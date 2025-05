Verzinkerpreis 2025 zeichnet nachhaltige Bauprojekte mit feuerverzinktem Stahl aus

Bei der Veranstaltung Feuerverzinken 2025 in München ehrte der Bundesverband Feuerverzinken visionäre Architektur- und Metallbauprojekte mit dem Verzinkerpreis. Die ausgezeichneten Entwürfe reichen von einem zirkulären Archivgebäude über filigrane denkmalpflegerische Eingriffe bis hin zu modularen Wohnsystemen. Hier demonstrieren Architekten, Ingenieure und Metallbauer gleichermaßen, wie feuerverzinkter Stahl Korrosionsschutz, Langlebigkeit und gestalterische Freiheit vereint und gleichzeitig die Anforderungen an Nachhaltigkeit, Ressourceneffizienz und Wiederverwertbarkeit erfüllt. Gewürdigt wurden Projekte von ELEMENTAR, AFF Architekten und INOCLAD.



Verzinkerpreis 2025 ehrt 19 visionäre Projekte mit feuerverzinktem Stahl

Beim Branchentreffen Feuerverzinken 2025 in München verlieh der Bundesverband Feuerverzinken den mit insgesamt 15.000 Euro dotierten Verzinkerpreis zum 19. Mal an herausragende Architektur- und Metallgestaltungsprojekte. Kriterien sind der beispielhafte Einsatz feuerverzinkten Stahls aus gestalterischer, konstruktiver und nachhaltiger Perspektive. Die Auszeichnung richtet sich an Architekten, Ingenieure, Metallbauer und Designer, deren innovative Konzepte die Baukultur bereichern, Materialehrlichkeit betonen und neue Maßstäbe in puncto Konstruktion, Ästhetik und ökologischer Verantwortung setzen und anwenderfreundliche Lösungen präsentieren.

ELEMENTAR errichtet zirkuläres Archivgebäude mit feuerverzinktem Stahl und Holz

Das in Essen-Stoppenberg errichtete Archivgebäude von ELEMENTAR – Studio für Architektur und Transformation vereint feuerverzinkten Stahl, massives Leimholz, Faserzementplatten und eine extensive Dachbegrünung. Durch den Verzicht auf direkte Tageslichtöffnungen und Dachdurchdringungen wird eine kontrollierte, konstant temperierte Innenatmosphäre gewährleistet. Holz- und Stahloberflächen tragen zur Regulierung des Raumklimas bei. Sämtliche Bauteile sind sortenrein demontierbar und wiederverwendbar. Als Resultat entsteht ein klimaoptimiertes, rückbaubares Bauwerk, das höchste Archivanforderungen erfüllt und zirkuläre Kreislaufwirtschaft realisiert.

Feuerverzinkte Stege, Treppen und Dach schützen Bündner Rheintal-Ruine minimalistisch

Die mittelalterliche Ruine im Bündner Rheintal wurde durch die Installation feuerverzinkter Stahlstegen, Treppen und eines transluzenten Schutzdaches zuverlässig gesichert. Diese leichten, korrosionsbeständigen Konstruktionen ermöglichen klare Sichtachsen und wahren die historische Substanz des Bauwerks. Durch die transluzente Bedachung bleiben zeitliche Eingriffe ablesbar, ohne das ursprüngliche Erscheinungsbild zu dominieren. Das Zusammenspiel von technischem Minimalismus und Denkmalpflege resultiert in einer dauerhaften, wartungsarmen Lösung mit hoher gestalterischer Klarheit, langfristigem Schutz und effizientem, nachhaltigem Materialeinsatz.

AFF Architekten entwerfen markanten Neubau mit Stehfalz-Zinkfassade in Berlin

Am Efeuweg in Berlin realisierten AFF Architekten einen Neubau, der Volkshochschule, Musik- und Sportschule unter einem markanten Dach kombiniert. Große Glasflächen öffnen den Innenraum zur Umgebung und sorgen für tageslichtdurchflutete Lernbereiche. Eine Stehfalzfassade aus Zink und feuerverzinkte Anschlussdetails setzen langlebige Außenhülle. Feuerverzinkte Unterkonstruktionen und Türbekleidungen garantieren hohe Korrosionsbeständigkeit sowie Wartungsfreiheit. Die Materialwahl optimiert technische Funktionalität, strukturelle Stabilität und vermittelt architektonische Offenheit in einem urbanen Bildungsgebäude. Zugängliche räumliche Flexibilität multifunktionalen Nutzen.

