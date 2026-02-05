Modul 2 erzielt Rekordproduktion von 2,43 Millionen Tonnen emissionsarm

Modul 2 der Tosyal? Algerie A.?. erreichte im ersten Betriebsjahr 2025 eine bisher unerreichte Jahresleistung von 2,43 Millionen Tonnen direkt reduziertem Eisen (DRI) und setzte damit einen neuen Produktionsrekord. Modul 1 behauptete sich bereits unter den Top drei weltweit. Die gemeinsam realisierte MIDREX(R)-Anlage von Midrex Technologies und Paul Wurth (SMS group) produziert heißes und kaltes DRI, bietet vollständige Wasserstofffähigkeit nach Modifikation, ist betriebsoptimiert und gewährleistet durch nahtlose EAF-Integration höchste Verfügbarkeit.



Tosyal? Algerie erzielt Weltrekord Modul 2 und Rang 3

Im Jahr 2025 setzte Modul 1 mit seiner Jahresproduktion neue Maßstäbe und erreichte Platz drei unter den globalen DRI-Anlagen. Zusammen mit Modul 2 demonstriert Tosyal? Algerie A.?. damit die hohe Skalierbarkeit und Effizienz seiner Twin-DRI-Strategie. Diese Leistung untermauert die führende Rolle des Unternehmens beim Ausbau CO2-ärmerer Produktionsprozesse. Die Kombination aus innovativer Technologie, stabiler Prozessführung und strategischer Planung ermöglicht kontinuierliches Wachstum und stärkt die Position im Markt für emissionsarme Eisenrohstoffe nachhaltig.

Midrex-Technologies und SMS realisieren DRI-Anlage für HDRI und CDRI

Die Direktreduktionseinheit wurde von Midrex Technologies, Inc. und Paul Wurth (SMS group) bereitgestellt und basiert auf bewährter MIDREX(R)-Technologie. Sie verarbeitet sowohl heißes direkt reduziertes Eisen (HDRI) als auch kaltes DRI (CDRI) und gewährleistet flexible Einsatzmöglichkeiten. Durch eine einfache Modifikation lässt sich Modul 2 vollständig von Erdgas auf 100 Prozent Wasserstoff umstellen. Dieser Umbau optimiert die CO2-Bilanz und ermöglicht emissionsärmere Stahlproduktion mit vergleichbaren Leistungsdaten und hoher Verfügbarkeit selbst unter erschwerten Bedingungen.

Direkt gekoppelte HDRI-Beladung sichert nahtlose höhere Verfügbarkeit bei Wartungsarbeiten

Modul 2 ist über einen Heißgutförderer fest mit dem neuen Elektrolichtbogenofen gekoppelt und gewährleistet dadurch eine ununterbrochene Zuführung von heiß direkt reduziertem Eisen (HDRI). Während geplanter Instandhaltungsmaßnahmen schaltet die Anlage automatisch auf den vollständigen Betrieb mit kalt direkt reduziertem Eisen (CDRI) um. Diese intelligente Umschaltung maximiert die Anlagenverfügbarkeit, reduziert den Energieverbrauch und senkt den CO2-Ausstoß durch verzögerungsfreie Materialzufuhr und optimierte Betriebsabläufe im Feldbetrieb sowie Wartungsplanintegration, effizienter Betriebssteuerung und maximaler Effizienz.

Modul 2 ermöglicht weltweit komplette Wasserstoffnutzung und revolutioniert DRI-Dekarbonisierung

Das DRI-Modul 2 verfügt als weltweit erste kommerzielle Anlage über vollständige Wasserstofftauglichkeit, wodurch bei Betrieb mit 100 Prozent H2 der CO2-Fußabdruck drastisch reduziert wird. Die Umstellung von Erdgas auf reinen Wasserstoff erfolgt dank modularer Technologieanpassungen flexibel und effizient. Dadurch unterstützt die Anlage konsequent die Tosyal?-Strategie zur Erzeugung von grünem Stahl. Gleichzeitig minimiert die wasserstoffbasierte Reduktion die Abhängigkeit von Schrott und steigert die Gesamteffizienz im Produktionsprozess umweltfreundliche Materialströme fördert.

Midrex, SMS group preisen Produktivität Zuverlässigkeit Flexibilität der DRI-Anlage

KC Woody, Präsident von Midrex Technologies, hebt die herausragende Produktivität der Anlage hervor, die konsequent hohe Durchsatzraten erzielt und Stillstandzeiten minimiert. Er betont zudem die exzellente Zuverlässigkeit, die eine konstante Versorgung sicherstellt, sowie die Flexibilität bei Wechseln zwischen verschiedenen Betriebsmodi. Thomas Hansmann, CTO der SMS group, richtet den Fokus auf das gebündelte technische Know-how, das Algeriens Stahlkapazitäten nachhaltig steigert. Gemeinsam gewährleisten beide Partner Aftermarket-Services, die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit langfristig steigern.

Tosyal? Algerie erzielt Rekordergebnisse dank hochskalierbarer flexibler emissionsarmer MIDREX-Anlagenintegration

Die Tosyal? Algerie A.?. erzielt dank ihrer MIDREX-Anlage Spitzenleistungen in der Jahresbilanz und kombiniert dabei hohe Flexibilität mit neuartiger Wasserstofftauglichkeit. Durch die Integration des Direktreduktionsprodukts in den Elektrolichtbogenofen wird eine durchgängige Versorgung gewährleistet und die Verfügbarkeit optimiert. Die Partnerschaften mit Midrex Technologies und SMS group sichern umfassende technische Betreuung und Aftermarket-Services. Das Projekt fördert die Produktion emissionsarmer Stahlerzeugnisse in Algerien und unterstützt eine langfristig nachhaltige Entwicklung und senkt Emissionen weltweit.