Logimat: Transsystem SA zeigt komplettes AS/RS-System für modulare Lagerautomation

Auf der Logimat-Standfläche in Halle 1, Stand 1L16 präsentiert Transsystem SA sein umfassendes AS/RS-Intralogistiksystem, das Warenflüsse automatisiert steuert. Die Lösung umfasst Hochgeschwindigkeitssortierer, fahrerlose Transportsysteme und Tieftemperatur-Varianten für unterschiedliche Branchen. Dank modularer Bauweise lässt sich das System flexibel an Lagergrößen anpassen. Optimiertes Bestandsmanagement, automatisierte Kommissionierung und hochwertige Komponenten globaler Marktführer erhöhen Materialfluss, Lagerkapazität und Prozesssicherheit. Seit 1991 realisierte Projekte belegen Qualität und überzeugende ROI-Perspektiven. Investoren profitieren von schneller Amortisation und Wirtschaftlichkeitsberechnungen.



Automatisierung aus der Fertigung revolutioniert moderne Lagerlogistik mit Effizienz

Automatisierungslösungen, die sich in der Produktion seit Jahren bewährt haben, etablieren sich zunehmend auch in der Lagerlogistik. Automatische Förderbänder und Hochgeschwindigkeitsaufzüge gewährleisten einen konstanten Warenfluss zwischen Ein- und Auslagerungsstationen. Regalfahrzeuge und Regalbediengeräte arbeiten synchron, um Engpässe zu vermeiden. Gabelstapler werden durch fahrerlose Transportsysteme unterstützt, die Waren autonom zwischen Pufferzonen und Kommissionierstationen befördern. In Kombination mit Hochgeschwindigkeitssortierern entsteht ein nahtloses Automated Storage and Retrieval System, das Prozesssicherheit und Effizienz steigert.

Transsystem SA plant modulare Intralogistiklager für Pharma- und Lebensmittelbereich

Seit seiner Gründung im Jahr 1991 hat das polnische Unternehmen Transsystem SA umfassende Intralogistiksysteme konzipiert und umgesetzt. Neben klassischer Lagertechnik gehören vollautomatische AS/RS-Lösungen zum Portfolio, ergänzt durch spezielle Tieftemperatur-Varianten. Dadurch lassen sich Lagerprozesse flexibel auf diverse Branchen einstellen, von der Pharmaindustrie bis zur Lebensmittelwirtschaft. Diese Bandbreite erhöht die Effizienz, gewährleistet konstante Qualität und erleichtert Investitionsentscheidungen durch maßgeschneiderte Konzepte für unterschiedliche Produktanforderungen. Die modulare Bauweise unterstützt skalierbare Erweiterungen und optimiert Bestandsmanagement.

Transsystem SA modulare AS/RS-Lösungen optimieren Lagerprozesskette ohne manuelle Wege

Transsystem SA stellt ein modulares System bereit, das sämtliche zentralen Intralogistikprozesse abdeckt. Beginnend bei der Warenannahme und dem automatisierten Einlagern wird der komplette Materialfluss optimiert. Eingehende Waren werden über intelligente Sortiersysteme geordnet, während Lagerung in Behältern, Kisten oder Paletten flexibel erfolgt. Ein effizientes Bestandsmanagement minimiert Überbestände, automatisierte Kommissionierung erhöht Geschwindigkeit. Abschließend ermöglicht die vollautomatische Warenausgabe einen unterbrechungsfreien Ablauf ohne manuelle Eingriffe und steigert insgesamt die Effizienz im Lagerbetrieb nachhaltig spürbar.

Spezialkomponenten internationaler Marktführer gewährleisten Zuverlässigkeit, geringe Ausfallraten und Wartung

Unsere Anlagen und Transportsysteme basieren auf sorgfältig ausgewählten Spezialkomponenten führender globaler Hersteller, die höchsten Qualitätsanforderungen entsprechen. Profitierend von unserer langjährigen Expertise und erprobten Engineering-Methoden gewährleisten wir eine präzise Fertigung jeder Baugruppe. Dies resultiert in nachhaltig hoher Zuverlässigkeit, extrem niedrigen Ausfallraten und minimalen Wartungsintervallen, wodurch Wartungsaufwand und Betriebskosten deutlich reduziert werden. Zusätzlich ermöglicht ein integriertes Monitoring die frühzeitige Erkennung von Verschleiß, um Ausfälle proaktiv zu verhindern und effizienten zuverlässigen Betrieb sicherzustellen.

Zahlreiche erfolgreich umgesetzte Projekte bestätigen Transsystem-Lösungen mit schneller Amortisation

Durch eine Vielzahl erfolgreich abgeschlossener Projekte wird die Leistungsfähigkeit der Transsystem-Lösungen nachhaltig belegt. Anwender heben die rasche Amortisation der Investitionen hervor und empfehlen die Systeme dank der verlässlichen Performance aktiv weiter. Diese positive Mundpropaganda dient als glaubwürdiger Beleg für die Attraktivität der Lösungen und unterstützt die stetige Marktakzeptanz. Aufgrund der hohen Effizienzsteigerung und der durchdachten Automatisierung eröffnen sich Investoren überzeugende Perspektiven und langfristige Wettbewerbsvorteile. Zukunftssicherheit und optimierte Ressourcenplanung sind garantiert.

Transsystem SA lädt zum persönlichen Gespräch über maßgeschneiderte Lagerautomation

Transsystem SA bietet interessierten Unternehmen, die Transportlösungen oder vollautomatisierte Lagerstrukturen, auch im Tieftemperaturbereich, für diverse Produkt- und Verpackungsformate planen, ein individuelles Beratungsgespräch an. In diesem Rahmen werden spezifische Anforderungen analysiert und auf Basis umfangreicher technischer Expertise maßgeschneiderte Logistikkonzepte entwickelt. Ziel ist die optimale Abstimmung von Hardware, Software und Prozessabläufen, um Investitionsentscheidungen transparent zu gestalten und langfristige Effizienzsteigerungen zu realisieren. Unter Berücksichtigung zukünftiger Skalierungsspielräume, wirtschaftlicher Rahmenbedingungen, regulatorischer Vorgaben und höchster Qualitätsanforderungen.

Modulare AS/RS-Intralogistik erhöht Effizienz Skalierbarkeit und Prozesssicherheit nachhaltig weltweit

Transsystem SA integriert ein skalierbares AS/RS-Intralogistiksystem, das durch modulare Automatisierung und tieftemperaturgeeignete Lösungen Materialfluss und Bestandsmanagement präzise steuert. Hochwertige Komponenten globaler Hersteller gewährleisten hohe Prozesssicherheit und minimierte Wartungsintervalle. Manuelle Eingriffe werden reduziert, wo automatisierte Fördertechnik und Regalbediengeräte tägliche Abläufe beschleunigen. Die erhöhte Lagerkapazität wird flexibel an Geschäftsanforderungen angepasst. Positive Anwenderbewertungen und rasche Amortisation untermauern den überzeugenden wirtschaftlichen Nutzen. Investoren profitieren von ROI-Kalkulationen, während IT-Schnittstellen eine Integration in bestehende Systeme ermöglichen.