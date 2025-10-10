Acht U.2/U.3 SSDs im externen 5,25-Zoll-Vollmetall-Chassis mit zwei Hochleistungs-Lüftern

Das ToughArmor MB998V4P-B kombiniert acht 7?mm U.2/U.3 NVMe-SSDs in einem einzigen externen 5,25″-Laufwerksschacht und erreicht damit eine extrem hohe Speicherdichte für professionelle Anwendungen. Ein robustes Vollmetallgehäuse schützt vor Umwelteinflüssen und gewährleistet optimale Wärmeableitung. Zwei 40×40×20?mm-Lüfter sorgen für konstante Kühlung bei Dauerlast. Jede SSD verfügt über eine dedizierte PCIe-4.0-x4-Verbindung für maximale Datendurchsatzraten. Wartungsfreundliches Tray-Design ermöglicht Hot-Swap. Ideal für Enterprise-Server, HPC-Cluster, Medienproduktion und Edge-Computing und bietet einfache Installation durch werkzeuglose Montageclips. Robust.



Ultra-hochdichte Speicherlösung mit acht NVMe-SSDs und PCIe4X4 Performance garantiert

Das MB998V4P-B ermöglicht die Integration von acht Enterprise-U.2/U.3-NVMe-SSDs in einen einzigen externen 5,25-Zoll-Laufwerksschacht und maximiert damit die Speicherdichte auf kleinstem Raum. Jede SSD verfügt über eine dedizierte PCIe-4.0-x4-Verbindung mit Übertragungsraten von bis zu 64 Gbit/s, abhängig vom Host. Das stabile Vollmetallgehäuse schützt vor Einflüssen, während zwei kompakte 40×40×20-mm-Lüfter gleichmäßige Kühlung gewährleisten und thermisches Throttling auch unter hoher Last verhindern. Durch Tray-Wechsel können Anwender Wartungsarbeiten durchführen und Laufwerke im Hot-Swap-Betrieb austauschen.

Ultra-hochdichte Speicherlösung im 5,25-Zoll-Schacht für Server, HPC-Systeme und Medienproduktion

Das mobile Wechselrahmen-Format des MB998V4P-B erlaubt eine außergewöhnliche Speicherdichte in einem einzigen 5,25-Zoll-Schacht, indem acht NVMe-Laufwerke sicher untergebracht werden. Diese kompakte Lösung optimiert Platz in eng bestückten Server-Racks und HPC-Clustern, wodurch Rechenzentren ihre Kapazität maximieren können. Speziell für Echtzeit-8K-Video-Workflows sowie transaktionsintensive Datenbanken bietet jeder zusätzliche Laufwerksschacht entscheidende Performance- und Kapazitätsvorteile, ohne zusätzliche Gehäuseeinheiten zu beanspruchen. Durch werkzeuglosen Einbau und Hot-Swap-Fähigkeit bleibt die Wartung unkompliziert und unterbrechungsfrei möglich. Zusätzliche EMI-Abschirmung garantiert Zuverlässigkeit.

Entnehmbare SSD-Trays ermöglichen werkzeuglosen Hot Swap und leistungsstarke Statusanzeige

Jede SSD sitzt in einem entnehmbaren ToughArmor-Tray, das eine werkzeuglose Installation und einen unterbrechungsfreien Hot Swap ermöglicht. Im laufenden Betrieb lassen sich Laufwerke schnell tauschen, ohne das System herunterzufahren. Für vibrationsstarke Umgebungen stehen optionale Schraubbefestigungen bereit, die zusätzliche mechanische Stabilität bieten. Frontseitige LEDs informieren auf einen Blick über Stromversorgung und Aktivität jeder einzelnen SSD, sodass Administratoren den Betriebszustand unmittelbar und zuverlässig überwachen können. Die robuste Konstruktion gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit dauerhaft.

