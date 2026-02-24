TTI Algeciras und passify implementieren slotbasiertes Truck Appointment System

TTI Algeciras und das deutsche Start-up passify haben als erster spanischer Hafenbetreiber ein slotbasiertes Truck Appointment System (TAS) eingeführt. Es ermöglicht Transportunternehmen, spezifische Zeitfenster für Lkw anzubuchen, die durch Kennzeichenerkennung automatisch validiert werden. Bestehende Buchungen bleiben unberührt, während die digitale Plattform Wartezeiten deutlich verkürzt und den Durchsatz an den Terminals optimiert. Diese Innovation erhöht die Planbarkeit, steigert die Effizienz am Gate und setzt neue Maßstäbe für moderne Terminallogistik in Spanien.



TTI Algeciras und passify starten slotbasiertes TAS für Lkw-Buchungen

Das neue Truck Appointment System (TAS), das TTI Algeciras gemeinsam mit dem deutschen Start-up passify eingeführt hat, ermöglicht Transportfirmen die Buchung fester Zeitfenster für Lkw-Ankünfte. Dank automatischer Kennzeichenerkennung wird die Anmeldung vorab digital erfasst und bei der Einfahrt unmittelbar validiert. Bereits vorhandene Transportaufträge bleiben dabei unverändert bestehen. Durch diese Integration steigen die Vorhersehbarkeit der Abläufe sowie die Effizienz am Terminal deutlich, da Wartezeiten reduziert und Prozesse besser koordiniert werden können.

TAS bietet konfigurierbare Lkw-Templates und dynamische Echtzeitkapazitätsanpassung für Effizienz

Das Truck Appointment System (TAS) stellt umfassende Konfigurationsmöglichkeiten bereit: Administratoren definieren individuelle Templates mit festgelegten Höchstzahlen an registrierten LKW-Bewegungen pro Stunde. Zusätzlich lassen sich flexible Zeitfenster für frühere oder spätere Anlieferungen hinterlegen, um geringfügige Abweichungen abzudecken. Spezielle Prioritäts- und private Buchungsfenster können eingerichtet werden. In Echtzeit gleicht die Plattform aktuelle Prozesslaufzeiten ab und passt die verfügbare Kapazität dynamisch an, sodass Terminalabläufe trotz unerwarteter Verzögerungen stets effizient bleiben. transparent, skaliert und optimiert.

Echtzeit-Dashboards visualisieren Buchungstreue, No-Shows, Stornierungen, Stoßzeiten für operative Manager

Mit detaillierten Dashboards und umfassenden Berichten lassen sich in Echtzeit Daten zu Buchungstreue, No-Shows, Stornierungen und Stoßzeiten abrufen. Prozesskennzahlen wie Durchlaufzeiten, Auslastungsgrade oder Termintreue ermöglichen ein fortlaufendes Monitoring und vergleichende Analysen. So gewinnen Verantwortliche Transparenz über kritische Abläufe, erkennen Abweichungen frühzeitig und leiten sofortige Maßnahmen ein. Ressourcen wie Personal und Gatekapazitäten können bedarfsgerecht verschoben und Engpässe datenbasiert reduziert werden. Langfristige Trends lassen sich auswerten und in strategische Entscheidungen umfassend integrieren.

Passify und TTI Algeciras verbinden jetzt Gate-Prozesse in Echtzeit

Passify und TTI Algeciras haben gemeinsam eine intuitiv bedienbare digitale Plattform entwickelt, die Terminals, Speditionen und Lkw-Fahrer in Echtzeit miteinander verbindet. Über eine zentrale Benutzeroberfläche werden buchungsrelevante Daten und Standortinformationen automatisch ausgetauscht, sodass alle Beteiligten jederzeit aktuellen Zugriff auf Statusmeldungen erhalten. Durch diese durchgängige Vernetzung reduzieren sich Wartezeiten am Gate erheblich, interne Prozesse lassen sich transparenter steuern und der Warenumschlag erfolgt effizienter und zuverlässiger.

Passifys TAS digitalisiert Lkw-Koordination und steigert Terminal-Effizienz in Spanien

Die bisherige manuelle Koordination eingehender und ausgehender Lkw im spanischen Containerterminal führte regelmäßig zu Verkehrsstaus, ineffizienten Ressourcen-puffern und verlängerten Liegezeiten. Durch die Einführung des slotbasierten Truck Appointment System von passify im Hafen Algeciras werden feste Zeitfenster vergeben, automatische Kontrollen aktiviert und Prozesstransparenz erhöht. Dadurch reduzieren sich Wartezeiten, die Abfertigung erfolgt termingenau, Spanien erreicht europäisches Spitzenniveau, und das Pilotprojekt ebnet den Weg für eine flächendeckende digitale und skalierbare Logistiktransformation.

Truck Appointment System steigert Planbarkeit und Transparenz im Terminalbetrieb

Das Truck Appointment System von passify und TTI Algeciras ermöglicht eine präzise Vorausplanung von Lkw-Terminen durch digitale Slotbuchung, wodurch Standzeiten reduziert und Leerläufe vermieden werden. Eingeschriebene Speditionen erhalten individuelle Zeitfenster, die bei der Einfahrt automatisch validiert werden. Echtzeit-Dashboards schaffen Transparenz über Auslastung, No-Shows und Verzögerungen. Die zentrale Plattform verbindet Terminalpersonal, Logistiker und Fahrer, optimiert den Torbetrieb nachhaltig und bildet die Basis für moderne, flexible sowie skalierbare Logistik in Spanien international.