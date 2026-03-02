Thermotraffic nutzt WinSped für effiziente europaweite Kühl- und Tiefkühllogistik

Seit 2013 setzt die Thermotraffic GmbH auf das Transportmanagementsystem WinSped der LIS GmbH für europaweite Kühl- und Tiefkühllogistik. Die Software gewährleistet länderspezifische Compliance, lückenlose Temperaturüberwachung und präzise Sendungsdokumentation einschließlich strenger Zeitfenster. Vollautomatisierte Abläufe von Auftragserfassung über Disposition bis Rechnungsstellung erhöhen Effizienz und Transparenz. Einbindung mehrsprachiger Benutzeroberflächen, direkter Telematikanbindungen sowie automatischer Lademittelbuchungen optimiert operative Prozesse, reduziert Fehlerquellen und führt zu nachhaltigen Kosteneinsparungen im mittelständischen Speditionsbetrieb, regelmäßig bei täglicher Nutzung im Speditionsalltag.



Tägliche Konsolidierung unterschiedlichster Kundenaufträge für europaweite, temperaturgeführte Tourenplanung effizient

Die Thermotraffic GmbH sammelt täglich vielfältige Einzelaufträge unterschiedlicher Kunden und konsolidiert diese an strategisch gelegenen Umschlagpunkten. Das Transportmanagementsystem WinSped plant daraus ökonomisch optimierte Touren durch ganz Europa. Dabei werden identische Temperaturanforderungen berücksichtigt, um eine unterbrechungsfreie Kältekette sicherzustellen und strenge Vorschriften der Lebensmittel- und Pharmabranche lückenlos zu dokumentieren. Dank präziser Abbildung enger Lade- und Zustellfenster sowie integrierter Mehrwährungs- und Mehrsprachfunktionen werden internationale Transporte konsistent gesteuert, rund um die Uhr effizient überwacht.

16 Standorte nutzen einheitlichen WinSped-Mandanten für lückenlose, synchronisierte Logistikprozesse

An allen sechzehn Thermotraffic-Standorten greifen Disposition, Telematik und Abrechnung auf einen gemeinsamen WinSped-Mandanten zu. Jeder Transport erhält eine individuelle Referenznummer, über die sämtliche Prozessschritte und Statusmeldungen in Echtzeit abgeglichen werden. Automatisierte Überarbeitungen sorgen dafür, dass alle Datenänderungen direkt übernommen und manuelle Pflegeaufwände reduziert werden. Dadurch behalten 350 Mitarbeitende kontinuierlich den Gesamtüberblick über Routenplanung, Fahrzeugzustand und Sendungsstatus, ohne redundante Dateneinträge oder Versionskonflikte in separaten Systemen befürchten zu müssen und Fehlerquoten sinken.

Grafisches Dispositionsmodul optimiert Tourenplanung mit Echtzeitstatus, Drag-and-Drop und Übersicht

Seit 2022 ermöglicht das grafische Dispositionsmodul eine kartengrundlage für Touren, Aufträge und Fahrzeuge. Echtzeitstatusanzeigen unterstützen unmittelbare Anpassungen und garantieren aktuelle Informationen. Dank intuitiver Drag-and-Drop-Funktionen lassen sich Routen einfach optimieren und Fahrzeuge unkompliziert verplanen. Diese visuelle Planungsunterstützung sorgt dafür, dass verfügbare Ressourcen optimal genutzt. Leerfahrten werden vermieden, Ladezeiten lassen sich passgenau koordinieren und die Reaktionszeiten verkürzen sich spürbar. Dadurch entstehen deutliche Kosteneinsparungen im gesamten Flottenbetrieb. Die Übersichtlichkeit der Abläufe wird verbessert.

Telematik-Integration liefert automatisch Tourendaten und Live-Status direkt ins Fahrzeug-Navi

Durch die nahtlose Telematikanbindung werden Fahrer automatisch mit ihren Touren im Fahrzeugnavigationssystem versorgt, während Beladungs- und Temperaturdaten in Echtzeit ins WinSped-System übertragen werden. Dadurch entfallen manuelle Statusabfragen und Kommunikationswege verkürzen sich erheblich. Alle Beteiligten greifen auf dieselbe Datenbasis zu. Temperaturvorgaben und Ausnahmeberichte stehen Disposition und Fuhrparkmanagement jederzeit zur Verfügung. Dies verringert das Risiko von Verstößen gegen gesetzliche Dokumentationspflichten maßgeblich. Eine zentrale Datenführung sorgt für Transparenz und minimiert Fehlerquellen im Prozessalltag.

WinSped automatisiert Auftragsimport, Rechnungsstellung und Lademittelverbuchung fehlerfrei und zeitoptimiert

WinSped automatisiert zahlreiche Routineprozesse im Transportmanagement und sorgt für durchgehende Prozesssicherheit. Eingehende Kundenaufträge werden automatisch per E-Mail, über Online-Portale und definierte Schnittstellen überprüft und fehlerfrei in die Disposition überführt. Nachtprozesse erstellen eigenständig Rechnungen inklusive aller Tarife, Zuschläge und Nebenkosten, sodass Sachbearbeiter lediglich eine abschließende Prüfung und Freigabe durchführen müssen. Die vollautomatische Lademittelverbuchung dokumentiert Behälterbewegungen lückenlos, vermeidet Bestandsabweichungen und entlastet das Finanz- und Controlling-Team. Ein Monitoring-Tool informiert bei Störungen alle Abteilungen.

Nahtlose Integration von WinSped APIs in Thermotraffics digitale Infrastruktur

Die modulare Architektur von WinSped bietet über Scripting-Optionen und standardisierte API-Schnittstellen eine nahtlose Einbindung in Thermotraffics bestehende Digitalisierungsprozesse und heterogene Systemlandschaften. Operative Arbeitsabläufe und abrechnungsrelevante Prozesse greifen direkt auf WinSped-Daten zu und schaffen eine einheitliche Datenbasis. Die LIS GmbH sorgt regelmäßig für funktionale Erweiterungen und Performance-Verbesserungen, die in eine stabile Systemarchitektur integriert werden. Künftig ermöglicht WinSped Web remote Zugriff, Skalierbarkeit und zentralisierte Updates, um den Betrieb flexibel zu gestalten.

WinSped als Rückgrat: Transparente und effiziente temperaturgeführte Logistiklösung europaweit

Die Thermotraffic GmbH setzt auf WinSped als zentrales, kostensenkendes und effizientes System zur Steuerung ihrer temperaturgeführten Logistik. Durchgängige Dokumentation sämtlicher Liefer- und Temperaturdaten, ein grafisches Dispositionsmodul und die Anbindung an Telematiksysteme gewährleisten lückenlose Transparenz. Automatisierte Prozesse reduzieren manuelle Eingriffe, verringern Fehler und optimieren Abläufe. Dank offener API-Schnittstellen lässt sich WinSped nahtlos in bestehende IT-Landschaften integrieren. Künftige Web-Funktionalitäten versprechen erweiterte Skalierbarkeit und steigern die Wettbewerbsfähigkeit im europaweiten Kühl- und Tiefkühllogistikmarkt.