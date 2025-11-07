Leichter Donut Motor, hohe Reichweite für Verge TS Pro

Auf der EICMA in Mailand präsentierte Verge Motorcycles die neue Generation des Elektromotorrads Verge TS Pro. Im Zentrum steht der weiterentwickelte Donut Motor 2.0, dessen Gewicht um die Hälfte reduziert wurde, während die Leistung auf gleichem Niveau bleibt. Eine 20,2-kWh-Batterie ermöglicht bis zu 350 Kilometer Reichweite und profitiert von schnellen Ladezeiten. Insgesamt bringt das Bike nur 230 Kilogramm auf die Waage und überzeugt durch optimierte Ergonomie für ein verbessertes Fahrerlebnis.



Verge TS Pro auf EICMA Mailand mit neuem Motorupdate

Auf der EICMA in Mailand stellte Verge Motorcycles die weiterentwickelte Verge TS Pro vor, die seit Produktionsstart 2023 zum meistverkauften Elektromotorrad der finnischen Marke avancierte. CEO Tuomo Lehtimäki hob hervor, dass das jüngste Update durch eine leichtere Ringantriebseinheit, eine leistungsoptimierte Energiespeicherlösung und eine modernisierte Benutzeroberfläche den kontinuierlichen Innovationsanspruch der Firma nachdrücklich belegt und Fahrspaß, Effizienz sowie Zukunftsfähigkeit nachhaltig steigert. Das Update fokussiert auf Gewichtsreduktion, Ladeperformance, Nutzerfreundlichkeit, Design und Connectivity ausdrücklich.

Donut Motor 2.0 erzielt unvermindertes Drehmoment bei reduziertem Gewicht

Die zweite Generation des patentierten Donut Motor 2.0 steht im Mittelpunkt der Überarbeitung des Verge TS Pro. Der Weiterentwicklung gelingt es, ein beeindruckendes Drehmoment von 1.000 Nm bereitzustellen und zugleich das Gewicht um die Hälfte zu reduzieren. Daraus resultiert ein Gesamtgewicht von nur 230 Kilogramm. Dies steigert Energieeffizienz, Stabilität und Handling deutlich und ermöglicht eine Beschleunigung von null auf hundert Kilometer pro Stunde in lediglich 3,5 Sekunden wirklich performanter Fahrspaß.

20,2 kWh Batterie erreicht 350 Kilometer Reichweite einer Ladung

Die neu entwickelte 20,2-kWh-Batterie markiert einen technologischen Fortschritt im Elektromotorradsektor. Sie ermöglicht dank optimiertem Zellaufbau und verbesserter Thermomanagementsteuerung Reichweiten von bis zu 350 Kilometern mit einer Ladung. Über die Schnellladefunktion lässt sich die Batterie in unter 35 Minuten auf rund 80 Prozent Kapazität bringen. Bereits eine 15-minütige Ladepause sichert Energie für circa 100 Kilometer. Die Kompatibilität zu CCS in Europa und NACS in den USA garantiert universelle Anschlussmöglichkeiten.

Verge präsentiert neues Cockpit mit großem Display und Bluetooth-Integration

Das überarbeitete Cockpit verfügt über zwei großzügig dimensionierte Displays mit optimierter Lesbarkeit, die Fahrparameter wie Geschwindigkeit, Akkustand oder Temperatur sowie Umgebungsinformationen und Warnhinweise klar darstellen. Die neu entwickelte Benutzeroberfläche führt alle relevanten Fahrdaten zusammen und ermöglicht durch die verbesserte Bluetooth-Schnittstelle eine stabile Verbindung zu Mobilgeräten. Per Fingertipp lassen sich verschiedene Fahrmodi wählen und nahtlos Smartphone-Applikationen wie Navigationsrouten oder Musikwiedergabe in den Fahrerbildschirm einbinden und bieten eine individualisierbare Anzeigeeinstellung für Fahrer.

Starmatter-Plattform liefert OTA-Updates und KI-gestützte Personalisierung während gesamten Produktzyklus

Die 2023 eingeführte Starmatter-Plattform dient als zentrales digitales Steuerungssystem für das Verge TS Pro und ermöglicht kontinuierliche Over-the-Air-Updates. Mit integrierter Sensorik und künstlicher Intelligenz wertet sie Echtzeit-Fahrdaten aus und passt Leistungsparameter wie Rekuperation, Fahrmodi und Traktionskontrolle individuell an. Neue Features lassen sich drahtlos aktivieren, ohne mechanische Eingriffe. Als App für Smartphone und Desktop sorgt sie während des gesamten Produktzyklus für aktuelle Funktionen und optimierte Systemstabilität. Automatische Anpassungen gewährleisten maximale Effizienz.

Kundenfeedback optimiert Fahrwerk und Dämpfung für deutlich ausbalanciertes Fahrgefühl

Verge hat basierend auf Kundenrückmeldungen das Fahrwerk systematisch überarbeitet und die Dämpfung präzise abgestimmt, um den Komfort bei unterschiedlichsten Untergründen zu steigern. Die neue Konfiguration gewährleistet ein harmonischeres Fahrverhalten auf wechselndem Terrain. Zusätzlich wurde der Sitzwinkel auf 25 Grad optimiert und verbessert die Körperhaltung spürbar, was auch längere Etappen erheblich komfortabler gestaltet. Die Kombination aus technischer Feinabstimmung und ergonomischem Design ermöglicht so ein ausgewogenes, komfortables sowie sicheres und dynamisches Fahrerlebnis.

Verge TS Pro: Donut Motor 2.0 und umfangreiche Premium-Ausstattung

Das überarbeitete Verge TS Pro setzt auf den neuen Donut Motor 2.0, der bei halbiertem Gewicht das identische Drehmoment von 1.000 Nm bietet. Die 20,2-kWh Batterie ermöglicht bis zu 350 km Reichweite bei ultraschnellen Ladezeiten von unter 35 Minuten. Ergänzt durch die smarte Starmatter-Plattform, die OTA-Updates und KI-gestützte Fahrmodi liefert, sowie optimierte Ergonomie und ein großes Cockpit-Display, präsentiert sich das Bike als komplettes Premium-Elektromotorrad für anspruchsvolle Biker.