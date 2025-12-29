The Imaging Source startet Serienproduktion der Visus GigE-Vision Kameraserie

The international industrial camera manufacturer The Imaging Source has transitioned Visus GigE-Vision camera line into mass production. This platform unites a future-proof FPGA architecture with enhanced performance and cost-optimised design within a compact, robust housing featuring Power-over-Ethernet, Trigger/GPIO interfaces and full GenICam-SFNC compliance. Available sensor modules from Sony and onsemi range between 3.2 and 19.7 megapixels. Visus suits integrators, OEMs and system developers deploying large-scale machine-vision installations.



Visus-Kameras jetzt sofort verfügbar für Serienbestellungen und großflächige Implementierungen

Nach Abschluss der Prototypenphase sind die Visus-Kameras ab sofort für reguläre Bestellungen sowie großflächige Implementierungen verfügbar. Entwickler und Systemhäuser können die Kamera-Serie nahtlos in bestehende und neue Projekte integrieren und dabei von der langjährig erprobten Stabilität sowie Skalierbarkeit profitieren, die The Imaging Source durch jahrelange Industrieerfahrung aufgebaut hat. Dank optimierter Produktionsprozesse stehen hohe Stückzahlen bereit und ermöglichen schnelle Lieferzeiten für unterschiedlichste Anwendungsfelder. Erlaubt das modulare Design flexible Anpassungen an Projektspezifikationen.

Visus-Plattform vereint FPGA, RAM und Flash für effiziente Bildverarbeitung

Die Visus-Plattform kombiniert FPGA, Arbeitsspeicher und Flash in einem einheitlichen Designblock. Dadurch steigert sie die Effizienz bei der Bildverarbeitung erheblich und reduziert gleichzeitig den Aufwand für das Firmware-Management. Dank dieser Architektur lassen sich Integration und Individualisierung in projektspezifische Anwendungen schneller umsetzen. Entwickler profitieren von zügigen Firmware-Updates, minimierten Ausfallzeiten und gesteigerter Systemstabilität selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Die modulare Bauweise ermöglicht flexible Erweiterungen und optimiert die Gesamtbetriebskosten im Industrieeinsatz und senkt Wartungsaufwand.

Kompaktes 29×29×44 mm Gehäuse mit PoE, Trigger und GPIO-Schnittstellen

Das kompakte Metallgehäuse misst lediglich 29 × 29 × 44 mm und baut damit um 13 mm kürzer als sein Vorgänger. Die Kameraplatine integriert Power-over-Ethernet, sodass Stromversorgung und Datenübertragung über ein einziges Ethernetkabel erfolgen. Ein kombinierter Trigger-/GPI-Anschluss sowie zwei frei programmierbare GPIO-Pins erweitern die Flexibilität bei externen Signalverknüpfungen. Vollständige GigE-Vision-Konformität mitsamt GenICam-SFNC garantiert die lückenlose Einbindung in bestehende industrielle Automations- und Bildverarbeitungsnetzwerke und gewährleistet zuverlässigen Betrieb über lange Betriebszyklen.

Visus-Serie jetzt verfügbar mit fünf Sensoroptionen für vielseitige Anwendungen

Die Visus-Kameraserie von The Imaging Source umfasst fünf verschiedene Sensoroptionen, angefangen mit dem Sony IMX900 mit 3,2 Megapixeln und Global Shutter, über den onsemi AR0521 mit 5 Megapixeln und Rolling Shutter. Zusätzlich stehen der Sony IMX568 mit 5 Megapixeln und Global Shutter, der Sony IMX676 mit 12,5 Megapixeln und Rolling Shutter sowie der onsemi AR2020 mit 19,7 Megapixeln und Rolling Shutter zur Verfügung. Angebot deckt vielfältige Aufnahmeanforderungen effizient präzise ab.

Visus-Serie in Produktion beschleunigt OEMs und Integratoren die Markteinführung

OEMs und Systemintegratoren profitieren ab sofort von der Visus-Serie, die in Serienfertigung verfügbar ist, und erhalten Zugriff auf eine moderne GigE-Kameraplattform. Dank ihrer ausgereiften Architektur überzeugt sie durch hohe Stabilität und Skalierbarkeit. Die Plattform wurde für den Einsatz in groß angelegten Projekten konzipiert, bietet ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Geschwindigkeit, Präzision und Wirtschaftlichkeit und trägt maßgeblich dazu bei, die Markteinführungszeit anspruchsvoller Bildverarbeitungslösungen zu reduzieren. eine schnelle Integration in bestehende Systeme.

Fortschrittliche Visus GigE-Vision-Kamera kombiniert kompakte Leistung, Robustheit und Wirtschaftlichkeit

Die neue GigE-Vision-Kameraserie Visus von The Imaging Source kombiniert eine moderne FPGA-Architektur mit integriertem RAM und Flash sowie kompaktem Metallgehäuse und unterstützt PoE, Triggereingänge sowie GPIO. Sie bietet fünf Sensoroptionen von 3,2 bis 19,7 MP, sowohl Global- als auch Rolling-Shutter, und erfüllt GenICam-SFNC-Standards. Dank zukunftssicherem Design überzeugt sie durch hohe Leistung, Zuverlässigkeit und Skalierbarkeit, was sie ideal für anspruchsvolle Machine-Vision- und OEM-Anwendungen macht. Sie reduziert Integrationsaufwand und senkt Projektkosten effizient.