TUND Smart-Adapter kombiniert RFID, 2D-Matrix und Barcode für Logistik

Mit dem Smart-Adapter der TUND GmbH profitieren Anwender von einer IoT-basierten RTI-Lösung, die standardisierte Mehrweg-Pflanzentrays vollautomatisch per kombinierter RFID-, 2D-Matrix- und Barcode-Erfassung erfasst. Alle relevanten Tray-IDs werden beim Befüllen, Verpacken und Versand lückenlos dokumentiert. Transportstatus, Aufenthaltsdauer und Retourenflüsse lassen sich in Echtzeit verfolgen. Rückläufe werden automatisch Depots oder Waschprozessen zugeordnet. Integrierte Analysen ermöglichen Reporting, Predictive Logistics und optimierte Umlaufzyklen für nachhaltige, effiziente Supply Chains.



TUND führt Smart-Adapter für vollautomatisierte RTI-Erfassung in Pflanzenlogistik ein

Die TUND GmbH erweitert ihr Produktportfolio um den Smart-Adapter, der Returnable Transport Items (RTIs) wie standardisierte Pflanzentrays während des gesamten Lebenszyklus automatisiert erfasst. Dank integrierter RFID-, 2D-Matrix- und Barcode-Technologie wird jeder Tray bei Befüllung, Versand und Rückführung berührungslos identifiziert. Durchgängige digitale Prozesse ermöglichen transparente Bestands-, Transport- und Pool-Analysen. Unternehmen profitieren von höherer Effizienz, präzisen Daten und nachhaltigen Supply Chains, da der Smart-Adapter manuelle Arbeitsschritte eliminiert. Gesteigerte Rückverfolgbarkeit Optimierungspotenziale werden realisiert.

Smart-Adapter erfasst RFID 2D-Matrix und Barcode-Daten vollautomatisch in Echtzeit

Der Smart-Adapter erfasst RFID-, 2D-Matrix- und Barcode-Daten gleichzeitig und automatisiert die Identifikation aller standardisierten Tray-Kennzeichnungen in einem einzigen Prozessschritt. Manuelle Scanvorgänge entfallen vollständig, da das System relevante IDs zuverlässig aufnimmt und direkt weiterverarbeitet. Diese nahtlose Datenerfassung bildet die Grundlage für zentrale Supply-Chain-Prozesse, indem sie Echtzeitinformationen entlang der gesamten Logistikkette liefert. Dadurch profitieren alle beteiligten Abteilungen von konsistenten, transparenten Daten für effiziente Steuerung und Nachverfolgung und ermöglichen automatisierte Berichte und Entscheidungen.

Smart-Adapter erkennt beim Verpacken automatisch alle Tray-IDs, reduziert Fehler

Schon während des Packens oder Verladens erfassen Smartphones, Tablets und Laptops in Kombination mit dem Smart-Adapter vollautomatisch alle Tray-IDs. Durch diese nahtlose Integration entfallen manuelle Scanvorgänge und händische Eingaben, was Ladezyklen spürbar beschleunigt. Zudem sinkt die Fehlerquote bei der Tray-Erfassung erheblich. Logistik-Teams profitieren von einer deutlichen Zeitersparnis, während das System zuverlässig exakte Daten für nachfolgende Prozessschritte bereitstellt und so den Workflow optimiert. Eine erweiterte Nachverfolgbarkeit erlaubt optimale Einsatzplanung in Echtzeit.

Smart-Adapter ermöglicht kontaktlose Identifikation gestapelter RTIs bei widrigen Bedingungen

Der in Transit-Bereichen eingesetzte Adapter ermöglicht eine vollständig berührungslose Erkennung selbst bei dicht gestapelten Mehrwegtransportbehältern. Selbst unter widrigen Wetterbedingungen, stark wechselnden Lichtverhältnissen oder Staubbelastung bleibt die Erfassungszuverlässigkeit konstant hoch. Hochentwickelte Sensorik sorgt dafür, dass sämtliche Tray-Identifikationen fehlerfrei gelesen werden. Parallel werden sämtliche Transportstatusinformationen sowie die genaue Aufenthaltsdauer kontinuierlich erfasst und in Echtzeit überwacht. Dadurch gewinnen Logistikprozesse an Effizienz und Transparenz. Zudem ermöglicht die Lösung eine sofortige Störfallanalyse und optimiert Lagerprozesse.

Automatische Zuordnung von Rückläufen optimiert Depots, Waschprozesse und Umlaufzyklen

Rückläufe werden automatisch erfasst und direkt den zuständigen Depots oder Waschprozessen zugeordnet. Jede RTI-Einheit erhält eine digitale Statuskennzeichnung, die es Unternehmen ermöglicht, jeden Behälter lückenlos zu verfolgen. Damit reduzieren sie Verluste und erkennen potenzielle Engpässe frühzeitig. Die optimierten Umlaufzyklen steigern die Verfügbarkeit wiederverwendbarer Transportbehälter und verbessern die Effizienz im Materialfluss kontinuierlich. Transparente Prozesse ermöglichen genaue Analysen und eine nachhaltige Ressourcenplanung über den gesamten Lebenszyklus hinweg für zukünftige Planungszyklen und Berichterstattungen.

