Aptiris-Serie: Kompakte USB-3.1-Kameras mit motorisiertem One-Push-Autofokus für industrielle Entwickler

Die Aptiris-Serie erweitert das bestehende Autofokus-Portfolio von The Imaging Source um kompakte USB-3.1-Kameras mit motorisiertem One-Push-Fokus. Sie wurde speziell für wechselnde Objektstände und variable Systemgeometrien konzipiert, um scharfe Bilder zuverlässig zu liefern. Prototypen mit onsemi- und Sony-CMOS-Sensoren bieten hohe Bildqualität, hervorragende Low-Light-Performance sowie Robustheit. Dank USB3 Vision, UVC und Power over USB ist die Integration einfach. Ab Q2 2026 startet die Serienproduktion für adaptive Bildverarbeitung in heterogenen Systemen. Effizient zuverlässig.



Imaging Source stellt Aptiris Autofokuskameras mit USB3.1 und One-Push-Fokus

Die Aptiris-Serie von The Imaging Source umfasst kompakte USB-3.1-Kameras mit motorisiertem M12-Objektivanschluss und softwaregesteuertem One-Push-Autofokus, die dynamische Bildverarbeitungssysteme umschließen. Prototypen ermöglichen reproduzierbar scharfe Aufnahmen bei variierenden Abständen, indem sie über einen präzisen Fokushub und fein abgestufte Schritte verfügen. Diese Neuentwicklung modernisiert das bestehende Autofokus-Portfolio umfassend und richtet sich gleichermaßen an Integratoren und Produktentwickler, die flexible, performante und einfach zu integrierende Vision-Lösungen suchen und gewährleistet weltweit zuverlässige Ergebnisse für anspruchsvolle Automatisierungsanwendungen.

One-Push-Autofokus liefert konstante Schärfe bei variablen Objektabständen jederzeit zuverlässig

Bei vielen industriellen Bildverarbeitungsanwendungen ändern sich Abstand und Kameraposition kontinuierlich. Die Aptiris-Kameras nutzen einen softwaregesteuerten One-Push-Autofokus mit einem Hub von 1,3 Millimetern und einer Schrittauflösung von 12,5 Mikrometer pro Schritt. Dieser Mechanismus justiert in kürzester Zeit die Linse, sodass auch bei sich bewegenden oder variierenden Objekten stets optimale Schärfe erzielt wird. Anwender profitieren von konstanter, zuverlässiger Bildqualität und reproduzierbaren Resultaten in dynamischen Umgebungen. Der Autofokus arbeitet schnell, präzise und vollautomatisch. Energieeffizient zuverlässig.

Drei Prototypen mit je 5 bis 19,7 Megapixeln vorgestellt

Zum Marktstart sind drei Prototypen verfügbar: AR0521 mit 5 MP (2592×1944 Pixel), Rolling Shutter und 60 fps bei 1/2,5? Sensor; IMX568 mit 5 MP (2448×2048), Global Shutter und 74 fps im 1/1,8? Format; AR2020 mit 19,7 MP (5120×3840 Pixel), Rolling Shutter und 19 fps im 1/1,8? Format. Alle Sensoren bieten hohen Dynamikumfang, zuverlässige Bilder bei variablen Lichtverhältnissen für präzise Inspektions- und Analyseaufgaben und decken ein breites Spektrum an Anwendungen ab.

Aptiris-Kameras unterstützen USB3 Vision, UVC und Power over USB

Die Aptiris-Kameras sind mit USB3 Vision und UVC (USB Video Class) sowie Power over USB über USB-C ausgestattet. Dadurch lassen sie sich flexibel in Embedded-Systeme, PCs und unterschiedlichste Vision-Architekturen integrieren. Eingebaute I/O-Trigger erlauben präzise Steuerung externer Geräte, während standardisierte Treiber plattformübergreifend funktionieren. Diese Kombination verkürzt Entwicklungszyklen, minimiert Integrationsaufwand und senkt die Implementierungskosten erheblich – ideal für anspruchsvolle Machine-Vision-Anwendungen in verschiedenen Industriebereichen. Die USB-C-Schnittstelle ermöglicht effiziente Datenübertragung bis zu 5 Gbit/s.

Kompakte Aptiris-Kameras bieten robusten M12-Anschluss und sparen wertvollen Platz

Mit Abmessungen von lediglich 36 × 36 × 33,8 mm passen die Aptiris-Kameras problemlos in kompakte Gehäuse oder etablierte Systeme. Der motorisierte M12-Objektivanschluss ermöglicht einen schnellen Objektivwechsel ohne manuelle Justage, während das robuste Gehäuse aus widerstandsfähigem Material den Einsatz in industriellen Umgebungen gewährleistet. Minimierte Verkabelung durch USB-Type-C-Anschluss reduziert Aufwand und erhöht Zuverlässigkeit. Zusätzlich trägt die platzsparende Bauform zu einem schlanken Systemdesign bei und erleichtert die Integration in vielfältige Automationslösungen nahtlos.

Limitierte Prototypen in ausgewählten Händen weltweit Serienproduktion beginnt 2026

Die Prototypen sind aktuell in einer begrenzten Auflage ausschließlich für ausgewählte Anwender verfügbar. Ab dem zweiten Quartal 2026 wird die Serienfertigung aller Varianten aufgenommen, um eine breite Verfügbarkeit zu gewährleisten. Das Anwendungsspektrum umfasst künftig Bereiche wie medizinische Diagnostik, Laborautomatisierung, Smart Logistics und Retail Analytics. Zusätzlich eröffnen kompakte Embedded-Vision-Systeme und KI-gestützte Analyseverfahren maßgeschneiderte Workflows zu unterstützen. Skalierbare Softwareintegration inklusive und Serviceoptionen weltweit.

Aptiris-Kameras revolutionieren Machine Vision mit präzisem Autofokus und Flexibilität

Die Aptiris-Serie von The Imaging Source vereint einen präzisen, softwaregesteuerten Autofokus mit unterschiedlichen CMOS-Sensoren von onsemi und Sony. Ausgestattet mit USB3 Vision, UVC und Power over USB ermöglichen die kompakten USB-3.1-Kameras nahtlose Integration in bestehende Systeme. Dank ihres motorisierten M12-Objektivanschlusses und der robusten, leistungsstarken Bauform profitieren Integratoren von hoher Zuverlässigkeit bei variablen Objektabständen. Ab Q2 2026 kommt die Serienproduktion, wodurch neue, innovative, fortschrittliche Einsatzfelder in intelligenten, adaptiven Industrieanwendungen erschlossen werden.