Tool Factory 2025 Sortiment: Höhere Standzeiten, Prozesssicherheit und Effizienz

Schlecht zerspanbare Werkstoffe verursachen häufig verkürzte Werkzeugstandzeiten und instabile Prozesse, die präzise Fräswerkzeuge stark belasten. Mit dem erweiterten Sortiment 2025 bietet die TOOL FACTORY Cutting Tool Solutions GmbH Lösungen für höhere Standzeiten, zuverlässige Prozesssicherheit und effiziente Spanabführung. Neue Trochoidalfräser, VHM-Werkzeuge, ISO-Drehhalter sowie präzise NC-Anbohrer gewährleisten optimierte Zerspanungsergebnisse, reduzieren Bearbeitungszeiten, verringern Maschinenbelastung und minimieren Werkzeugverschleiß bei gleichzeitig verkürzten Umrüstzeiten in der Serienfertigung hochfester Materialien. Sie steigern die Wirtschaftlichkeit nachhaltig und signifikant.



Trochoidalfräser 4xD Serie 37141 reduziert Schnittkräfte für konstante Ergebnisse

Der Trochoidalfräser der Serie 37141 mit 4xD-Eintauchtiefe positioniert sich ideal zwischen den 3xD- und 5xD-Modellen und eröffnet neue Möglichkeiten in der effizienten Metallzerspanung. Seine geringe radiale Zustellung minimiert Schnittkräfte und erzeugt feine, kurze Späne, wodurch sowohl Maschinenbelastung als auch Werkzeugverschleiß deutlich reduziert werden. Dank hoher Prozessstabilität liefert das Werkzeug selbst bei tiefen Schnitten konstante Oberflächenqualitäten und ermöglicht spürbare Zeitersparnisse. Optimierter Spanfluss erhöht Standzeiten und stabilisiert Prozesse effektiv bei Dauerläufen gleichbleibend.

VHM-Schaftfräser 38005 erhöht deutlich Standzeit und Oberfläche bei Inconel

Der VHM-Schaftfräser 38005 der TOOL FACTORY wurde speziell für die Bearbeitung hochwarmfester Nickelbasislegierungen wie Inconel entwickelt. Sein Ultrafeinstkorn-Substrat in Kombination mit der innovativen MnT1-Beschichtung reduziert Verschleißsignifikant und erhöht die Standzeit. Ungleiche Spiralwinkel dämpfen Vibrationen effizient und gewährleisten stabile Zerspanungsprozesse. Die optimierte Geometrie liefert gleichbleibend ausgezeichnete Oberflächenqualität selbst unter extremen thermischen Belastungen und steigert die Prozesssicherheit nachhaltig. Anwender profitieren von reduzierten Stillstandszeiten sowie einem verlässlichen Betrieb auch in automatisierten Fertigungslinien dauerhaft.

Neue Hartmetallwerkstoffe unterstützen Schrupp-, Schlicht- und unterbrochene Schnitte optimal

Neue Hartmetall-Werkstoffe ermöglichen effizientere Spanabfuhr beim Schruppen, Schlichten und unterbrochenen Bearbeitungsgängen in Stahl und Guss. In Kombination mit robusten Außendrehhaltern der Serie SSDCR/L sowie ISO-Gewindehaltern gewährleistet TOOL FACTORY eine vibrationsdämpfende Klemmung für stabilisierte Prozessparameter und reproduzierbare Fertigungsergebnisse. Diese modulare Werkzeugkonzept trägt zur Steigerung der Produktionseffizienz bei, indem es den Rüstaufwand minimiert, die Werkzeugstandzeiten verlängert und Stillstandszeiten in kontinuierlichen Serienfertigungen erheblich reduziert. Damit werden Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit auf Dauer deutlich erhöht.

NC-Anbohrer 90° 50104 garantiert präzise Zentrierung auf schwierigen Flächen

Der lange NC-Anbohrer 90° der Serie 50104 besticht durch einen hochpräzisen Spitzenanschliff und eine äußerst kurze Spannut, die für konstant effiziente Spanabfuhr sorgt. Die 90°-Spitze gewährleistet selbst auf schrägen oder unebenen Werkstückflächen eine zuverlässige Zentrierung und punktgenaue Bohrung. Automatisierte Fertigungslinien profitieren von der stabilen Führung, die kritische Anbohrsituationen sicher meistert und Nacharbeit sowie Ausschuss deutlich reduziert. Die verbesserte Präzision optimiert nachfolgende Bearbeitungsschritte und steigert die Produktivität spürbar und messbar, dauerhaft.

TOOL FACTORY bietet 2025 erweiterte Zerspanungswerkzeuge für anspruchsvolle Materialien

Mit dem um neuen Werkzeuglösungen erweiterten Portfolio präsentiert TOOL FACTORY Cutting Tool Solutions GmbH für 2025 speziell entwickelte Fräswerkzeuge und Drehwerkzeuge. Anwender finden robuste Trochoidal- und VHM-Schaftfräser, die dank innovativer Beschichtungen und optimierter Geometrien verschleißarm arbeiten. Ergänzt wird das Programm durch vibrationsdämpfende ISO-Drehhalter sowie hochpräzise 90°-NC-Anbohrer. Dieses abgestimmte Gesamtkonzept gewährleistet längere Standzeiten, konstante Prozesssicherheit und effiziente Spanabfuhr bei der Bearbeitung anspruchsvoller, hochfester Werkstoffe und reduziert Durchlaufzeiten signifikant für industrielle Serienfertigung.