Vernetzte Datenerfassung ermöglicht präzise Planung und transparente Supply Chain

Durch die nahtlose Integration digitaler Sensoren und Datenerfassungssysteme entstehen Grundlagen für eine vorausschauende Kapazitäts- und Dispositionsplanung sowie lückenlose Echtzeit-Einblicke in alle logistischen Abläufe. Auf Basis dieser live verfügbaren Informationen können Unternehmen ihre Bestands-RTI-Pools präzise dimensionieren, Transportzyklen effizient gestalten und Materialflüsse gezielt steuern. Die daraus resultierende erhöhte Transparenz ermöglicht flexible Reaktionen auf Störungen, minimiert Leerläufe und steigert gleichzeitig die Nachhaltigkeit sowie die Resilienz gesamter Lieferketten. Ressourcen werden dadurch dauerhaft effizient eingesetzt.

Euro Plant Tray setzt auf Smart-Adapter für vollautomatische Tray-Datenverfolgung

Die Euro Plant Tray Genossenschaft nutzt ab Werk produzierte, widerstandsfähige EPT-Trays mit integrierten RFID-Transpondern und DataMatrix-Codes. Der TUND Smart-Adapter erfasst diese Kennzeichnungen automatisch in jedem Prozessschritt – beginnend im Gewächshaus, über Großhändler und Handelsstandorte bis zur Rückführung in den Pool. Durch die automatisierte Auslesung werden Umlaufstatus und Lebenszyklus-Etappen jedes Trays lückenlos digital dokumentiert. Dies ermöglicht Nachverfolgung, optimierte Ressourcenplanung und transparente Abläufe entlang der gesamten Pflanzenlogistik-Kette und liefert verlässliche, nahtlose Datenanalyse.

Standardisierte RTI-Hardware und Sensorik liefern präzise Daten für Nachhaltigkeit

Logistikleiter nutzen standardisierte RTI-Hardware in Verbindung mit fortschrittlicher Sensortechnik, um den tatsächlichen Lebenszyklus von Mehrwegbehältern detailliert zu erfassen. Gleichzeitig überwachen sie Kennzahlen zur Prozess-Effizienz und berechnen CO?-Reduktionen auf Basis präziser Echtzeitdaten. Die gewonnenen Informationen ermöglichen aussagekräftige Nachhaltigkeitsberichte, in denen Verbrauchsmaterialien, Umlaufhäufigkeit und Umweltwirkungen transparent dargestellt werden. Unternehmen können so Optimierungspotenziale identifizieren, ihre Abläufe kontinuierlich anpassen und die Gesamtperformance ihrer Mehrwegsysteme nachhaltig steigern. Diese belastbaren Erkenntnisse unterstützen strategische und effiziente Entscheidungsprozesse.

Smart-Adapter integriert RFID und IoT für effiziente digitale RTI-Verwaltungsprozesse

Der Smart-Adapter der TUND GmbH integriert RFID- und IoT-Technologien nahtlos in die Steuerung standardisierter Mehrweg-Transportbehälter RTIs. Durch die automatisierte Erfassung und Vernetzung logistischer Daten ermöglicht das System eine gesteigerte Effizienz in der Pflanzenlogistik sowie Industrie-Mehrwegsystemen und im Einzelhandel. Als zentrale Schnittstelle verbindet das Gerät physische Umlaufsysteme mit digitalen Anwendungen, bietet Echtzeit-Transparenz und schafft die Grundlage für predictive Analytics. So entsteht ein intelligentes Intralogistik-Netzwerk, das Prozesse optimiert und signifikant senkt Kosten.

TUND Smart-Adapter ermöglicht automatisierte RTI-Verwaltung mit Echtzeit-Daten und Transparenz

Der Smart-Adapter der TUND GmbH ermöglicht eine vollautomatisierte und kontaktlose Erfassung von RTI-Daten entlang des gesamten Lebenszyklus. Durchgängige Transparenz schafft wichtige Datenbasen für Echtzeit-Analysen, wodurch Unternehmen ihre Umlaufzyklen präzise optimieren und Verlustquoten signifikant reduzieren. Nachhaltigkeitsziele werden messbar und nachweisbar. Dank Predictive Logistics und Real-Time Visibility profitieren Partner wie Euro Plant Tray von effizienten Prozessen und resilienten Mehrweg-Systemen, die Wirtschaftlichkeit und ökologische Verantwortung vereinen. Zudem steigen Wettbewerbsvorteile durch innovative Digitalisierungslösungen deutlich.