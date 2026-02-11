Vier-Wochen-Testpaket: Echtzeit-Messung, Visualisierung und Alarmmanagement von Spannung, Strom, Leistung

Die Plattform TRAFOSPHERE kombiniert Messtechnik, Software und Expertenwissen zur Digitalisierung von Ortsnetzstationen. Sie erfasst kontinuierlich Spannung, Stromstärke und Leistung in Echtzeit und stellt die Daten anschaulich dar. Verteilnetzbetreiber können mithilfe des vierwöchigen Testpakets Messgeräte installieren, Live-Analysen durchführen und Kennzahlen visualisieren. Intelligentes Grenzwertmonitoring und automatisches Alarmmanagement tragen dazu bei, kritische Netzzustände frühzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu initiieren. Die strukturierte Datenbasis unterstützt Betriebsoptimierung und strategische Netzplanung langfristige Analysen und Reports.



TRAFOSPHERE Digitalplattform strukturiert Ortsnetzstationen mit Echtzeit-Datenerfassung, Analyse und Visualisierung

Im Rahmen des TOTUS-Innovationsprojekts des House of Energy haben die Ingenieurbüro Pfeffer GmbH und M&L AG die Digitalplattform TRAFOSPHERE geschaffen. Sie dient als zentrale Datenplattform für Verteilnetzbetreiber, indem moderne Messtechnik, spezialisierte Softwarelösungen und fundiertes Fachwissen nahtlos kombiniert werden. Der strukturierte Ansatz ermöglicht Netzbetreibern einen geordneten Einstieg in die Digitalisierung von Ortsnetzstationen, indem sämtliche Prozessschritte von der Datenerfassung über die Analyse bis zur aussagekräftigen Visualisierung realer Netzdaten abgedeckt werden.

TRAFOSPHERE erfasst Spannung, Strom und Leistung in Echtzeit live

TRAFOSPHERE nimmt fortlaufend Spannung, Strom und Leistungsdaten in Ortsnetzstationen auf und übermittelt sie ohne Verzögerung an die zentrale Plattform. Dort visualisiert die Software Netzparameter anschaulich und macht Lastverläufe und mögliche Engpässe transparent. Zusätzlich überwacht sie definierte Grenzwerte und löst bei kritischen Werten automatisierte Alarme aus. Projektverantwortliche erhalten frühzeitig Meldungen zu ungewöhnlichen Zuständen und profitieren von einer belastbaren Datengrundlage für kurzfristige operative Maßnahmen und langfristige strategische Planungsprozesse effizient unterstützen.

Vier-Wochen Testpaket liefert umfassend praxisnahe Messtechnik, Montage und Support

Das vierwöchige Testpaket umfasst sämtliche erforderlichen Komponenten für eine praxisorientierte Erprobung. Es beinhaltet die notwendige Messtechnik zur Erfassung von Spannungen, Strömen und Leistungen, professionelle Montage vor Ort durch erfahrene Techniker, den uneingeschränkten Zugang zur digitalen Plattform sowie kontinuierlichen Support seitens beider Partner. Netznachbetreiber erhalten innerhalb weniger Tage reale Messdaten, können diese in Echtzeit analysieren und auf dieser Basis zeitnah fundiert über eine dauerhafte Installation oder den Rückbau der Lösung entscheiden.

Ingenieurbüro Pfeffer vereint Expertise mit M&L AG für Digitalisierung

Das Ingenieurbüro Pfeffer bringt umfassende Erfahrung in der Konzeption und Modernisierung von Transformatorenstationen ein. Parallel dazu erweitert die M&L AG das Portfolio um fortschrittliche Methoden der Datenanalyse, anschauliche Visualisierung und den sicheren Betrieb digitaler Plattformen. Im firmeneigenen Smart Grid LAB des Ingenieurbüro Pfeffer wurden zentrale Systemfunktionen unter realen Netzbedingungen erprobt, hinsichtlich Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit validiert und für Industrieanwendungen optimiert. Detaillierte Messergebnisse und praxisorientierte Erkenntnisse stärken die Basis für eine nachhaltige Netzintegration.

Herstellerunabhängige Plattform mit ISO-27001-Datenhaltung in zertifizierten deutschen Rechenzentren Einrichtungen

Die Plattform TRAFOSPHERE erlaubt eine nahtlose, herstellerunabhängige Verbindung mit bereits vorhandenen Automationssystemen und Leittechnikinfrastrukturen. Sämtliche Echtzeitdaten werden dabei verschlüsselt in ISO-27001-zertifizierten Rechenzentren in Deutschland abgelegt, um höchste Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Durch eine schlanke Installationsprozedur, verständliche Konfigurationsschritte und ausführlichen Support der Entwickler lässt sich die Lösung binnen kurzer Zeit produktiv einsetzen. So profitieren Versorger schnell von digitalisierten Netzdaten und optimierter Prozesssteuerung ohne aufwändige Systemanpassungen. Die durchgängige Dokumentation erleichtert Wartung und Erweiterung.

TRAFOSPHERE kombiniert Messtechnik, Analyse, Ingenieurwissen und Digitalisierung für Verteilnetze

TRAFOSPHERE kombiniert moderne Messtechnik, datenbasierte Analyseverfahren sowie fundiertes Ingenieurwissen in einer herstellerunabhängigen Digitalplattform, die sich nahtlos in bestehende Netzinfrastrukturen einfügt. Das vierwöchige Testpaket bietet Versorgungsunternehmen die Möglichkeit, Echtzeitmessungen der Netzparameter zu erheben, Betriebssicherheit zu optimieren und auf Grundlage belastbarer Daten strategische Entscheidungen für Netzplanung und Ausbau zu treffen. Zudem gewährleistet die ISO-27001-zertifizierte Datenhaltung höchste Sicherheitsstandards und schafft so verlässliche Voraussetzungen für eine nachhaltige Digitalisierung von Verteilnetzen und fördert effiziente Prozesse.