LiveLink ONE jetzt mit Premium Controller für smartes Licht

Mit dem Release der LiveLink ONE App in Kombination mit dem LiveLink Premium Controller erweitert TRILUX die Möglichkeiten für individuell anpassbares Lichtmanagement in multifunktionalen Räumen. Durch die Integration einer standardisierten MQTT-Schnittstelle lassen sich Energiedaten und Sensorauslesungen lokal austauschen, während die DALI-Notlichtprüfung ohne Cloud-Kommunikation gesetzliche Anforderungen erfüllt. Die neue DALI-Nachbarschaftsfunktion erzeugt dynamische Lichtkorridore, und automatische Software-Updates garantieren fortlaufende Optimierung, Skalierbarkeit, Sicherheit und intuitive Bedienbarkeit. und moderne Smart-Building-Strukturen unterstützen. wartungsfreundlich, zukunftssicher, dauerhaft.



Neues Release ermöglicht flexible Lichtsteuerung multifunktionaler Räume mit Trennwänden

Die jüngste Version unterstützt multifunktionale Raumgestaltungen wie Sporthallen oder Konferenzräume mit mobilen Trennwänden. Jeder Bereich erhält individuelle Lichtszenen, die beim Öffnen der Wand automatisch oder auf Wunsch manuell zu einer einheitlichen Szene verschmelzen. Sensoren und Taster lassen sich situationsbezogen deaktivieren oder aktivieren. Über Ethernet-DALI-Gateways im LiveLink Premium Controller erhält jede Teilzone eine eigene DALI-Linie. Dadurch entsteht eine skalierbare, benutzerfreundliche Lichtsteuerung, ideal geeignet für flexible Raumkonzepte und wechselnde Nutzungsanforderungen.

LiveLink ONE App erhält native MQTT-Schnittstelle zur lokalen Datensynchronisation

Mit dem aktuellen Update verfügt die LiveLink ONE App über eine integrierte MQTT-Schnittstelle, die bidirektionalen Datenaustausch zwischen Leuchten und Sensoren ermöglicht. Nutzer übertragen Parameter wie Energieverbrauch, Temperatur oder Betriebszustände via LAN oder WLAN. Integratoren aktivieren die Schnittstelle in der App und speichern Daten lokal, um sichere Kopplung mit der Gebäudeleittechnik zu realisieren. Die Lösung ist unabhängig von Cloud-Diensten und vereinfacht dank des offenen Protokolls MQTT die Zusammenarbeit in HLK-Systemen.

DALI-DT1 Einzelbatterieüberwachung bietet rechtssichere Notlichtprüfung per App ohne Cloud

Mit der neuen Softwareversion können gesetzlich vorgeschriebene Prüf- und Dokumentationsabläufe der Notbeleuchtung lokal ohne Cloud-Unterstützung durchgeführt werden. Die integrierte DALI-DT1-Einzelbatterieüberwachung erlaubt das Programmieren und Initiieren von Notlichttests direkt per WLAN oder LAN über die Oberfläche der App. Nach Abschluss der Inspektion stehen umfassende Testprotokolle zum Abruf, Download sowie Versand bereit. Durch lokale Speicherung und Auswertung sinkt der administrative Aufwand während höchste Anforderungen an Integrität und Verfügbarkeit der Prüfberichte gewährleistet bleiben.

Bewegungsaktivierte Nachbarschaftsfunktion erzeugt nahtlose Lichtkorridore in allen Räumen automatisch

Bei Aktivierung der neuen Nachbarschaftsfunktion registriert das System Bewegungen und schaltet nicht nur die unmittelbar beteiligte Leuchte ein, sondern erweitert die Beleuchtung auf angrenzende Lichtpunkte. Dadurch entsteht in Parkhäusern, Fluren und Treppenhäusern ein durchgängiger Lichtkorridor, der Personen sicher begleitet. Im Büro erzeugt das Feature weiche Übergänge, indem grundlegende Helligkeitsniveaus automatisch auf benachbarte Leuchtengruppen übertragen werden. Die unkomplizierte Einrichtung erfolgt direkt in der LiveLink ONE App. Vorkonfigurierte Parameter gewährleisten sofort einsatzbereite Abläufe.

Neues LiveLink ONE Release liefert flexible Beleuchtung, höchste Sicherheit

Das neue LiveLink ONE Release in Kombination mit dem LiveLink Premium Controller stellt Security-Experten eine leistungsfähige Systemlösung zur Verfügung, die flexible Beleuchtungskonzepte für multifunktionale Räume unterstützt und lokale Datenintegration mittels standardisiertem MQTT-Protokoll ermöglicht. Zusätzlich bietet die App cloudunabhängige Prüfmechanismen für Notlichtanlagen sowie eine innovative DALI-basierte Nachbarschaftsfunktion für vorauslaufende Lichtkorridore. Regelmäßige Firmware-Updates sorgen automatisch für höchste Sicherheitsstandards und verbessern Effizienz, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit vernetzter Lichtmanagementsysteme. Die moderne Benutzeroberfläche erlaubt einfache Konfiguration.