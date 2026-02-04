Unex-Isolierkabelsysteme gewährleisten Schlagzähigkeit von -20 °C bis -70 °C

Extrem tiefe Temperaturen erfordern Lösungen, die dauerhaft zuverlässig bleiben. Die isolierenden Kabelrinnen und -leitern von Unex bestehen aus speziell entwickelten thermoplastischen Werkstoffen, die ihre Schlagzähigkeit zwischen -20 °C und -70 °C nicht verlieren. Umfangreiche Langzeittests gemäß EN 61537 sowie praxisnahe Erfahrungen in Gefriertunneln der Lebensmittelindustrie bestätigen die hohe Widerstandsfähigkeit. Installateure profitieren von bewährter Systemtechnik, die selbst bei tiefsten Temperaturen mechanische Belastungen abweist, langfristige Investitionssicherheit und dauerhafte Betriebstauglichkeit gewährleistet und Zuverlässigkeit.



Unex Thermoplaste sichern mechanische Stabilität selbst unter extremen Bedingungen

Unex verwendet eigens entwickelte thermoplastische Kunststoffe, die ihre mechanischen Eigenschaften auch unter extremen Temperaturen zuverlässig bewahren. Die isolierende Kabelrinne 66 sowie die isolierende Kabelleiter 67 durchlaufen seit mehreren Jahrzehnten umfassende Labor- und Feldprüfungen, inklusive Langzeitanwendungen mit über vierzigjähriger Betriebserfahrung. Diese nachhaltige Materialbeständigkeit sorgt dafür, dass elektrische Leitungsführungen ihre strukturelle Integrität behalten und Fachbetriebe auch bei starken Temperaturschwankungen maximale Sicherheit, Langlebigkeit und wirtschaftliche Stabilität gewährleisten können und dauerhafte Investitionssicherheit umfassend gewährleisten.

Unex Kabelrinne 66 erreicht -20°C Schlagfestigkeit von zwanzig Joule

Im Rahmen der Norm EN 61537 führte Unex Schlagfestigkeitstests an der Kabelrinne 66 und der Kabelleiter 67 bei der geforderten Mindesttemperatur von minus zwanzig Grad Celsius durch. Dabei erzielten alle Führungsprofile ab einer Breite von 150 Millimetern eine Energieaufnahme von bis zu zwanzig Joule ohne Materialbruch. Diese Belastbarkeit übertrifft die Werte konventioneller Kunststoffsysteme. Minimiert das Risiko von Beschädigungen, wodurch eine zuverlässige Funktion elektrischer Installationen auch in kalten Umgebungen gewährleistet wird.

Unex Kabelrinne 66 bewährt sich bei -70°C in Gefriertunneln

Industrieanwendungen wie Fleischverarbeitung erfordern in Gefriertunneln Temperaturen bis minus siebzig Grad Celsius, um ultraschnelles Einfrieren zu gewährleisten. Unex-Produkte haben sich gerade in solchen Umgebungen bewährt, etwa bei einem Lebensmittelhersteller in Katalonien. Speziell die Kabelrinne 66 zeigte auch bei minus siebzig Grad Celsius in sämtlichen Abmessungen ab einhundertfünfzig Millimetern Breite eine konstante Schlagfestigkeit von zwanzig Joule. Diese Eigenschaften belegen ihre Eignung für kritische Prozesse in lebensmitteltechnischen Anlagen und hygienegerecht zertifiziert umfassend.

Unex Kabelleiter 67 U23X und U48X bei -50°C getestet

Unex hat die isolierende Kabelleiter 67 aus den Werkstoffen U23X und U48X umfangreich bei ?50 °C getestet. Die Schlagfestigkeitsprüfungen ergaben je nach Profilabmessung Werte zwischen zehn und zwanzig Joule. Diese konstant hohen Resultate belegen die Robustheit thermoplastischer Materialien unter extremen Bedingungen und gewährleisten eine zuverlässige Funktionalität in ultrakalten Umgebungen. Installateure können so auf gleichbleibende mechanische Stabilität vertrauen und ihre Projekte mit hoher Sicherheit und Planbarkeit umsetzen sowie maximalen Langzeitschutz und planbares Ausfallrisiko.

Unex erreicht Marktführerschaft dank sechs Jahrzehnte Expertise in Extremsituationen

Unex verfügt über nahezu sechzigjährige Marktpräsenz im Bereich elektrischer Installationslösungen für extreme Klimabedingungen. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung thermoplastischer Materialien entwickelt das Unternehmen innovative Produkte, die geltende Normen übertreffen. Elektroinstallateure profitieren von praxiserprobter Technologie, die selbst bei tiefsten Temperaturen langfristig zuverlässige Leistung bietet. Die stabilen Systeme gewährleisten höchste Sicherheit und Strapazierfähigkeit und erfüllen Anforderungen anspruchsvoller Projekte durch fortlaufende Qualitätskontrollen und richtungsweisende Standards jenseits internationaler Vorgaben mit maximaler Effizienz.

Unex Kabelrinnen bieten extreme Schlagfestigkeit von -70°C bis -20°C

Die isolierenden Kabelrinnen und Kabelleitern von Unex überzeugen durch ihre außergewöhnliche Schlagfestigkeit in einem Temperaturbereich von -20 °C bis -70 °C. Dank thermoplastischer Materialien behalten sie auch bei extremen Kältebedingungen ihre mechanischen Eigenschaften. Umfangreiche Tests nach EN 61537 bestätigen die Robustheit der Systeme. Insbesondere in Gefriertunneln und Hochleistungsanlagen gewährleisten sie eine nachhaltige Funktionssicherheit. Elektroinstallateure profitieren von hoher Lebensdauer, einfacher Montage und langfristiger Investitionssicherheit selbst in anspruchsvollen Umgebungen sowie maximaler Verfügbarkeit im Dauerbetrieb.