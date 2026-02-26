valantic und oneresource fusionieren SAP-Expertise für Cloud- und KI-Transformationen

valantic und die Schweizer oneresource AG haben sich zusammengeschlossen, um ihre Beratungs- und Implementierungserfahrung im SAP-Umfeld zu bündeln. Dabei fokussieren sie sich auf Cloud-Architekturen, künstliche Intelligenz und SAP S/4HANA-Projekte. Gemeinsam betreuen sie über 200 internationale Kunden und bringen Branchen-Know-how in den Bereichen Fertigung, Medizintechnik sowie Lebensmittel und Getränke ein. Ziel ist, Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation zu begleiten und mit Public- sowie Private-Cloud-Lösungen nachhaltige, deutliche sichtbare Mehrwerte zu realisieren.



valantic und oneresource bündeln Kräfte im Schweizer SAP-Markt: Cloud-Transformationen

Durch den Zusammenschluss von valantic und oneresource AG entsteht im Schweizer SAP-Markt ein erweitertes Leistungsbündel, das Cloud-Transformationsprojekte und KI-Innovationen für SAP S/4HANA umfassend abdeckt. Die Fusion integriert über 1.300 erfahrene Berater mit Expertise in Geschäftsprozessen, Fertigung, Personalwesen und Finanzwesen. Kunden profitieren von einer end-to-end-Begleitung entlang des kompletten Customer Lifecycles, flexiblen Cloud-Lösungen und maßgeschneiderten KI-Anwendungen, die effiziente Abläufe und nachhaltige Wettbewerbsvorteile sicherstellen. und garantierten Service-Level-Agreements zur Optimierung digitaler Transformationsprojekte und Skalierbarkeit.

valantic und oneresource bündeln Cloud- und KI-Kompetenzen für S/4HANA

Infolge der Abkündigung von SAP-ECC-Systemen und dem steigenden Gewicht künstlicher Intelligenz erhält fundierte Cloud- und KI-Kompetenz zentrale Bedeutung. valantic und oneresource kombinieren ihr Wissen als AWS Digital Sovereignty Partner und GROW with SAP-Partner für die Public- und Private-Cloud-Editionen von SAP S/4HANA. Dadurch stellen sie flexible, skalierbare Architekturen bereit, die höchste Anforderungen an Datensicherheit erfüllen und Unternehmen digitale Souveränität garantieren, um Innovationen nachhaltig zu realisieren und Effizienz durch Automatisierungslösungen zu steigern.

Interdisziplinäres Team begleitet Kunden durch gesamten SAP Customer Lifecycle

Das interdisziplinäre Team begleitet Unternehmen entlang des gesamten Customer Lifecycle. Von der Business- und Prozessberatung über maßgeschneiderte Lösungsarchitekturen bis hin zu Greenfield- und Brownfield-Projekten werden sämtliche Phasen abgedeckt. Nach erfolgreicher Einführung übernehmen die Experten Betrieb, Wartung und Support. Als zertifizierter SAP Gold Partner steuern sie Change Management, implementieren SuccessFactors-Lösungen und bieten fortlaufende Betreuung in internationalen Transformationsvorhaben. Dadurch profitieren Kunden von hoher Projekttransparenz, nachhaltiger Systemstabilität und beschleunigter Wertschöpfung durch effizienter Zusammenarbeit.

oneresource seit 2012 optimiert SAP-Prozesse in High-Tech und Medtech

oneresource wurde 2012 gegründet und verfügt über umfassende Projekterfahrung in potenzialstarken Branchen wie High-Tech-Fertigung, Medizinaltechnik und Nahrungsmittelindustrie. Das Unternehmen optimiert Sales-, Procurement-, Logistik-, Manufacturing-, Finance- und HR-Prozesse mithilfe von SAP-Lösungen. Durch erprobte Best Practices und Branchenkenntnisse realisiert oneresource schnelle Implementierungszyklen. Internationale Kunden profitieren von messbaren Effizienzsteigerungen, reibungslosen Abläufen und nachhaltigen Verbesserungen in allen relevanten Geschäftsbereichen. Mit standardisierten Templates und agilen Methoden gewährleistet das Team hohe Prozessqualität und termingerechte erstklassige Projektabschlüsse.

Greenfield-Strategie mit SAP S/4HANA sichert vollständigen Sprüngli Private Cloud-Erfolg

Mit einer umfassenden Referenzliste demonstrieren die Partner ihren Mehrwert: Bei der Confiserie Sprüngli implementierten sie eine Greenfield-Strategie auf Basis von SAP S/4HANA sowie SuccessFactors in einer unternehmenseigenen Private Cloud. Parallel dazu führte Variosystems AG erfolgreich SAP Group Reporting ein und profitierte von konsolidierten Finanzdaten. Für den Metall- und Stahlhändler stürmsfs AG entwarfen sie eine hybride Lösung nach SAP Best Practices und gewährleisteten einen nahtlosen Go-Live ohne Ausfälle innerhalb kurzer Frist.

Strever und Stecher führen oneresource AG weiter mit valantic-Ressourcen

Paolo Strever und Timothy Stecher übernehmen weiterhin die Positionen als CEO beziehungsweise COO der oneresource AG. Die bisherige Führungsstruktur bleibt unverändert bestehen. valantic ergänzt das Unternehmen mit zusätzlichen Fachkräften und Ressourcen. Dadurch erfahren Kunden eine Fortführung der gewohnten persönlichen Beratung und Betreuung auf hohem Qualitätsniveau. Zugleich profitieren sie von erweiterten Kapazitäten, einem globalen Expertennetzwerk sowie einem über 1.300 Mitarbeiter umfassenden Consultant-Team für vielfältige SAP-Transformationsprogramme und nachhaltige digitale Transformationsprojekte effizient ermöglichen.

Hybride Cloud-Lösungen verbinden Flexibilität, Sicherheit und Compliance für SAP

Die steigende Nachfrage nach Flexibilität und Kosteneffizienz fördert die Akzeptanz von Public-Cloud-Architekturen. valantic und oneresource kombinieren hybride Implementierungsmodelle, um Agilität und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Durch die Zusammenarbeit mit AWS Digital Sovereignty Partner und GROW with SAP gewährleisten sie digitale Souveränität auf höchstem Niveau. Kunden profitieren von individuellen Cloud-Strategien für private und öffentliche SAP S/4HANA-Editionen, die umfassende Sicherheitskonzepte und Compliance-Vorgaben erfüllen, ohne Kompromisse bei Performance und Datenschutz einzugehen, zeitnah resilient umzusetzen.

Fusion vereint valantic und oneresource AG mit umfassender SAP-Kompetenz

The fusion gives valantic and oneresource AG an expanded service portfolio, deep industry expertise and leading cloud and AI competencies. With familiar leadership, proven best practices and strategic partnerships, they guarantee customers a fast, secure and sustainable digital transformation. Comprehensive holistic advisory services pave the way for future-proof SAP implementations and measurable business improvements. Clients benefit from end-to-end support covering methodical planning, implementation, change management, reliable operation and ongoing optimization.