Unex steuert Fertigung von Materialherstellung bis Endverpackung vollständig selbst

Unex garantiert termingerechte Materiallieferung auch während besonders kritischer Urlaubszeiten

Installateure stehen in Ferienmonaten wie August oder Dezember oft vor Personalengpässen, da zahlreiche Kollegen im Urlaub sind. Verspätete Auftragsbestätigungen gefährden in solchen Fällen die termingerechte Materialbereitstellung. Unex minimiert dieses Risiko durch hohe Lagerbestände und permanente Verfügbarkeit aller notwendigen Komponenten. Dank transparentem Produktions- und Logistikmanagement können Bestellungen auch kurzfristig bearbeitet und binnen kürzester Zeit versandt werden. Diese Lieferzuverlässigkeit ermöglicht Installateuren planungssichere Abläufe in Hochlastphasen. Das internationale Lagerkonzept garantiert eine weltweite Distribution.

Unex garantiert 99% Kundenzufriedenheit durch globale Lager und Logistikzentren

Mit einer Kundenzufriedenheit von 99 Prozent demonstriert Unex höchste Verfügbarkeit seiner Produkte. In modernen Lager- und Logistikzentren in Barcelona und Santiago de Chile lagern alle Artikel permanent, sodass internationale Kunden kurzfristig beliefert werden können. Dank des globalen Lagerkonzepts werden Lieferzeiten minimiert und schnelle Projektstarts ermöglicht. Unex sichert dank dieser Infrastruktur die flexible und termingerechte Distribution elektrischer Installationssysteme für eine zuverlässige Versorgung weltweit. Das Konzept unterstützt Wachstum und reduziert Risiken effizient.

Zwei spanische Werke sichern dauerhafte konstante Nachschubproduktion und Versorgungssicherheit

Unex unterhält zwei Fertigungsstandorte in Spanien, um kontinuierliche Nachschubproduktion sicherzustellen. Das Werk in Madrid erstreckt sich über 15.000 Quadratmeter, während die Anlage in Barcelona 3.300 Quadratmeter umfasst. Durch diese regionale Produktionsstruktur bleiben wichtige Rohstoffe stets verfügbar und Lieferengpässe werden zuverlässig vermieden. Gleichzeitig kompensiert das dezentrale Modell mögliche Schwächen globaler Just-in-Time-Lieferketten und garantiert Planungs- und Versorgungssicherheit für Installateure sowie einen stabilen Materialfluss in allen Projektphasen sowie kürzere Transportzeiten und höhere Flexibilität.

Unex versendet Kundenbestellungen innerhalb von 24 Stunden zuverlässig weltweit

Unex verarbeitet eingehende Bestellungen in der Regel binnen vierundzwanzig Stunden und versendet sie unmittelbar ab Lager an Kunden. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Auftrag aus hundert Metern isolierender Kabelrinne 66, drei Kartons Klimakanal 31 oder zwanzig Beuteln HD-Kabelbindern besteht. Die durchgängig schnelle Abwicklung ist fest in der Firmenkultur verankert und hilft Anwendern, Zeit zu sparen, Projektpläne zuverlässig einzuhalten und Stillstandzeiten in Installationen zu minimieren. Für reibungslose Abläufe sorgen.

Jeder Unex Artikel erhält 13-stelligen EAN- und internen Code

Jeder Unex-Artikel ist mit einem eindeutigen 13-stelligen EAN-Code sowie einem internen Identifikationscode versehen, wodurch eine durchgängige Rückverfolgbarkeit von der Produktion bis zum Endkunden gewährleistet wird. Zusätzlich kommen maßgeschneiderte Verpackungslösungen zum Einsatz, die dank stoßfestem Material und präziser Passform einen zuverlässigen Schutz gegen mechanische Belastungen und Umwelteinflüsse bieten. So erreichen alle Komponenten unversehrt ihren Bestimmungsort und bleiben in einwandfreiem Zustand, bis sie montiert und dauerhaft und sicher in Betrieb genommen werden.

Unex vertreibt exklusiv über Elektrogroßhandel und garantiert schnelle Produktverfügbarkeit

Unex setzt auf einen konsequent exklusiven Vertrieb über Elektrogroßhändler. Durch diese Ausrichtung kann das Unternehmen seine Lösungspalette direkt an spezialisierte Fachpartner ausliefern, wodurch Installateure unmittelbaren Zugriff auf sämtliche Produkte erhalten. Das dichte Netzwerk von inländischen und ausländischen Handelspartnern eliminiert zusätzliche Zwischenstufen und Lagerprozesse. So gewährleistet Unex kurze Beschaffungswege, hohe Verfügbarkeit und planbare Lieferzeiten, während Installateurbetriebe von optimierten Beschaffungsabläufen und reduzierten Lieferzeiten ohne Umwege profitieren und kalkulierbare Kostenstrukturen mit transparenter Preisgestaltung.

Isolierende Kabelführungssysteme erleichtern Verkabelung und erhöhen den elektrischen Schutz

Unex isoliert die Kabelführung mit einem speziell entwickelten System, das flexible Montageoptionen erlaubt und gleichzeitig hohen Schutz vor elektrischen Gefahren bietet. Jedes Element überzeugt durch präzise Verarbeitung, robuste Materialien und eine übersichtliche Kabelführung, wodurch Installationszeiten verkürzt werden. Anwender profitieren von einer klar strukturierten Verlegung und minimiertem Kurzschlussrisiko dank isolierender Komponenten. Durch durchdachte Details und einfache Handhabung gewährleistet das Produkt maximale Sicherheit in allen Anwendungsbereichen und gewährleistet dauerhafte Zuverlässigkeit im Alltag.

Unex sichert Versorgung für Gesundheitswesen, Lebensmittelindustrie während der Pandemie

Unex zeigte selbst im Jahr der COVID-19-Pandemie 2019 ungebrochenen Einsatz für das Gesundheitswesen und die Lebensmittelindustrie. Durch lückenlose Produktions- und Logistikprozesse sicherte das Unternehmen kontinuierliche Lieferungen kritischer Komponenten zu. Dank umfassender Lagerbestände, engem Kontakt zu Partnern und optimierter Distributionskette konnten jederzeit bedarfsorientierte Sendungen erfolgen. Diese Stabilität bewies das Verantwortungsbewusstsein von Unex und untermauerte sein Engagement, Versorgungssicherheit auch in ungewöhnlich herausfordernden Situationen zuverlässig zu garantieren. sowie zur Unterstützung kritischer Infrastrukturen verlässlich.

Unex sichert globale Verfügbarkeit mit lokaler Produktion und 24-Stunden-Lieferungen

