Dauerhafte ECE R90-konforme Bremsscheibenkennzeichnung mit Trotec Faserlasern variabler Pulsdauer

Die Beschriftung am Hutumfang von Bremsscheiben gewährleistet lückenlose Rückverfolgbarkeit und erfüllt die gesetzlichen Vorgaben nach ECE R90. Mithilfe variabler Faserlaserpulse und Profinet-Anbindung prägen Hersteller Seriennummern, Mindestdicken sowie Normreferenzen dauerhaft und präzise ein. Mit einer Kennzeichnungstiefe zwischen 0,1 und 0,3 Millimetern bleibt die Gravur auch nach extremen thermischen Beanspruchungen vollumfänglich lesbar. Ein osteuropäischer Tier-1-Zulieferer versieht jährlich mehr als zwei Millionen Scheiben und integriert die Daten direkt und effizient in SAP.



Dauerhafte Hutumfangsmarkierung garantiert lückenlose Rückverfolgbarkeit, Normkonformität und automatisierte Prozesse

Die dauerhafte Kennzeichnung am Hutumfang von Bremsscheiben ermöglicht eine lückenlose Bauteilidentifikation während des gesamten Fertigungsprozesses. Beginnend bei der Gießcharge gewährleistet die Markierung eine verlässliche Rückverfolgbarkeit bis zur finalen Montage im Fahrzeugwerk. Sie liefert alle notwendigen Norminformationen für ECE R90-Konformität, unterstützt automatisierte Qualitätssicherungsprozesse und optimiert logistische Abläufe. Ohne diese präzise, robuste Gravur könnten weder Chargenfehler schnell lokalisiert noch produktspezifische Dokumentationen effizient erstellt werden, und die Lieferkette erlangt dabei keine durchgängige Transparenz.

Trotec Faserlaser mit variabler Pulsdauer schaffen dauerhaft haftende Markierungen

Dauerhafte Hutumfangsbeschriftung sichert ECE R90-Konformität und Rückverfolgbarkeit im Produktionsprozess

Osteuropäischer Tier-1-Zulieferer markiert jährlich zwei Millionen Bremsscheiben per Profinet-SAP-Integration

Ein führender Tier-1-Zulieferer in Osteuropa nutzt seit Kurzem Trotec-Faserlaser zur automatischen Kennzeichnung von jährlich mehr als zwei Millionen Bremsscheiben. Über eine Profinet-Schnittstelle werden sämtliche erzielten Markierungsdaten direkt in das firmeneigene SAP-System übermittelt und verarbeitet. Dadurch entsteht durchgängig eine digitale Rückverfolgbarkeit vom Rohgussteil über sämtliche Produktionsstufen bis zur finalen Fahrzeugmontage, wobei sich die Abläufe in Fertigung und Aftermarket-Services hinsichtlich Zeit, Qualität und Effizienz spürbar optimieren lassen und deutliche Kostenreduzierungen sporadisch möglich.

Hochpräzise Trotec Faserlaser ermöglichen dauerhafte ECE R90-Kennzeichnung an Bremsscheiben

