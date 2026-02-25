Singen erhält hochmodernes Logistikzentrum mit 22.000 Palettenstellplätzen und Nachhaltigkeitsfokus

Nach fünfmonatiger Bauzeit zeigt das Logistikzentrum der Transco-Gruppe in Singen deutliche Fortschritte. Die erste Halle ist teilweise eingekleidet, das Stahlgerüst der zweiten errichtet. Innerhalb der kommenden Monate werden Büro-Mezzanine installiert und sämtliche technischen Planungen abgeschlossen. Die Anlage kombiniert modernste Lagertechnik mit digitaler Infrastruktur, optimiert Prozesse und sichert Transparenz. Durch die grenznahe Lage zur Schweiz profitieren Kunden von verkürzten Lieferzeiten. Gleichzeitig setzt das Projekt auf Nachhaltigkeit gemäß BEG-40-Standard umweltbewusst.



Logistikzentrum Singen: erste Halle Fassade fertig, zweites Stahlkonstrukt aufgebaut

Fünf Monate nach dem Spatenstich verläuft das Bauprojekt auf dem Gewerbegebiet nahe der Schweizer Grenze planmäßig. Die erste Halle präsentiert bereits eine abgeschlossene Fassade sowie eine aufgebrachte Überdachung. Gleichzeitig ist das Stahlgerüst der zweiten Halle vollständig errichtet worden. Kurzfristig startet nun der Einbau der Mezzanine-Etage für die vorgesehenen Bürobereiche. Parallel dazu werden umfassende technische Planungen für die Installation von Regalsystemen und die statische Bemessung in beiden Hallen durchgeführt. Unmittelbar anschließend.

Transco Singen erschließt 22000 Stellplätze mit Autostore-Anlage und Gefahrstofflager

Mit einer Lagerkapazität von mehr als 22.000 Palettenstellplätzen setzt Transco in Singen ein neues Effizienz- und Skalierungsniveau um. Die Kombination aus Hochregal- und Breitgangsystemen maximiert Raumausnutzung bei schnellen Zugriffszeiten. Auf einer Fläche von 2.500 Quadratmetern integriert die hochautomatisierte Autostore-Anlage robotergestützten Materialfluss und reduziert Durchlaufzeiten erheblich. Ergänzt wird das Angebot durch ein speziell gesichertes Gefahrstofflager, das E-Fulfillment-Dienstleistungen und Kontraktlogistik ohne zusätzliche Umverpackung ermöglicht und branchenspezifische Sicherheitsanforderungen erfüllt. Zur Optimierung von Supply-Chain-Prozessen.

Moderne Automatisierung verkürzt Durchlaufzeiten und minimiert Fehlerquellen nachhaltig effektiv

Durch den Einsatz modernster Automatisierungslösungen lassen sich Abwicklungszeiten erheblich reduzieren und menschliche Fehlerrisiken minimieren. Parallel dazu gewährleistet eine leistungsfähige digitale Infrastruktur durchgängige Transparenz sämtlicher Lager- und Auftragsdaten in Echtzeit. Überwachungs- und Steuerungssysteme kommunizieren nahtlos miteinander und optimieren Bestandsverwaltung, Kommissionierung, Transportstraßen und Retourenhandling. Auf diese Weise werden Ressourcen sinnvoll eingesetzt, Durchsatz und Lieferzuverlässigkeit maximiert und gleichzeitig die Flexibilität gegenüber Nachfrageänderungen nachhaltig erhöht. Ein integriertes Reporting-Tool liefert detaillierte Kennzahlen für Prozessoptimierungen laufend. effizient.

Singen an Schweizer Grenze wird Logistik-Hub mit kurzen Transitzeiten

Die unmittelbare geografische Nähe Singens zur Schweizer Grenze optimiert Logistikprozesse für internationale Lieferketten und erleichtert grenzüberschreitende Transporte. Durch die verkürzten Transitzeiten zwischen EU-Staaten und der Schweiz entstehen signifikante Zeitvorteile bei Wareneingang und Warenausgang. Gleichzeitig reduzieren vereinfachte Zollabwicklungen administrative Aufwände und Kosten. Unternehmen gewinnen so Flexibilität, um schnell auf Schwankungen der Nachfrage auf beiden Märkten zu reagieren und ihre Versorgungssicherheit nachhaltig zu steigern. Zudem fördert dieser Standort die Reduktion von CO?-Emissionen.

Logistikzentrum realisiert als BEG-40 Effizienzhaus mit Photovoltaik und Ladeinfrastruktur

Das neue Logistikzentrum wird konsequent nach dem BEG-40-Effizienzhaus-Standard errichtet, um hohe energetische Qualitätsanforderungen zu erfüllen. Auf dem Dach entsteht eine umfangreiche Photovoltaikanlage, die in Kooperation mit dem regionalen Spezialisten Solarcomplex geplant und installiert wird. Zusätzlich ist eine Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkw und Pkw vorgesehen, um alternative Antriebe effizient zu fördern. Diese Maßnahme trägt dazu bei, den CO?-Ausstoß zu verringern, den Eigenverbrauch nachhaltiger Energie zu steigern und langfristig Betriebskosten deutlich zu senken.

Transco bezieht regionale Handwerker und Dienstleister für nachhaltige Wertschöpfung

Transco bezieht lokale Dienstleister und Handwerksbetriebe in Bau und Betrieb ein, um Arbeitsplätze vor Ort zu schaffen und die regionale Wirtschaftskraft zu erhöhen. Parallel dazu investiert das Unternehmen in umfangreiche ökologische Ausgleichsmaßnahmen durch die Schaffung neuer Lebensräume für einheimische Pflanzen und Tiere. Diese Maßnahmen fördern nachhaltige Biodiversität, unterstützen den ökologischen Ausgleich und stärken lokale Ökosysteme, wodurch das Projekt langfristig ökologische Verantwortung mit wirtschaftlicher Entwicklung verbindet und schaffen dauerhafte ökologische Verbesserungen.

Logistikzentrum Singen startet mit 22.000 Palettenplätzen, Automatisierung und Transparenz

Das neue Logistikzentrum in Singen bietet auf einer Fläche mit Platz für 22.000 Paletten modernste Automatisierungsprozesse entlang der gesamten Materialflusskette. Die hochmoderne digitale Infrastruktur ermöglicht lückenlose Transparenz in Echtzeit über Lagerbestände und Auftragsabwicklungen. Dank der optimalen Anbindung an grenzüberschreitende Verkehrsrouten erlaubt der Standort schnelle Warenströme zwischen Deutschland und der Schweiz. Nachhaltige Bauweise nach BEG-40-Standard, eine leistungsfähige Photovoltaikanlage und inklusive regionaler ökologischer Ausgleichsmaßnahmen sichern langfristig Effizienz und Zukunftsfähigkeit.