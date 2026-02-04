Der isolierende Brüstungskanal 93 von Unex bietet in drei katalanischen Tunneln eine dauerhaft robuste Lösung für LED-Markierungs- und Notbeleuchtung. Die Integration der Norka-Swareflex-Module gewährleistet effiziente Lichtführung bei minimalem Wartungsaufwand. Dank hochwertigem Korrosionsschutz und Schutzklasse IK10 widersteht das System mechanischen Beanspruchungen. Es erfüllt sowohl das spanische Königliche Dekret 635/2006 als auch die europäische Richtlinie 2004/54/EG. Betreiber auf N-340, A-27 und B-40 schätzen die einfache Installation und hohe Betriebssicherheit und wirtschaftliche Komponente.



Richtlinien verlangen robuste Kabelführungssysteme für Straßentunnel ab 500 Metern

Moderne Straßentunnel stellen hochkomplexe Infrastrukturen dar, bei denen umfassendes Sicherheitsmanagement und zuverlässige technische Ausrüstung unerlässlich sind. Laut EU-Richtlinie 2004/54/EG müssen Tunnel ab einer Länge von 500 Metern einheitliche Mindestanforderungen an Beleuchtung und Markierung erfüllen. Zusätzlich schreibt das spanische Königliche Dekret 635/2006 spezifische Bestimmungen vor. Kabelführungssysteme müssen daher extremen Bedingungen widerstehen, etwa aggressiver Korrosion, mechanischen Belastungen durch Verkehrsbehinderungen und unfallbedingten Erschütterungen, sowie hohen Temperaturschwankungen, Feuchtigkeitseinfluss und schlagartigen Druckspitzen im Tunnelraum. Zuverlässigkeit.

2017 erhielt Unex Auftrag Kabelführung in drei katalanischen Tunneln

Anfang 2017 erhielt Unex vom spanischen Verkehrsministerium den Auftrag, eine Kabelführungslösung für Markierungs- und Notbeleuchtung in drei katalanischen Tunneln zu liefern. Die Tunnel der N-340 bei Vallirana, der A-27 zwischen Valls und Montblanc sowie der B-40 zwischen Viladecavalls und Abrera mussten laut Artikel 2.14.5 des Königlichen Dekrets 635/2006 alle zehn Meter mit LED-Markenleuchten ausgestattet werden. Bei Längen über 500 Meter erfolgte die Montage in 70 Zentimeter Höhe an den Widerlagern.

Unex kombiniert 60 Jahre Know-how für Brüstungskanal 93 Entwicklung

Das Unternehmen Unex setzte sechzig Jahre Erfahrung in isolierenden Kabelführungssystemen ein, um den Brüstungskanal 93 aus dem Hochleistungskunststoff U23X zu konstruieren. Die matte Aluminiumoptik und ein achtzig Millimeter breiter Deckel gewährleisten robuste Schutzfunktionen. LED-Leuchtmodule des Herstellers Norka Swareflex sind in die Oberseite integriert, wodurch Markierungs- und Notbeleuchtung in einem Gerät kombiniert werden. Die Montage erfolgt einfach, Wartungsarbeiten reduziert und der Systemaufwand auf ein Minimum gesenkt und Betriebszuverlässigkeit dauerhaft erhöht sicher.

Brüstungskanal 93 bietet isolierenden Korrosionsschutz und maximale IK10 Stoßfestigkeit

Der isolierende Brüstungskanal 93 überzeugt durch seinen korrosionsgeschützten Aufbau aus U23X, der selbst in feuchten Tunnelumgebungen stabil bleibt. Dank Schutzart IK10 hält das System hohen mechanischen Belastungen stand und schützt Kabel zuverlässig vor Stößen durch Fahrzeugkontakte oder Unfälle. Das modulare Design ermöglicht die unkomplizierte Integration zusätzlicher Komponenten, wie Sensoren oder Notrufeinrichtungen. Normenkonform zu Königlichem Dekret 635/2006 sowie EU-Richtlinie 2004/54/EG garantiert der Kanal die Betriebssicherheit in anspruchsvoller Infrastruktur. Regelmäßig geprüft.

