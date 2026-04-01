uniVersa erhöht Sonderausgaben für Altersvorsorge auf 30.826 Euro jährlich

Beitragszahler der ersten Schicht der Altersvorsorge können nach Angaben der uniVersa Versicherung jährlich Sonderausgaben bis zu 30.826 Euro geltend machen. Dazu gehören Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung sowie fondsgebundene private Rürup-Renten. Zusätzlich gewährt die betriebliche Altersvorsorge eine steuer- und sozialabgabenfreie Umwandlung von bis zu 8.112 Euro inklusive des Arbeitgeberzuschusses. Parallel wurde der Freibetrag für krankenversicherungsfreie Betriebsrenten auf monatlich 197,75 Euro angehoben und entlastet Kapitalabfindungen bis 23.730 Euro. Sparer profitieren zusätzlich.



Beitragssatz erste Altersvorsorgeschicht 2023: Bis zu 30.826 Euro absetzbar

Nach den aktuellen Angaben der uniVersa Versicherung können Steuerpflichtige in diesem Jahr Beiträge zur sogenannten ersten Schicht der Altersvorsorge bis zu einer Summe von 30 826 Euro pro Person steuerlich als Sonderausgaben geltend machen. Diese Höchstgrenze umfasst sowohl Pflichtbeiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung als auch freiwillige Einzahlungen in eine fondsgebundene Rürup-Rente. Voraussetzung ist, dass die Einzahlungen innerhalb des Kalenderjahres erfolgen und ordnungsgemäß in der Steuererklärung angegeben werden. Steuerzahler profitieren dadurch von Entlastungen.

Gemeinsame Veranlagung von Ehepaaren verdoppelt Steuerentlastung auf 61.652 Euro

Für Ehepaare, die gemeinsam veranlagt werden, erhöht sich der maximal absetzbare Förderbeitrag auf insgesamt 61.652 Euro jährlich. Dabei kann jeder Partner einzeln bis zur persönlichen Höchstgrenze einzahlen und diese Sonderausgaben steuerlich geltend machen. Durch diese Aufstockung der Freibeträge profitieren Paare in besonderem Maße von einer reduzierten Steuerlast. Diese Regelung unterstützt vor allem langfristige Altersvorsorgeplanungen und ermöglicht eine effektive Aufteilung der Beitragsleistungen zwischen den Ehegatten im Rahmen der steuerlichen Begünstigungen. Finanzierung.

Arbeitnehmer können 4.056 Euro steuerfrei bAV-Betrag umwandeln dank Zuschuss

Im Rahmen der betrieblichen Altersvorsorge kann ein Arbeitnehmer bis zu 4.056 Euro seines Bruttoeinkommens steuer- und sozialabgabenfrei in eine Pensionskasse oder Direktversicherung einzahlen. Durch diesen Teil der Umwandlung verringert sich die aktuelle Steuerlast sowie die Beiträge zur Sozialversicherung, während das verfügbare Einkommen nur unwesentlich beeinflusst wird. Arbeitgeber honorieren diese Entscheidung häufig mit einem Zuschuss von mindestens 15 Prozent, was die individuelle Sparleistung zusätzlich steigert. Dieser Zuschuss erfolgt meistens regelmäßig jährlich.

Arbeitnehmer investieren jetzt zusätzlich 4.056 Euro steuerfrei in bAV

Arbeitnehmer können zusätzlich zu den regulären Beiträgen bis zu 4.056 Euro ihres Bruttoeinkommens steuerfrei in eine betriebliche Altersvorsorge (bAV) umwandeln. Durch diese Sonderregelung steigt der maximale Förderbetrag auf insgesamt 8.112 Euro pro Jahr an. Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich dadurch eine Erhöhung um 384 Euro, die nun ebenfalls beitragsfrei in die bAV einfließt. Diese Anpassung fördert eine intensivere private Altersvorsorge und steigert die Rentenleistungen langfristig.

Monatlicher Freibetrag krankenversicherungsfreie Betriebsrenten steigt nun auf 197,75 Euro

Der monatliche Freibetrag in Höhe von 197,75 Euro für krankenversicherungsfreie Betriebsrenten wurde gegenüber dem Vorjahreswert von 187,25 Euro angepasst. Damit bleibt die Differenz von zehn Euro pro Monat steuer- und beitragsfrei. Diese Erhöhung wirkt sich positiv auf Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner aus, da nun ein höherer Teil ihrer Versorgungseinkünfte nicht in die Berechnung von Krankenversicherungsbeiträgen einfließt. Kapitalabfindungen bis zu einer Summe von 23.730 Euro sind weiterhin vollständig von entsprechenden Abgaben befreit.

Neue Höchstbeträge für Altersvorsorge bringen jetzt erhebliche steuerliche Entlastungen

Durch die jüngsten Erhöhungen der steuerlich anerkannten Höchstbeträge und Freibeträge profitieren Vorsorgesparerinnen und Vorsorgesparer von optimierten Rahmenbedingungen bei der Altersvorsorge. Dabei werden sowohl Beiträge zur ersten Schicht, wie Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung und private Rürup-Verträge, als auch Entgeltumwandlungen in die betriebliche Altersvorsorge berücksichtigt. Die maximal absetzbaren Summen und Sozialversicherungsbefreiungen ermöglichen eine verbesserte Kapitalbildung und tragen dazu bei, das individuelle Altersguthaben effizient zu steigern werden dauerhaft begünstigt und deutlich ausgebaut.