Auflage Textsammlung Bergrecht: Bundes-, Landes-, EU-Vorschriften kompakt gebündelt

Die vierte Auflage der Textsammlung Bergrecht aus dem VDE VERLAG GmbH umfasst auf 509 Seiten sämtliche bundesweiten, landesrechtlichen und europäischen Vorschriften zum Bundesberggesetz sowie relevante untergesetzliche Regelungen. Für 52 Euro (ISBN 978-3-8007-6595-9) bietet das praxisorientierte Kompendium eine umfassende, aktuelle Zusammenstellung aller wichtigen Normen und Verordnungen. Damit richtet es sich an Fach- und Führungskräfte aus Bergbau, Energie- Umweltsektor, die schnelle, verlässliche Rechtsinformationen benötigen. Es unterstützt Planung, Genehmigung und Durchführung bergbaulicher Projekte.

Die Sammlung vereint das Bundesberggesetz mit sämtlichen landesrechtlichen Regelungen, allgemeinen und speziellen Bergverordnungen sowie Vorschriften zur Umweltverträglichkeitsprüfung bergbaulicher Projekte. Darüber hinaus sind relevante EU-Vorschriften zu Abfallmanagement, Immissionsschutz, Wasserhaushalt, Geologiedatenerfassung und Tiefbohrverfahren berücksichtigt. Zusätzliche Bestimmungen zum Offshore-Bergbau, zur Nutzung des Festlandsockels, zum Arbeitsschutz und zur CO?-Speicherung schaffen eine umfassende Rechtssicherheit. Diese konsolidierte Zusammenstellung ermöglicht Fachkräften eine effiziente Recherche aller relevanten Regelwerke für den gesamten Bergbau und Energiesektor. Sie bietet detaillierte Querverweise.

