegs. Der integrierte Akku gewährleistet laut Hersteller im Office-Modus eine Laufzeit von bis zu acht Stunden und ermöglicht dadurch produktives Arbeiten oder Gaming ohne externe Stromversorgung. jederzeit zuverlässig uneingeschränkt.

Notebook mit Windows 11 Pro, TPM 2.0 und IR-Kamera

Das Notebook ist ab Werk mit Windows 11 Pro ausgestattet und verfügt über einen TPM 2.0-Chip, der eine geschützte Startumgebung garantiert. Ergänzt wird die Sicherheitsarchitektur durch eine beleuchtete Tastatur, die auch bei schlechten Lichtverhältnissen für komfortables Tippen sorgt, sowie eine IR-Kamera kompatibel mit Windows Hello, die eine schnelle, biometrische Anmeldung ermöglicht und so sowohl Spieler als auch professionelle Nutzer mit hohen Ansprüchen an Sicherheit und Ergonomie anspricht. Rundum stets zuverlässig.

TERRA MOBILE GAMER ELITE 3A: AMD, NVIDIA und AI-Power

Das TERRA MOBILE GAMER ELITE 3 A kombiniert einen AMD Ryzen AI 7 350 Octa-Core-Prozessor und eine NVIDIA GeForce RTX 5060 GPU in einem robusten modernen Aluminiumgehäuse. Ausgestattet mit 32 GB DDR5 RAM, einer 1 TB NVMe-SSD und zwei zusätzlichen M.2-Steckplätzen ermöglicht es flexible Speichererweiterung. Nutzer profitieren von schnellen Raytracing-Effekten, AI-gestützten Workflows und einem entspiegelten 16:10-Display mit 2.560 × 1.600 Pixeln. Die Akkulaufzeit beträgt bis zu acht Stunden im Office-Betrieb.