Barrierefreie Werkstatt mit Dachterrasse zeigt robuste feuerverzinkte Stahlkonstruktion nachhaltig

Die von studio lot entworfene barrierefreie Werkstatt erstreckt sich um mehrere Innenhöfe und eine Dachterrasse, um eine flexible Raumnutzung zu ermöglichen. Durch den Einsatz feuerverzinkter Stahlträger und -profile als prägende Fassaden- und Tragkonstruktion entsteht eine klare, robuste Architektur. Die sichtbaren Stahloberflächen stehen für Langlebigkeit und Korrosionsschutz, während offene Durchgänge und gut zugängliche Bereiche soziale Teilhabe fördern. Technische Einfachheit und modularer Aufbau belegen nachhaltige Baukultur. Barrierefreiheit und transparente Strukturen unterstreichen Inklusion.

Aretz Dürr realisiert Wohnprojekt 32 Holzmodule in zehn Tagen

In nur zehn Tagen setzte Aretz Dürr Architektur BDA das Wohnprojekt „Wohnen F // 9“ um, bestehend aus 32 vorgefertigten Holzmodulen auf Streifenfundamenten. Eine hofseitige Pergola aus feuerverzinktem Stahl und Holzlamellen fungiert als konstruktiver Sonnenschutz. Die modulare Kombination aus Stahl und Holz ermöglicht einfache Wiederverwendbarkeit und maximiert Ressourceneffizienz. Durch reduzierten Materialeinsatz sowie präzise, klare Konstruktionen wird schnelles, nachhaltiges und platzsparendes Bauen auch in dicht bebauten Stadtquartieren realisiert und ökologisch effiziente Standards.

Altes Gewächshaus instandgesetzt mit feuerverzinktem Stahl und sozialem Nutzen

Das 1960er-Gewächshaus wurde von gaupenraub+/- umfassend instandgesetzt, mit einer feuerverzinkten Stahlkonstruktion versehen und an einen neuen Standort versetzt. Zusätzlich erhielten Balkone, Geländer und Fluchtwege eine verzinkte Ausführung, wodurch Korrosionsschutz und Langlebigkeit sichergestellt sind. Ehemals obdachlose Menschen wirkten aktiv beim Wiederaufbau mit und stärken so den sozialen Zusammenhalt. Heute ermöglicht das Gewächshaus neben der Gemüse- und Kräuterzucht als gemeinsamer Begegnungsort ressourcenschonendes, zirkuläres Bauen mit technischer Handschrift, dauerhafter Struktur und sozialer Ausstrahlung.

Feuerverzinkte Wartungsstege mit Pflanzenintegration prägen modernisierte Calwer Passage Stuttgart

INOCLAD Engineering hat die denkmalgeschützte Calwer Passage durch einen siebengeschossigen Erweiterungsbau und umfassende Fassaden- sowie Dachbegrünung aufgewertet. In modularer, demontierbarer Bauweise wurden feuerverzinkte Wartungsstege installiert, die Pflanzgefäße und Entwässerungssysteme in sich vereinen. Durch den Einbau von 2.000 Pflanzgefäßen und 82 Bäumen auf vertikalen Gitterroststegen wird der effiziente Korrosionsschutz mit moderner Hochbautechnik verknüpft und städtische Nachhaltigkeit gefördert. Eine intelligente Integration von Wasserableitung und Pflanzenanzeige optimiert das Mikroklima im innerstädtischen Raum dauerhaft.

Feuerverzinkter Stahl: Korrosionsschutz und Gestaltungsvielseitigkeit für dauerhafte nachhaltige Baukultur

Feuerverzinkter Stahl bietet herausragenden Korrosionsschutz und nahezu vollständige Wartungsfreiheit. Gleichzeitig garantiert er Materialehrlichkeit, da die Zinkschicht authentisch verbleibt. Durch seine gestalterische Flexibilität lassen sich verschiedenste architektonische Anforderungen realisieren. Die modulare Demontierbarkeit unterstützt nachhaltige Ressourcennutzung und reduziert Abfall. Seine Kombination aus Robustheit und Wiederverwertbarkeit prädestiniert ihn für urbane Quartiere, denkmalpflegerische Maßnahmen sowie moderne Kulturarchive und begründet seine Rolle als langlebige technische Basistechnologie hoher ästhetischer, ökologischer und umweltschonender Produktionsweise, gleichzeitig wirtschaftlich.