Brüstungskanal 93 erstmals im B-24 Vallirana Tunnel erfolgreich eingesetzt

Im Jahr 2019 wurde der Brüstungskanal 93 erstmals in der Umgehungsstraße B-24 Vallirana installiert. Der betreffende Tunnelabschnitt, der mit dem Preis für die beste Infrastruktur 2019 des Consell Assessor dInfraestructures de Catalunya ausgezeichnet wurde, verbindet wichtige Verkehrswege der N-340. Dank der Integration der Norka-Swareflex-LED Module in die Unex-Kanäle bietet die Beleuchtung dauerhaft wirksamen Korrosionsschutz und hohe Stoßfestigkeit. Auch nach Unfällen bleibt die Beleuchtungsfunktion zuverlässig erhalten. regelmäßig und reduziert Wartungsaufwand.

2023 Tunnel Coll de Lilla setzt Brüstungskanal 93 ein

Im Jahr 2023 setzte das spanische Verkehrsministerium erneut auf den Brüstungskanal 93 für den Tunnel Coll de Lilla auf der A-27 zwischen Valls und Montblanc. Das 1,5 Kilometer lange Bauwerk besteht aus zwei Röhren mit je zwei Fahrspuren. Aufgrund der hohen Schlagfestigkeit und des umfassenden Korrosionsschutzes kann das System extreme Beanspruchungen standhalten. Dadurch wurden alle europäischen und nationalen Sicherheitsanforderungen vollständig und ohne jegliche Einschränkungen erfüllt, und der Wartungsaufwand wurde minimiert.

Aluminiumfarbener Brüstungskanal 93 schützt Beleuchtung und Kabel im Tunnel

Im Februar 2024 wurde das dritte Tunnelprojekt realisiert: der B-40-Abschnitt zwischen Viladecavalls und Abrera. Laut „Revista Tramos“ durchfahren täglich mehr als 43.000 Fahrzeuge die Strecke, etwa 20 Prozent davon Lkw. Der Brüstungskanal 93 ist aluminiumfarben ausgeführt und versorgt die integrierten Not- und Markierungsleuchten zuverlässig mit Strom. Dank seines korrosionsbeständigen Materials und hoher mechanischer Widerstandsfähigkeit bleiben die Stromkabel dauerhaft geschützt und funktionsfähig, selbst bei anspruchsvollen Betriebsbedingungen und wechselnden Umgebungsbedingungen dauerhaft optimal.

Unex zeigt seit sechzig Jahren Kundenorientierung in innovativen Kabelführungssystemen

Die konsequente Ausrichtung auf Kundenanforderungen zeigt sich in drei anspruchsvollen Tunnelprojekten, bei denen Unex als etablierter Hersteller innovativer Kabelführungssysteme eine führende Rolle einnahm. Seit sechs Jahrzehnten verfolgt das Unternehmen eine kundenorientierte Strategie, die auf maßgeschneiderte Lösungen und kontinuierliche Weiterentwicklung setzt. Ein spezialisiertes Technikteam unterstützt Planungsprozesse, führt umfangreiche Tests durch und begleitet die Montage vor Ort. Die aktive Beteiligung an internationalen Normenausschüssen garantiert praxisgerechte Produktanpassungen und höchste Sicherheit für maximale Effizienz.

Unex Brüstungskanal 93 sichert isolierten Korrosionsschutz und modulare Flexibilität

Der isolierende Brüstungskanal 93 von Unex schützt Kabel durch eine korrosionsbeständige Materialkombination und bietet dank aluminiumfarbener U23X-Konstruktion langfristige Haltbarkeit. Seine robuste Bauweise mit Schutzart IK10 gewährleistet höchste Stoßfestigkeit gegen mechanische Einwirkungen und Unfälle. Die modulare Architektur erlaubt flexible Einbindung zusätzlicher Komponenten, während die integrierten Norka-Swareflex-LED-Leuchten normkonform nach Königlichem Dekret 635/2006 und EU-Richtlinie 2004/54/EG Markierungs- und Notbeleuchtung vereinheitlichen und Wartungsaufwand sichtbar reduzieren. Planung, Installation sowie Inspektionszyklen werden dadurch erheblich effizient vereinfacht.