Vier SlimSAS 8i Ports ermöglichen duale NVMe-SSD-Verbindungen pro Anschluss

Vier SlimSAS 8i (SFF-8654)-Ports ermöglichen den Anschluss von jeweils zwei U.2/U.3-NVMe-SSDs über Tri-Mode-HBA- oder RAID-Karten im reinen NVMe-Modus. Dadurch lassen sich bis zu acht schnelle Speichergeräte parallel betreiben, ohne Leistungseinbußen befürchten zu müssen. Ein einzelner PCIe-8-Pin-Stromanschluss versorgt sämtliche Laufwerke zuverlässig mit Energie, minimiert den Kabelaufwand in Serverumgebungen und vereinfacht die Installation durch reduzierte Komplexität bei der Verkabelung. Dies erhöht die Systemübersicht, fördert die Wartungsfreundlichkeit und steigert die Effizienz in Gehäusen.

Vollmetall-Gehäuse garantiert extreme Robustheit und effiziente SSD-Wärmeableitung unter Dauerlast

Das robuste Vollmetallgehäuse, bestehend aus Chassis, Tray und Rahmen, bietet maximale Widerstandsfähigkeit gegen anspruchsvolle Betriebsumgebungen in Industrieanlagen, militärischen Anwendungen und medizinischen Einrichtungen. Die komplette Metallstruktur gewährleistet nicht nur Schutz vor Erschütterungen, Staub und elektromagnetischen Störungen, sondern fungiert auch als effektiver Kühlkörper. Durch die effiziente Ableitung von Prozesswärme bleibt die Betriebstemperatur der NVMe-SSDs niedrig, was deren Zuverlässigkeit erhöht und die Lebensdauer der Laufwerke nachhaltig verlängert, und sorgt für dauerhafte, zuverlässige Systemstabilität.

Durchgängige EMI-Erdung schützt SSDs vor elektrostatischen Entladungen und Datenverlust

Durch die vollständige elektromagnetische Erdung der SSD-Gehäuse während des Verschraubens wird ein zuverlässiger Schutz gegen elektrostatische Entladungen gewährleistet. Diese fortschrittliche Technik sorgt dafür, dass sensible Signale stabil bleiben, potenzielle Interferenzen minimiert werden und Datenintegrität selbst bei hohen Übertragungsraten erhalten bleibt. Im Zusammenspiel mit PCIe 4.0-Schnittstellen reduziert das Verfahren unerwünschte Signalstörungen, beugt Fehlfunktionen vor und erhöht die Lebensdauer der Speichermodule in anspruchsvollen Hochgeschwindigkeitsanwendungen. Der Schutzmechanismus unterstützt so höchste Performanceanforderungen dauerhaft effizient.

Zwei 40×40×20 Lüfter kühlen acht SSDs ohne thermisches Throttling

Zwei 40×40×20 mm Hochleistungslüfter erzeugen einen konzentrierten Luftstrom, der direkt über alle acht SSD-Steckplätze geleitet wird. Durch ausgerichtete Kanäle wird die Wärmeableitung effizient gesteuert, sodass die Speichermodule auch unter intensiver Belastung konstant gekühlt bleiben. Ergänzend dazu sorgen an strategischen Punkten positionierte Belüftungsöffnungen für Frischluftzufuhr von außen. Dieses Zusammenspiel aus aktiver und passiver Kühlung verhindert thermisches Throttling bei hohen Datenraten und maximiert die Performance und gewährleistet zuverlässige Kühlung unter extremen Bedingungen.

Umfassende Kompatibilität mit Adaptec, Areca, Broadcom, HighPoint und Supermicro

Das MB998V4P-B ist mit Mainboards, RAID- beziehungsweise HBA-Karten sowie M.2-Adaptern namhafter Hersteller wie Adaptec, Areca, Broadcom, HighPoint und Supermicro uneingeschränkt kompatibel. Dank dieser umfassenden Anschlussvielfalt lässt es sich flexibel in unterschiedliche Systemkonzepte integrieren. Ein interaktives NVMe-Speicherauswahl-Tool bietet eine intuitive Filterfunktion zur Auswahl von Kabeltypen, Wechselrahmen und Konnektoren. Es erstellt automatisch eine korrekte Komponentenübersicht, minimiert Konfigurationsfehler und beschleunigt die Planung für Integratoren und Selbstbauer. Damit wird der Integrationsaufwand spürbar reduziert. Effizient.

Ultra-hohe Speicherdichte und PCIe 4.0-x4-Performance im Vollmetallchassis mit EMI-Erdung

