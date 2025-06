TWL installiert moderne 640 PVT-Hybridkollektoren und 432 kW Photovoltaikanlage

Die TWL Technologie GmbH hat am IKEA-Parkplatz Berlin-Waltersdorf eine Carportanlage mit 640 PRISMA(R) PVT-Hybridkollektoren geliefert und parallel 324 PV-Module mit insgesamt 432 Kilowatt installiert. Im Mai ging das System in Betrieb und wird von einer Großwärmepumpe gespeist, die auf einem Bohrfeld mit 200 Sonden bis zu 100 Meter Tiefe basiert. Dieses Feld stellt Deutschlands größte Regenerationsanlage dar. Planung erfolgte durch INP Ingenieure Leipzig, Montage durch solarSTEP Energie Königstein. Hocheffizient integriert.



640 PVT-Kollektoren und 324 PV-Module erzeugen Wärme und Strom

Das Carportmodul-System besteht aus 640 multifunktionalen PRISMA(R) PVT-Hybridkollektoren, die solarthermische Wärme und photovoltaischen Strom in einem einzigen Baukörper vereinen. Darüber hinaus sind zusätzlich 324 konventionelle PV-Module mit einer installierten Leistung von insgesamt 432 Kilowatt installiert. Seit Mai liefert die Anlage simultan thermische Energie für eine leistungsstarke Großwärmepumpe und elektrischen Ertrag für den IKEA-Parkplatz Berlin-Waltersdorf, wodurch eine effiziente Kopplung von Wärme- und Stromproduktion realisiert wird. und reduziert gleichzeitig den ökologischen Fußabdruck signifikant.

200 Bohrungen bis 100 Meter Tiefe regenerieren Deutschlands Sondenfelder

Das Bohrfeld der Großwärmepumpe besteht aus 200 Sondenbohrungen von jeweils 100 Metern Tiefe und ist somit Deutschlands größte Anlage zur thermischen Regeneration von Sondenfeldern. Fehlt eine thermische Rückführung, sinkt die Temperatur der Bohrsonden drastisch ab. Um einer langanhaltenden Abkühlung des Erdreiches entgegenzuwirken, werden im Sommer überschüssige Wärme durch PVT-Hybridkollektoren eingespiesen. So bleibt die Sondenleistung dauerhaft erhalten und die Wärmequelle effizient nutzbar. Dies sichert eine konstant hohe Jahresarbeitszahl und optimale Funktionalität.

Übergangszeit mit PVT-Modulen erhöht spürbar die Quelltemperatur und Jahresarbeitszahl

Christian Holst, Produktmanager für PVT-Systeme bei TWL Technologie GmbH, weist darauf hin, dass die integrierten PVT-Module in den Übergangszeiten die Temperatur des Wärmequellkreises der Großwärmepumpe effektiv erhöhen. Dadurch lässt sich die Jahresarbeitszahl des Gesamtsystems messbar steigern. Zugleich ermöglichen die PVT-Kollektoren durch die zusätzliche Wärmebereitstellung eine Verringerung der erforderlichen Zahl der Erdsonden sowie das Absenken der Bohrtiefe, was die Investitions- und Betriebskosten des Projekts deutlich reduziert und die Systemeffizienz zusätzlich steigert.

PVT-Hybridkollektoren optimieren Moduleffizienz, steigern PV-Ertrag um circa siebzig Prozent

Durch gezielte Ableitung der überschüssigen Wärme sichern PVT-Hybridmodule eine konstante Betriebstemperatur der Solarmodule. Dies verhindert eine Überhitzung der Photovoltaikzellen und steigert deren Wirkungsgrad messbar. Laut Enno Berner, Geschäftsführer von solarSTEP Energie GmbH, wird dadurch die Gesamtenergieausbeute um rund siebzig Prozent gesteigert. Gleichzeitig unterstreicht der Experte, dass die Kombination aus thermischer und elektrischer Energieoptimierung die Leistungsfähigkeit des Systems sowohl in den Sommermonaten als auch bei wechselnden Witterungsbedingungen deutlich langfristig nachhaltig erhöht.

Ein Montagesystem vereint Strom und Wärme, reduziert Kosten effizient

Berner betont, dass das PVT-Hybridkonzept lediglich ein gemeinsames Montagesystem, eine einzige Verkabelungsstruktur und ein einheitliches Rohrnetz für die Erschließung thermischer und elektrischer Energie verlangt. Durch diese Integration entfallen redundante Komponenten und zeitintensive Arbeitsschritte. Die Vereinfachung führt zu einer deutlichen Reduktion der Materialkosten sowie der Installationsaufwendungen. Im Unterschied zu separat aufgestellten Systemen sinkt der Arbeitsaufwand erheblich, was die Wirtschaftlichkeit des Gesamtvorhabens deutlich verbessert. Gleichzeitig lassen sich Schnittstellen optimieren und Termine straffen.

IKEA feiert deutschlandweit Eröffnung des ersten PVT-Wärmepumpen-Ladeparks in Berlin-Waltersdorf

Ende April wurde in Berlin-Waltersdorf ein Ladepark mit integriertem PVT-Wärmepumpensystem offiziell eröffnet und stellt den ersten von insgesamt 54 geplanten Standorten in Deutschland dar. Enno Berner weist darauf hin, dass Hybridmodule in dieser Größenordnung ungewöhnlich sind. TWL wurde als Projektpartner ausgewählt, basierend auf umfassenden Referenzen und einem überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnis. Die langjährige Zusammenarbeit mit IKEA ermöglicht eine reibungslose Koordination verschiedener Gewerke im Rahmen dieses innovativen Ladeparks und effizienter Leistungssteuerung zielgerichtet koordiniert.

TWL Technologie verlegt Hauptsitz nach Freihung mit nachhaltigem Fokus

Die TWL Technologie GmbH wurde 2002 in Weiden (Oberpfalz) gegründet und verlegte 2007 ihren Sitz nach Freihung. Dort deckt eine Südglasfassade mit einer 150?m² Solaranlage rund 80?Prozent des Heizbedarfs ab; ein Pelletkessel ergänzt. Auf den Werkshallendächern erzeugt das Unternehmen jährlich etwa 900?MWh Strom. In Freihung fertigt TWL thermische Speicher von 10.000?l Standard und bis 30.000?l Sonderbau sowie Solarthermie-Kollektoren. Seit 2022 ergänzt die PRISMA(R) PVT-Produktlinie, Zentrale Vertrieb, Marketing sitzen in Eckernförde.

PVT-Hybridkollektoren sichern nachhaltige Sondenregeneration, steigern deutliche Effizienz und Stromertrag

Das Pilotprojekt demonstriert die simultane Nutzung von PVT-Hybridkollektoren zur thermischen Rückführung entnommener Erdwärme unter Bohrsonden, wodurch die Regeneration des Sondenfeldes gewährleistet wird. Parallel erzeugt das System Photovoltaikstrom auf effizientem Temperaturniveau, was den Stromertrag optimiert. Durch diese Kombination verringert sich die erforderliche Bohrtiefe, der Installationsaufwand sinkt und die Gesamtkosten werden reduziert. So entsteht eine wirtschaftliche und nachhaltige Lösung für Ladeparks und industrielle Wärme- und Stromanwendungen sowie kommunale Versorgungsinfrastrukturen werden effizient begünstigt.