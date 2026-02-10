The Imaging Source startet Serienfertigung der robusten Acuva GMSL2-Kameras

Die Acuva-Serie von The Imaging Source wurde in die Serienproduktion überführt und steht ab sofort für Embedded-Vision-Projekte bereit. Die robusten IP67-zertifizierten Kameras mit GMSL2-Schnittstelle bieten hohe Datenraten von bis zu 6 Gbps und decken lange Kabellängen bis 15 Meter über Power-over-Coax ab. Entwickler profitieren von einem umfangreichen Zubehör-Ökosystem mit passiven Komponenten, Referenzdesigns für NVIDIA Jetson-Plattformen und validierter Kompatibilität mit Industriecomputern, was Entwicklungszeiten und Kosten reduziert und gewährleistet dauerhaften, zuverlässigen Betrieb.



Neue Acuva GMSL2-Kameras jetzt in Serie bestellbar, ideal Embedded-Vision

The Imaging Source startet Serienproduktion seiner neuen Acuva GMSL2-Kameras

Erste GMSL2-Kamerafamilie mit IP67-Zertifikat bietet robuste Datentransfers und Zuverlässigkeit

Die Acuva-Kameraserie kombiniert erstmals eine GMSL2-Schnittstelle mit einem widerstandsfähigen Metallgehäuse, das nach IP67 zertifiziert ist. Dadurch wird eine außerordentlich hohe Datenrate mit zuverlässigem Schutz vor Staub und Wasser gewährleistet. Das robuste Design ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen Outdoor-Umgebungen und bietet Korrosionsbeständigkeit sowie hohe Toleranz gegenüber extremen Bedingungen. Entwickler profitieren von einer zukunftssicheren Lösung, die Leistung, Stabilität und Flexibilität in rauen Industrie- und Außenanwendungen optimal vereint. unterbrechungsfrei arbeitet. zuverlässig und effizient.

Acuva-Kameras liefern bis zu 6 Gbps latenzarmes Streaming über Koaxialkabel

Die Acuva-Kameras bieten eine Datenübertragung von bis zu 6 Gbps und ermöglichen dadurch extrem latenzarmes Streaming über Power over Coax. Durch die Kombination von PoC und GMSL2-Technologie werden robuste Koaxialkabelverbindungen realisiert, die Signalverlust minimieren. Mit Übertragungslängen bis zu 15 Metern lassen sich Embedded-Vision-Netzwerke frei skalieren. Entwickler profitieren so von einem übersichtlichen Systemaufbau, reduziertem Verkabelungsaufwand und einer höheren Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Industrieanwendungen. Das modulare Konzept unterstützt modulare Erweiterungsmöglichkeiten sowie künftige Sensorvarianten

Vier Sensoroptionen von 2,3MP bis 20MP für vielseitige Vision-Anwendungen

Das Produktportfolio integriert vier Sensoroptionen: den onsemi AR0234 (2,3 MP, Global Shutter), den Sony IMX900 (3,2 MP, Global Shutter), den Sony IMX568 (5,1 MP, Global Shutter) sowie den onsemi AR2020 (20 MP, Rolling Shutter). Diese Kombination liefert sowohl optimale Perspektiven für schnelle Bewegungsanalysen als auch detailreiche Bildinformationen für anspruchsvolle Inspektionsaufgaben. Anwender profitieren von einer flexiblen einsetzbaren Kameraserie, die ein breites Spektrum industrieller Vision-Anwendungen in verschiedensten Umgebungen abdeckt und modulare Erweiterungen.

Acuva-Ökosystem von The Imaging Source vereinfacht komplette Edge-Integration jetzt

Mit dem Angebot liefert The Imaging Source nicht nur hochwertige Kameras, sondern ein umfassendes Umfeld für die Embedded-Vision-Integration. Dazu gehören robuste IP67-zertifizierte Koaxialkabel, präzise M12-Objektive, ausgearbeitete Referenzdesigns für NVIDIA Jetson Orin NX sowie Nano (mit JetPack 6.2 und höher) und eine leistungsfähige Vier-Kanal-Deserializer-Platine. Diese Komponenten harmonieren nahtlos miteinander und schaffen einen durchgängig optimierten Pfad vom Bildsensor bis hin zur Edge-Processing-Einheit für effiziente Bilddatenverarbeitung unter anspruchsvollen Bedingungen in Echtzeit und zuverlässig.

Acuva-Kameras kompatibel mit Neousys, FLYC-300 und Rudi-N X Embeddingsystemen

Die Acuva-Kameras wurden eingehend mit Embedded-Vision-Plattformen wie Neousys NRU-160-AWP, NRU-51V, FLYC-300 und Connect Tech Rudi-N X getestet und verifiziert. Diese umfassende Kompatibilitätsprüfung gewährleistet eine zuverlässige Integration in IP66/IP67-zertifizierte Industriecomputer. Entwickler profitieren davon, dass die Hardwarekompatibilität im Vorfeld geklärt ist. Dadurch lässt sich der Aufwand für Treiberintegration und Systemtests erheblich reduzieren. Als Ergebnis verkürzt dies Entwicklungszyklen und reduziert Kosten durch standardisierte Schnittstellen und praxisnahe Testumgebungen.

Serienstart Acuva GMSL2-Kameras: robuste, skalierbare Embedded-Vision-Plattform mit hohem IP67-Schutz

